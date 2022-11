Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι μέσα από τα μάτια της Μάρθα Γκράχαμ!

Μια παρουσίαση που συνδυάζει την Κλασική Φιλολογία με τον Σύγχρονο Χορό και μια σπάνια ευκαιρία για το κοινό της Αθήνας να δει αποσπάσματα από έργα της Μάρθα Γκράχαμ εμπνευσμένα από την αρχαιοελληνική γραμματεία, με την άδεια και υποστήριξη του Martha Graham Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη.

Η παρουσίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Terra (in) Cognita: Dialogues between Greek Culture & Modern American Art.

Το συνέδριο διοργανώνει το Hellenic American University (Nashua, NH, ΗΠΑ), με την υποστήριξη του Terra Foundation for American Art (Σικάγο, Η.Π.Α.) και διερευνά την επιρροή κεντρικών πυλώνων του ελληνικού πολιτισμού, όπως ο μύθος, ο συμβολισμός και η αρχαία τραγωδία στη σύγχρονη αμερικανική τέχνη.

Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα του Συνεδρίου θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: https://terra.hauniv.edu/

Η παρουσίαση «Οι Αρχαίοι Ελληνικοί Μύθοι μέσα από τα μάτια της Μάρθα Γκράχαμ» ερευνά τον τρόπο με τον οποίο ερμήνευσε η Αμερικανίδα χορογράφος Μάρθα Γκράχαμ την αρχαία ελληνική μυθολογία στο έργο της. Στην παρουσίαση εναλλάσσονται ομιλία και χορός. Σύλληψη/Έρευνα/Ομιλήτρια Δρ. Νίνα Παπαθανασοπούλου Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, College Year in Athens (CYA) Κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάζονται αποσπάσματα από τα έργα της Μάρθα Γκράχαμ, Clytemnestra και Night Journey, που αναβιώνει η Πένυ Διαμαντοπούλου Καθηγήτρια τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ Χορεύουν: Ναταλία Καλογεροπούλου, Μαριτίνα Κατσιμπράκη, Μαριάννα Παπακωνσταντίνου, Μαριάννα Τσικμανλή

Η δρ. Νίνα Παπαθανασοπούλου, Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο College Year in Athens (CYA), δημιουργεί και παρουσιάζει μια επιμορφωτική ομιλία για την τεχνική, το όραμα και το κινητικό λεξιλόγιο της Γκράχαμ. Η ομιλία εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η Γκράχαμ ερμήνευσε την αρχαία ελληνική μυθολογία και ιδιαίτερα τις αρχαίες ελληνικές ηρωίδες και τα έντονα συναισθήματά τους – οργή, πένθος, ζήλια, φόβο, και επιθυμία για εκδίκηση. Η παρουσίαση επικεντρώνεται στο μύθο του Οιδίποδα και της Ιοκάστης και στις χθόνιες θεότητες, τις Ερινύες.

Η καθηγήτρια τεχνικής και ρεπερτορίου Γκράχαμ, Πένυ Διαμαντοπούλου, σε συνεργασία με τo Martha Graham Center of Contemporary Dance στη Νέα Υόρκη διδάσκει, συνθέτει, και αναβιώνει μία χορευτική σύνθεση εμπνευσμένη από το κλασικό ασκησιολόγιο της τεχνικής Γκράχαμ καθώς και αποσπάσματα από τα έργα της χορογράφου, Clytemnestra και Night Journey.

Έλληνες επαγγελματίες χορευτές εκπαιδευμένοι στην τεχνική της Γκράχαμ παρουσιάζουν τις συνθέσεις και ερμηνεύουν τα αποσπάσματα από το έργο της Γκράχαμ.

Έξι έργα της Γκράχαμ έχουν διατηρηθεί και παρουσιάζονται μέχρι τις μέρες μας αντλώντας υλικό από την αρχαιοελληνική γραμματεία:

· Cave of the Heart – 1946 (βασισμένο στο μύθο της Μήδειας)

· Night Journey – 1947 (βασισμένο στο μύθο του Οιδίποδα και της Ιοκάστης)

· Clytemnestra – 1958 (βασισμένο στο μύθο του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας)

· Errand into the Maze – 1947 (βασισμένο στο μύθο του Θησέα, της Αριάδνης, και του Μινώταυρου)

· Phaedra – 1962 (βασισμένο στο μύθο της Φαίδρας, Θησέα και Ιππόλυτου)

· Circe – 1963 (βασισμένο στη συνάντηση του Οδυσσέα με τη μάγισσα Κίρκη).

Καθώς τα έργα αυτά χρησιμοποιούν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ως κύρια πηγή έμπνευσης, η σειρά παρουσιάσεων “ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΘΑ ΓΚΡΑΧΑΜ” επικεντρώνεται στην ανάλυση, ερμηνεία, και προβολή των έργων αυτών. Η παρουσίαση που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Τerra (in) Cognita εστιάζει στα έργα Clytemnestra και Night Journey.

Πρόκειται για μια σπάνια ευκαιρία που δίνεται στο κοινό της Αθήνας να δει αποσπάσματα από τα έργα της Γκράχαμ που είναι βασισμένα στην αρχαία ελληνική μυθολογία, έργα που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας και την επιρροή των αρχαίων κειμένων στις τέχνες και τον πολιτισμό των ΗΠΑ αλλά και ευρύτερα.

Η Νίνα Παπαθανασοπούλου είναι καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο College Year in Athens (CYA) όπου διδάσκει αρχαία ελληνική μυθολογία, θρησκεία και λογοτεχνία και συμμετέχει σε εκπαιδευτικές εκδρομές σε όλη την Ελλάδα για φοιτητές της Αμερικής που σπουδάζουν για ένα ή δύο εξάμηνα στην Ελλάδα. Eιδικεύεται στο Αρχαίο Δράμα και την Ελληνική Μυθολογία και η ερευνά της εστιάζει στην πρόσληψη της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και των τραγικών ηρωίδων του αρχαίου δράματος από την Αμερικανίδα χορογράφο και καλλιτέχνη Μάρθα Γκράχαμ. Αποφοίτησε από το τμήμα Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ το 2003 και ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Αρχαίο Δράμα στο τμήμα Κλασικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Κολούμπια στη Νέα Υόρκη το 2013. Από το 2013-2019 ήταν Επίκουρη Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών στο Connecticut College, όπου δίδαξε μαθήματα Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και πολιτισμού, καθώς και μαθήματα για την επιρροή των Κλασικών Σπουδών στις εικαστικές και παραστατικές τέχνες. Από τον Ιανουάριο του 2019 εργάζεται και ως Public Engagement Coordinator – συντονίστρια για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού στις Κλασικές Σπουδές – για το Society for Classical Studies (SCS), την επαγγελματική και ακαδημαϊκή οργάνωση για τις κλασικές σπουδές στις ΗΠΑ. Στο Society for Classical Studies είναι υπεύθυνη για την καινούρια τους πρωτοβουλία Ancient Worlds, Modern Communities, που υποστηρίζει προγράμματα που προσελκύουν καινούριες ομάδες ανθρώπων στις κλασικές σπουδές και εμπνέουν κλασικιστές να συμμετέχουν σε δημιουργικές δράσεις σε συνεργασία με άλλους κλάδους επιστημών.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου

Έναρξη: 11.30

Διάρκεια παρουσίασης: 75’

Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22

Γλώσσα: αγγλικά

