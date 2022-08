«Ούτε καν» (Nope)

Από 25 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την Tulip

«Τι είναι ένα κακό θαύμα;» Οι κάτοικοι σε ένα απομακρυσμένο ράντσο στην Καλιφόρνια, θα γίνουν μάρτυρες μιας ανείπωτης αποκάλυψης.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ®, Τζόρνταν Πιλ, που συντάραξε και επαναπροσδιόρισε το μοντέρνο σινεμά τρόμου με τις ταινίες «Τρέξε! » (Get Out) και «Εμείς» (Us), φέτος δίνει μια νέα πνοή στο σινεμά του φανταστικού με ένα νέο ποπ εφιάλτη: το έπος κοσμικού τρόμου, με τίτλο «Ούτε Καν» (Nope).

Έτσι λοιπόν με την 3η του σκηνοθετική δουλειά – ύστερα από το σοκαριστικό θρίλερ «ΤΡΕΞΕ!» (“GET OUT!”) και το ευρηματικό «ΕΜΕΙΣ» (“US”) – ο Πιλ αποκτά μια θέση ανάμεσα στους σημαντικότερους σκηνοθέτες της γενιάς του.

Η ταινία φέρνει κοντά τον βραβευμένο με Όσκαρ® Ντάνιελ Καλούγια (Get Out, Judas and the Black Messiah), με την Κίκι Πάλμερ (Hustlers, Alice) και τον υποψήφιο για Oscar® Στίβεν Γιαν (Minari, Okja, The Walking Dead).

Η ταινία στην οποία συμπρωταγωνιστούν ο Μάικλ Γουίνκοτ (Hitchcock, Westworld) και ο Μπράντον Περέα (The OA, American Insurrection) είναι γραμμένη και σκηνοθετημένη από τον Τζόρνταν Πιλ, ενώ παραγωγός είναι ο Ίαν Κούπερ (Us, Candyman) μαζί με τον Πιλ, για λογαριαμό της Monkeypaw Productions. Την ταινία διανείμει παγκοσμίως η Universal Pictures.

Η πρωτότυπη και ατμοσφαιρική ταινία «ΟΥΤΕ ΚΑΝ», συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με το σινεμά τρόμου και απέσπασε 44 εκατομμύρια $ το πρώτο τριήμερο προβολών της στην Αμερική, κάτι που αποτελεί φετινό ρεκόρ εισπράξεων ταινίας με πρωτότυπο σενάριο.

Το «Ούτε Καν» διαδραματίζεται λίγο έξω από το Λος Άντζελες, στην κοιλάδα Santa Clarita Valley της Νότιας Καλιφόρνια, όπου τα αδέλφια OJ και Emerald έχουν κληρονομήσει ένα ράντσο αλόγων από τον πατέρα τους. Τα αδέλφια συνεχίζουν τη σκυτάλη της τέχνης του πατέρα τους ως εκπαιδευτές ζώων για γυρίσματα κινηματογραφικών ταινιών και τηλεόρασης. Δίπλα στο ράντσο βρίσκεται ένα πάρκο και ζωολογικός κήπος με διαχειριστή, ένα πρώην παιδί-θαύμα, που κουβαλάει τα δικά του παιδικά τραύματα.

Ο OJ και η Emerald αρχίζουν να παρατηρούν ανεξήγητα φαινόμενα στο ράντσο τους, τα οποία τους οδηγούν σε απίστευτες ανακαλύψεις που έρχονται από ψηλά. Θα αποπειραθούν λοιπόν να αποτυπώσουν τα μυστήρια στην κάμερα. Τα πράγματα κλιμακώνονται, καθώς τα αδέλφια επιστρατεύουν την εξειδικευμένη βοήθεια του υπαλλήλου ενός καταστήματος ηλεκτρονικών και ενός βετεράνου κινηματογραφιστή.

Καθώς οι προσπάθειές τους περνούν ένα σημείο χωρίς επιστροφή, οι ήρωές μας παρασύρονται στο μάτι μιας ανεπανόρθωτης καταιγίδας. Το αποτέλεσμα είναι ένα απίστευτο θέαμα κοσμικού τρόμου και μεταφυσικού γουέστερν, με έναν συναισθηματικά πολύπλοκο πυρήνα επιστημονικής φαντασίας.

Σενάριο & Σκηνοθεσία Τζόρνταν Πιλ

Παραγωγοί Ίαν Κούπερ, Τζόρνταν Πιλ

Πρωταγωνιστούν Ντάνιελ Καλούγια, Κίκι Πάλμερ, Στίβεν Γιαν, Μάικλ Γούινκοτ, Μπράντον Περέα

Διάρκεια: 130’

Σχόλια