«Πίσω από τις θημωνιές»

19 Ιανουαρίου στους κινηματογράφους από την Tanweer

Ένας ψαράς και αγρότης, κάτοικος ενός παραλίμνιου χωριού στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, πνιγμένος στα χρέη, αρχίζει να μεταφέρει μετανάστες με τη βάρκα του έναντι αδράς αμοιβής. Η γυναίκα του, νοικοκυρά και εκκλησάρισσα του χωριού, αναζητά τον πραγματικό Λόγο του Θεού, ενώ η κόρη τους προσπαθεί να ορίσει τη ζωή της μέσα στο καταπιεστικό περιβάλλον στον οποίο ζει. Μέχρι που ένα τραγικό γεγονός θα αλλάξει τις ισορροπίες και θα φέρει τους τρεις ήρωες μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα και αδυναμίες, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του.

Η νέα ταινία της Ασημίνας Προέδρου κερδίζει 6 βραβεία στο 63ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο 53ο Διεθνες Φεστιβάλ της Ινδίας (Goa)

Ένα τραγικό γεγονός στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας φέρνει μια τριμελή ελληνική οικογένεια μπροστά σε προσωπικά αδιέξοδα, με τον καθένα να πρέπει να αναλογιστεί για πρώτη φορά στη ζωή του το κόστος των πράξεών του.

Σκηνοθετικό σημείωμα

Η ιστορία της ταινίας διαδραματίζεται το 2015, σε ένα μικρό ελληνικό χωριό κοντά στη λίμνη Δοϊράνη, στα σύνορα Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, όπου συγκεντρώνεται ένα τεράστιο κύμα προσφύγων με στόχο να διαφύγουν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη.

Πρόκειται για ένα κοινωνικό-οικογενειακό δράμα με στοιχεία ‘crime’ και σπονδυλωτή δομή, το οποίο αναπτύσσεται μέσα από τις τρεις διαφορετικές οπτικές τριών χαρακτήρων, και διερευνά το πώς μια ολόκληρη κοινότητα μπορεί να διαβρωθεί, να οδηγηθεί στην υποταγή, στο έγκλημα, στη συγκάλυψη και στη συλλογική άρνηση. Με φόντο την υποκρισία των ‘πολιτισμένων’ Δυτικών κοινωνιών, που από τη μία πλευρά χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα παιδιά που ξεβράζονται στις ακρογιαλιές του Αιγαίου, και από την άλλη είναι συνένοχες στην εκμετάλλευση, στην εξαθλίωση, στο διωγμό και στο θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων, η ταινία αποτελεί τελικά μια αναζήτηση για το πού οδηγείται η σύγχρονη κοινωνία, και το πώς οι ανθρώπινες σχέσεις τσακίζονται μέσα στους κόλπους της. Μια διερεύνηση, η οποία δεν έχει ωστόσο, καμία πρόθεση να καταδικάσει τον καθημερινό άνθρωπο που υποτάσσεται στις διεφθαρμένες κοινωνικές δομές. Αντίθετα, προσπαθεί να φωτίσει ο,τιδήποτε όμορφο και ανθρώπινο βρίσκεται στην καθημερινή του πάλη για επιβίωση, στην ανάγκη του να αγαπήσει και ν’ αγαπηθεί, να ζήσει τη ζωή του και να βελτιώσει τον κόσμο γύρω του.

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Ασημίνα Προέδρου

Πρωταγωνιστούν: Στάθης Σταμουλακάτος, Λένα Ουζουνίδου, Ευγενία Λάβδα, Χρήστος Κοντογεώργης, Ντίνα Μιχαηλίδου και ο Πασχάλης Τσαρούχας

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής

Μοντάζ: Ηλέκτρα Βενάκη

Μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Ηχοληψία: Νίκος Παπαδημητρίου

Μοντάζ Ήχου: Ηλέκτρα Βενάκη, Περσεφόνη Μήλιου

Μιξάζ: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Σκηνικά: Εδουάρδος Γεωργίου

Κοστούμια: Κική Μήλιου

Μακιγιάζ: Δώρα Νάζου

VFX Supervisor: Αντώνης Κοτζιάς

Casting: Σωτηρία Μαρίνη, Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός, Άκης Γουρζουλίδης

Μια παραγωγή των: Αργοναύτες ΑΕ, FICTION PARK, Sektor Film

Παραγωγοί: Ιωάννα Μπολομύτη, Markus Halberschmidt, Vladimir Anastasov, Angela Nestorovska

Executive Producers: Πάνος Παπαχατζής, Maria Tsigka

Co-producer: Anna Jancsó

Line Producer: Γιάννης Καραντάνης

Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ ΑΕ, Αταλάντη ΑΕ

Με την οικονομική υποστήριξη: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΚΟΜΕ, ZDF/Arte, Eurimages, North Macedonia Film Agency, MEDIA Creative Europe, SEE Cinema Network, DI.VI.PE.K.

Με την υποστήριξη: Αυτοτελές Τοπικό Γραφείο Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Office) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ELEMENTS

Σε δανομή της Tanweer

Σύντομο βιογραφικό της σκηνοθέτιδας

Η Ασημίνα γεννήθηκε το 1982 στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική (πτυχίο πιάνου το 2001), Διεθνή Οικονομικά (BA το 2005 και MSc το 2007) και Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (BA το 2013, MA το 2018).

Η μικρού μήκους ταινία της, Red Hulk (2013), σε παραγωγή, σενάριο και σκηνοθεσία της ίδιας, κέρδισε το Χρυσό Διόνυσο στο Φεστιβάλ Δράμας (2013) και το Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, Νύχτες Πρεμιέρας (2013). Συμμετείχε σε περισσότερα από εξήντα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, συμπεριλαμβανομένου του Clermont-Ferrand (2014), και απέσπασε επτά διεθνή βραβεία.

Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, Πίσω από τις Θημωνιές (Behind the Haystacks), που αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2022, αναπτύχθηκε μέσω του Sarajevo Script Station 2015, του Berlinale Script Station 2016 και του First Film First 2016-2017. Είναι μια συμπαραγωγή Ελλάδας-Γερμανίας-Βόρειας Μακεδονίας, και ολοκληρώθηκε, μεταξύ των άλλων, με την υποστήριξη του ΕΚΚ, της ΕΡΤ, του MEDIA, του ZDF-Arte και του Eurimages.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 2022, όπου κέρδισε 6 πολύ σημαντικά βραβεία (ειδική μνεία επιτροπής στο επίσημο διαγωνιστικό, Meet the Neighbours, βραβείο Fipresci, βραβείο Ένωσης Κριτικών κινηματογράφου, δύο βραβεία του ΕΚΚ και βραβείο της ΕΡΤ). Προβλήθηκε επίσης στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ινδίας (Goa), όπου κέρδισε το βραβείο του πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη, ενώ έχει ήδη αποσπάσει εξαιρετικές διεθνείς κριτικές. (Screen Daily, The Film Verdict, Variety).

