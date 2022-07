Οι Viagra Boys ζωντανά στην Αθήνα!

Ήρθε η ώρα, μετά από 3 χρόνια πανδημίας και αναβολών, να απολαύσουμε τους Viagra Boys στην χώρα μας!

Δημιουργημένο το 2015, το 6-μελές punk σχήμα απ’ τη Στοκχόλμη διαγράφει έναν καθαρά δικό του δρόμο που κατέληξε να ονομάζεται ugly gonzo post punk. Σε μία μαρμίτα με αναμειγμένες επιρροές από και αναφορές στους Screaming Jay Hawkins, Butthole Surfers, Suicide και Dead Kennedys ζυμώνεται και τελικά δημιουργείται το χωνευτήρι που θα ονομαστεί Viagra Boys.

Το πρώτο τους live έκανε το όνομά τους να εξαπλωθεί σαν πυρετός, και τους ίδιους να αποκτήσουν πολύ γρήγορα την φήμη μιας μπάντας μοναδικής στο είδος της, που επιδίδεται σε ωμές και ξεδιάντροπες live εμφανίσεις, και που χάρη στον μοναδικό της ήχο καταφέρνει να εκπέμπει σε κάθε underground ακροατήριο, από punk μέχρι hip-hop, και από πειραματική ηλεκτρονική μέχρι jazz.

Οι στίχοι δε και η ξέφρενη ενέργεια του frontman Sebastian, που πολλοί συγκρίνουν με τέρατα όπως οι Iggy Pop, Gibby Haynes και Nick Cave, προσδίδει τελικά στην μπάντα το extra star quality, που την καθίζει ολοκληρωτικά στον θρόνο του επόμενου μεγάλου ονόματος στο είδος που εκπροσωπούν.

Ο σημερινός κόσμος έχει απόλυτη ανάγκη μπάντες όπως οι Viagra Boys, κι έτσι, λίγες στιγμές πριν την κατάκτηση της υφηλίου, έρχονται να κατακτήσουν για πρώτη φορά την Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2022, σε μία συναυλιακή συγκυρία που στα ερχόμενα χρόνια θα επισύρει γλαφυρές περιγραφές, συνοδευόμενες με την φράση “Ήμουν κι εγώ εκεί”.

Special guests: Bazooka & $oft $kull

Last but not least: Οι Bazooka που ήταν ούτως ή άλλως προγραμματισμένοι να εμφανιστούν μαζί με τους VB, από την πρώτη pre-pandemic ανακοίνωση της συναυλίας, παραμένουν στο line-up, ενώ προστίθενται και οι εξαιρετικοί $oft $kull.

Δευτέρα 4 Ιουλίου

Ωρα έναρξης: 20:00

Τα εισιτήρια κοστίζουν 20 ευρώ στην προπώληση και 23 ευρώ στο ταμείο.

Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών “Σπύρος Λούης” – Open Air

Σχόλια