Ο Martin Turner των θρυλικών Wishbone Ash παρουσιάζει το κλασικό album ARGUS στο Gagarin!

50 χρόνια από την κυκλοφορία του Argus και 70 χρόνια από τη γέννηση του Gary Moore!

Ο ιδρυτής, τραγουδιστής και αυθεντικός ηγέτης των θρύλων της παγκόσμιας rock σκηνής, Wishbone Ash επιστρέφει για να μας παρουσιάσει, ατόφιο, ολόκληρο, το αξεπέραστο αριστούργημα, μνημείο της classic rock δισκογραφίας, «ARGUS» γιορτάζοντας την 50η του επέτειο σε ένα πανηγυρικό Wishbone Ash «Best of» παρέα με το πιο φανατικό κοινό του!

Όλες οι μελωδίες τους που επηρέασαν όλο το φάσμα του ροκ (από τους Thin Lizzy έως τους Iron Maiden) και έκαναν το ARGUS ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά rock άλμπουμ όλων των εποχών παγκοσμίως, θα ακουστούν ζωντανά από τον κύριο δημιουργό του ARGUS (και όχι μόνο…), τον ‘’πολύ’’ Martin Turner και την all-star band του.

Μαζί τους, αυτήν την ονειρική βραδιά, μέλη της original Gary Moore band ft. Billy Merziotis, για να μας ταξιδέψουν με τις blues/rock μελωδίες του Ιρλανδού ‘’θεού’’ της κιθάρας! Still got the blues, Empty Rooms, Parisienne Walkways, Don’t believe a word, Separate ways, Oh pretty woman, Since I met you baby, είναι μερικοί από τους ύμνους που θα ακουστούν το βράδυ της 21ης Μαΐου στο GAGARIN από τους:

Vic Martin (Keyboards) O Vic περιόδευσε με τον Gary Moore, από το 1999 έως το 2010! Συμμετείχε στα άλμπουμ Back To The Blues, Close As You Get, Bad For You Baby, Essential Montreux, Live At Bush Hall, Blues And Beyond, and Live In London και είχε πολλές συνεργασίες με μουσικούς εγνωσμένης αξίας όπως Chris De Burgh, Eurythmics, Bee Gees κλπ.

Pete Rees (Bass) Ο Pete είναι μουσικός που έχει λάβει μέρος σε πολλές περιοδείες με τον Gary Moore ανά τον κόσμο. Το 1998 ο Pete και ο Gary γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι και από τότε και για πολλά χρόνια τον συνόδευσε σε πολλές περιοδείες και άλμπουμ! Συμμετείχε στα albums: Back To The Blues, Close As You Get, Bad For You Baby, Essential Montreux, Live At Bush Hall, Blues And Beyond, and Live In London.

Graham Walker (Drums) Ο Graham είναι ο μακροβιότερος και ο πιο αγαπητός ντράμερ του Gary Moore. Toν συνόδευσε σε περιοδείες και ηχογραφήσεις από το 1989 μέχρι το 1996 και το 2000! Συμμετείχε στις συνεργασίες του Gary με τους B.B. King, Albert Collins and Albert King! Ήταν ο ντράμερ στα παρακάτω άλμπουμ: After Hours, Blues for Greeny, Blues Alive and Old New Ballads Blues!

Billy Merziotis (guitar, vocals) O Billy είναι ο εκλεκτός των Vic, Pete και Graham που έχουν δηλώσει δημόσια πολλές φορές ότι «ο Billy είναι ότι πιο κοντινό και αυθεντικό σε ήχο, φωνή και ψυχή στον Gary Moore μπορεί να ακούσει κάποιος»! Με σπουδές στο Berklee και στο London College of Music,τα δύο αυτά βράδια, θα ”μπει στα παπούτσια” του Ιρλανδού κιθαρίστα, θα μας κάνει να κλείσουμε τα μάτια και να νιώσουμε ότι ο Gary είναι μαζί μας…

Irene Movia (backing vocals) Η Ειρηνη είναι πεπειραμένη τραγουδίστρια και δασκάλα φωνητικής με blues/jazz επιρροές. Τραγουδάει επαγγελματικά από το 2008 και έχει συμμετάσχει σε αρκετές εγχώριες δισκογραφικές δουλειές.

Ραντεβου στο Gagarin, σε αυτή τη γιορτή της μουσικής για να απολαύσουμε μαζί τους ζωντανούς θρύλους της rock/blues μουσικής…

ROCKIN’ THE BLUES EVENTS presents MARTIN TURNER (EX WISHBONE ASH) & ORIGINAL MEMBERS OF GARY MOORE BAND ft BILLY MERZIOTIS

Οι ύμνοι του Gary Moore και των Wishbone Ash ζωντανά

Σάββατο 21 Μαΐου

Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ early bird (μόνο από το Sirens), 22 ευρώ προπώληση, 25 ευρώ ταμείο

Gagarin205, Λιοσίων 205, Αθήνα

Σχόλια