Το Our Festival έρχεται για 8η συνεχόμενη χρονιά στο Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου και σας προσκαλεί σε μία εξαήμερη γιορτή Πολιτισμού και Αλληλεγγύης.

Από τις 30 Αυγούστου έως και τις 04 Σεπτεμβρίου, το Our Festival 8- Συνάντηση Αλληλέγγυων Καλλιτεχνών φιλοξενεί 23 δράσεις και 130 καλλιτέχνες από Ελλάδα και εξωτερικό, καταργώντας όρια, αποστάσεις και διακρίσεις σε ένα Φεστιβάλ που ανήκει σε όλους. Απολαύστε έξι μέρες γεμάτες θέατρο, μουσική, χορό, video art, performances, παιδικές παραστάσεις αλλά και εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, σε έναν μαγευτικό, καταπράσινο χώρο στην Αθήνα με ελεύθερη είσοδο και με πρόσβαση για ΑμεΑ.

Πολυδιάστατο, συμπεριληπτικό και αλληλέγγυο, το 8ο Our Festival σας παρουσιάζει το πρόγραμμά του!

30 Αυγούστου – 04 Σεπτεμβρίου 2022

Το πρόγραμμα του OUR FESTIVAL 8 με μία ματιά

Τρίτη, 30/08/2022

19:30 | Μία Ασπίδα Όνειρα | A(r)ct | Χοροθέατρο για Μικρούς και Μεγάλους | 60’

21:30 | A body thrown at an Angle Toward the Horizon | Panic Button Theatre (Βουλγαρία)| Θέατρο| 60’

Τετάρτη, 31/08/2022

17:00 | Από την εικόνα της οθόνης στην εικόνα της φύσης | Big Wheel | Εργαστήριο για εφήβους | 120’

21:00 | Inside Out | Ωριάνα Κατσανικάκη | Συναυλία| 10’

21:30 | Moon Moth Live | Video & Light Installation |40’

22:00 | Playground and Theory Live | Συναυλία| 50’

Πέμπτη, 01/09/2022

20:00 | Έχουν τα ρομπότ συναισθήματα; | Μανώλης Σαριδάκης | Χορός | 10’

20:00 | The Code | Ελεάννα Καλαβίτη-Ζήνα Βογιοκαλάκη | Χορός| 15’

21:00 | Vientre | Cia Maximiliano Sanford (Βραζιλία) | Χορός | 30’

21:30 | Ο Κάτω Κόσμος του Έρωτα | Χορός | 30’

22:00 | Liquid and Plastic body 0.0| A. Isa Araύjο (Πορτογαλία) | Video Art| 10’

22:15 | Creation in Isolation| Finn Nichol (Ιρλανδία) | Video Art| 30’

Παρασκευή, 02/09/2022

19:30 | Μία Θαυμάσια Ημέρα | Artica | Θεατρική Παράσταση για παιδιά ηλικίας 3+ | 45’

21:00 | Ο mπάλτερ | Splish Splash | Θεατρική Παράσταση Παντομίμας |80’

22:30 | King Garcίa live | Συναυλία |45’

Σάββατο, 03/09/2022

13:00 | Εργαστήριο Σωματικής Έκφρασης και Θεατρικού Κλόουν | Inigo Garcia Cantero (Ισπανία) | Εργαστήριο για παιδιά και εφήβους | 360’

20:00 | Αποχαιρετισμός | Quo Vadis |Χορός | 70’

21:30 | Asparagus | Ανθή Κούγια & Mafalda Miranda Jacinto (Ελλάδα-Πορτογαλία) | Performance |40’

22:30 | Greek Precarious Body | Όλγα Ντέντα (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο) |Live Art Performance | 45’

Κυριακή, 04/09/2022

20:00 | Trauma | Olena Kayinska (Ουκρανία) |Παρουσίαση – Ανοιχτή συζήτηση με την καλλιτέχνη για τη συλλογή «Τραύμα»

