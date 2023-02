«Όλα στο Φως»

του David Baldacci από τις εκδόσεις Bell

Μόνο η Άτλι Πάιν μπορεί να σταματήσει αυτή την παγκόσμια συνωμοσία

Η Άτλι δε σταμάτησε στιγμή να αναζητά την αδερφή της, τη Μέρσι, που έπεσε θύμα απαγωγής στην ηλικία των έξι ετών. Και τελικά, κάνει την πιο ευοίωνη ανακάλυψη –εξακριβώνει την ταυτότητα του απαγωγέα της αδερφής της.

Καθώς η Άτλι και η βοηθός της, η Κάρολ Μπλαμ, αγωνίζονται να εντοπίσουν τον ύποπτο, πέφτουν πάνω στον παλιό φίλο και συνεργάτη της Πάιν, τον πράκτορα Τζον Πούλερ, ο οποίος έχει στο μικροσκόπιο την οικογένεια του υπόπτου σχετικά με ένα άλλο έγκλημα.

Για να αποκαλυφθεί η αλήθεια για την τύχη της Μέρσι, η Πάιν και ο Πούλερ πρέπει να παραμερίσουν τα αλλεπάλληλα στρώματα απάτης, ψεμάτων και συγκάλυψης που στοχεύουν την ίδια την καρδιά της παγκόσμιας δημοκρατίας. Και όταν τελικά η αλήθεια βγαίνει στο φως, η Άτλι Πάιν νιώθει να συγκλονίζεται ως τα κατάβαθα της ψυχής της.

Το Όλα στο Φως είναι η συγκλονιστική συνέχεια των bestsellers Χωρίς Έλεος και Ένα Λεπτό ως τα Μεσάνυχτα του Ντέιβιντ Μπαλντάτσι, ενός από τους δημοφιλέστερους συγγραφείς παγκοσμίως, με πρωταγωνίστρια την ειδική πράκτορα Άτλι Πάιν.

(Άτλι Πάιν #3)

ISBN: 978 960 507 168 4

Σελίδες: 432

Πρωτότυπος Τίτλος: Daylight

Μετάφραση: Νίκος Ιβραηνίας

Ο Ντέιβιντ Μπαλντάτσι είναι ένας από τους δημοφιλέστερους συγγραφείς του κόσμου. Έχει γράψει μέχρι σήμερα σαράντα ένα μυθιστορήματα, που έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα πέντε γλώσσες και οι πωλήσεις τους έχουν ξεπεράσει τα εκατόν πενήντα εκατομμύρια αντίτυπα σε πάνω από ογδόντα χώρες. Έχει δημοσιεύσει επίσης εφτά μυθιστορήματα για αναγνώστες νεότερης ηλικίας. Έργα του έχουν μεταφερθεί τόσο στον κινηματογράφο όσο και στην τηλεόραση. Είναι επίσης συνιδρυτής, με τη σύζυγό του, του Wish You Well Foundation, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που αποσκοπεί στη στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ζει με την οικογένειά του στη Βιρτζίνια, όπου γεννήθηκε, και σας προσκαλεί να επισκεφθείτε τον ίδιο στον ιστότοπό του, DavidBaldacci.com, και τον οργανισμό του στη διεύθυνση WishYouWellFoundation.org.

Σχόλια