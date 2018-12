«Πώς να κρύψεις ένα Λιοντάρι στο σχολείο»

Ακόμη μια συναρπαστική ιστορία έρχεται να προστεθεί στη δημοφιλή σειρά βιβλίων Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι, με ήρωες την μικρή Έλλη και το λιοντάρι της που δεν αποχωρίζονται μεταξύ τους ποτέ, ούτε και στο σχολείο!

Τα λιοντάρια δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν στο σχολείο. Αλλά το λιοντάρι της Έλλης δεν θέλει να μένει μόνο του. Την ακολουθεί στα κρυφά, και κατά λάθος βρίσκεται μαζί της στη σχολική εκδρομή στο μουσείο.

Μπορεί η Έλλη να κρύψει το λιοντάρι από τη δασκάλα της;

(How to Hide A Lion at School)

Μετάφραση: Μαριλένα Πανουργιά

ISBN: 978-960-572-228-9

Σελίδες: 32

Ηλικίες: από 3 ετών

H Helen Stephens είναι εικονογράφος αναρίθμητων βιβλίων για παιδιά. Είναι δημοφιλής για τη σειρά βιβλίων της Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία και διασκευάστηκε στο θέατρο από τη θεατρική ομάδα Polka στο Λονδίνο.

Μεταξύ άλλων, η Helen, έχει εικονογραφήσει ιστορίες για μερικούς από τους αγαπημένους της συγγραφείς, συμπεριλαμβανομένων των Roger McGough, Michael Morpurgo, Sophie Hannah, Holly Webb, και Cecile Aubry. Ζει στη γεμάτη από ανέμους ακτή του Νορθάμπερλαντ της Αγγλίας μαζί με την οικογένειά της.