20:30 | A bird in the sky | Maya Dorozhenko – Aziza Kadyri (Ρωσία) | Video Art |20’

21:30 | Σπόρους |Ντιλγκιρούδι |Συναυλία | 45’

22:00 | Ποιητική |Αλέντι |Συναυλία | 90’

Λίγα Λόγια για το Our Festival

“Τέσσερα χέρια είναι πάντα καλύτερα από δύο, οκτώ καλύτερα από τέσσερα, δεκαέξι καλύτερα από οκτώ…”

Το Our Festival γεννήθηκε από την Ομάδα Συλλογικού Πολιτισμού Εμείς και συνεχίζει να υπάρχει χάρη σε μία ζωντανή κοινότητα καλλιτεχνών που έχουν παρουσιάσει το έργο τους σε αυτό και κάθε χρόνο, αναλαμβάνουν εξ ολοκλήρου την διοργάνωσή του.

Κοινό όραμα είναι η συνάντηση όλων αυτών των δημιουργικών ανθρώπων, από την οποία προκύπτουν νέοι προσωπικοί και καλλιτεχνικοί δεσμοί, με αποτέλεσμα την πραγματοποίηση διαχρονικών πολιτιστικών συμπράξεων.

Σε συνεργασία με τη liminal, το φεστιβάλ μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας στις δράσεις του, καθώς και για τη φιλοξενία δράσεων από καλλιτέχνες με αναπηρία στο πλαίσιο της συμπερίληψης και της ίσης συμμετοχής στον Πολιτισμό.

Από το 2015 και σε 7 διοργανώσεις, το Our Festival έχει φιλοξενήσει 686 καλλιτέχνες και 140 δράσεις, παρουσιάζοντας σε πάνω από 11.000 θεατές, θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, παραστάσεις χορού, παιδικές παραστάσεις, σινεμά, video art, performances, τσίρκο, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους.

Το Our Festival είναι ένας θεσμός που, χρόνο με το χρόνο, γίνεται πιο εξωστρεφής, με σκοπό την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών με καλλιτέχνες και φορείς τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Με την πολύτιμη υποστήριξη του Δήμου Χαλανδρίου, το Our Festival φιλοξενείται μέχρι σήμερα στο κατάφυτο, ανοιχτό Θέατρο της Ρεματιάς.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Χρήστος Θάνος

Διεύθυνση παραγωγής: Χρίστος Παπαμιχαήλ

Διοργανωτική ομάδα: Θεοδώρα Αθανασίου, Νίκος Αξιώτης, Ελισσαίος Βλάχος, Μάρβα Βούλγαρη, Σωτήρης Δούβρης, Μαρία Θρασυβουλίδη, Μελίσσα Κωτσάκη, Έλσα Παπέλη, Νάντια Περιστεροπούλου, Φάνης Σακελλαρίου, Σοφία Σερέφογλου, Ελεάννα Σταθοπούλου, Χριστίνα Στουραΐτη, Δήμητρα Σύρου, Τεό Φοινίδης

Επιμέλεια φωτισμών: Κώστας Μπεθάνης, Τάσος Νιξαλιάν

Γραφιστική επιμέλεια: REBECCA D3SIGN

Κατασκευή σκηνικού χώρου: Ροκάνι

Υπηρεσίες προσβασιμότητας: Liminal Access

Ηχοληψία: Μάνος Γεωργακόπουλος, Νίκος Μπακόλας, Πέτρος Μπακόλας

Ηχογράφηση υλικού επικοινωνίας: Basement Productions

Επικοινωνία: Γεωργία Ζούμπα

Διοργάνωση: Εμείς – Ομάδα συλλογικού πολιτισμού

Είσοδος: Ελεύθερη

Περισσότερες πληροφορίες: https://ourfestival.gr/our-festival-8/

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς, Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Χαλάνδρι

