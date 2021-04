Προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις δραματικών σχολών

Στο εργαστήρι θεάτρου Καταπactή αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των υποψηφίων για τις εισαγωγίκες εξετάσεις των δραματικών σχολών. Το κομμάτι της υποκριτικής – αυτοσχεδιασμού και απαγγελίας ποιημάτων αναλαμβάνει ο Σωτήρης Δούβρης, ενώ το κομμάτι του τραγουδιού η έμπειρη δασκάλα φωνητικής και καθηγήτρια υποκριτικού τραγουδιού, η Μάρω Θεοδωράκη.

Στόχος μαθημάτων

Μέσα από τα μαθήματα της πρετοιμασίας, θέλουμε ο υποψήφιος να προετοιμαστεί κατάλληλα με σκοπό την απόλυτυη επιτυχία του στις εξετάσεις, δίνοντας βάρος στη σωστή διαχείριση των εκφραστικών του μέσων. Έτσι, φτάνοντας στις εξετάσεις, η επιτροπή θα δει τον ίδιο τον υποψήφιο, την προσωπικότητα και τις ικανότητές του και όχι τη σκηνοθεσία αυτών που τον προετοίμασαν. Επίσης, θα λάβει γνώσεις τεχνικών υποκριτικής, σωματοποίησης συναισθημάτων, αναπνοών και φωνητικής, που θα του αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες στα χρόνια της σχολής που θα ακολουθήσουν αλλά και της μετέπειτα επαγγελματικής του πορείας.

Ολιγομελές τμήμα – πλήρες πρόγραμμα

Το γκρουπ της προετοιμασίας αποτελείται από έως έξι άτομα, τα μαθήματα μας είναι τρία τρίωρα την εβδομάδα για την υποκριτική και ένα δίωρο την εβδομάδα για το τραγούδι. Ο υποψήφιος εκτός από την ατομική δουλειά που κάνει με τους δασκάλους, έχει την ευκαιρία να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τα εκφραστικά του μέσα παρακολουθώντας στην ομάδα τη δουλειά των συνυποψηφίων του.

Υποκριτική μονολόγων

·Κατάλληλη επιλογή μονολόγων μέσα από ανθολόγια του παγκόσμιου ρεπερτορίου από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας

·Ανάλυση του έργου στο οποίο εμπεριέχεται έτσι ώστε να αντιληφθεί ο υποψήφιος τον στόχο του ρόλου που εκφέρει τον μονόλογο, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει. Μέσα από αυτήν την εσωτερική πάλη θα προκύψει η σωστή θερμοκρασία απόδοσης

·Ασκήσεις άρθρωσης και ορθοφωνίας για τη σωστή εκφορά του λόγου ακόμα και σε έντονες συναισθηματικές καταστάσεις

Αυτοσχεδιασμός

Το σκεπτικό στην διδασκαλία του αυτοσχεδιασμού είναι να μεταδωθεί ο τρόπος σκέψης και προσέγγισης οποιουδήποτε θέματος

·Λεκτικός αυτοσχεδιασμός πάνω στους μονολόγους που προετοιμάζει ο υποψήφιος, έτσι ώστε να μπορεί να τον ερμηνεύσει λαμβάνοντας υπ’ όψιν οποιαδήποτε συνθήκη του ζητηθεί

·Μη λεκτικός αυτοσχεδιασμός, προσεγγίζοντας σενάρια και θεματικές που έχουν ζητηθεί σε εξετάσεςι προηγούμενων χρόνων.

Τραγούδι

Η φωνητική προετοιμασία με την καθηγήτρια φωνητικής Μάρω Θεοδωράκη έχει σαν στόχο οι συμμετέχοντες :

-να αναγνωρίσουν τις φωνητικές του δυνατότητες

– να εξασκήσουν την διαφραγματική αναπνοή μέσα από ειδικές ασκήσεις αναπνοών

-να διδαχθούν την διαφραγματική στήριξη

– να εντάξουν τη σωματική δράση μέσα στην φωνητική δράση

– να πειραματιστούν σε διάφορα μουσικά είδη

– να καλλιεργήσουν το ακουστικό τους πεδίο

– να αποκτήσουν φωνητική ταυτότητα

– να δομήσουν τον λόγο μέσα στη μουσική

– να αποκτήσουν μια εύπλαστη σκηνική – φωνητική παρουσία

– να πειραματιστούν σε φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς

Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν μουσικές γνώσεις για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο.

Info

-Τα μαθήματα ξεκινούν από τα μέσα Ιουνίου -Για περισσότερες πληροφορίες: info@katapacti.gr, 2168096448

Γνώρισε τους καθηγητές

Σωτήρης Δούβρης -Υποκριτική, ποίημα, αυτοσχεδιασμός

Aπό το 2017 ασχολείται με την προετοιμασία υποψηφίων για τις εισαγωγικές εξετάσεις δραματικών σχολώμν με απόλυτη επιτυχία έως τώρα.

Είναι απόφοιτος της “Ανώτερης σχολής δραματικής τέχνης Αθηνών Γ. Θεοδοσιάδης“. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια του Ανδρέα Μανωλικάκημε θέμα “Ανάλυση θεατρικού κειμένου και εφαρμογή στην θεατρική πρακτική και εκπαίδευση”, της Αθανασίας Καραγιαννοπούλου με θέμα “θεατρικές ειδικότητες: ρόλοι – επαγγελματίες και σωματική έκφραση” και “σώμα και σκηνική πρακτική” και musical με τη μέθοδο P.M.T.P. (Professional Musical Theater Performance).Από το 2007 δουλεύει ως ηθοποιός στο θέατρο, στην τηλεόραση, σε μεταγλωττίσεις και ενίοτε στον κινηματογράφο. Τελευταία του θεατρική δουλειά είναι στην παράσταση “12 ένορκοι” του Reginald Rose σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, ενώ στην τηλεόραση στις σειρές “Η Επιστροφή” και “Πέτα τη Φριτέζα” στον ΑΝΤ1.

Από το 2013 έχει ιδρύσει το “Εργαστήρι Ερασιτεχνικού θεάτρου με τον Σωτήρη Δούβρη”, μετεξέλιξη του οποίου είναι η Καταπactή. Για το εργαστήρι έχει διδάξει και σκηνοθετήσει τα έργα «Κοίτα τους» του Μάριου Ποντίκα, «Δεσποινίς Τζούλια» του Αουγκούστ Στριντμπεργκ, «Σεμινάριο Βλακείας» του Σάκη Σερέφα, «Ποιος ανακάλυψε την Αμερική» της Χρύσας Σπηλιώτη, «Οι Ηλίθιοι» του Νηλ Σάιμον, «Η Διαθήκη» του Μάριου Ποντίκα, «Ματωμένος Γάμος» του Λόρκα, «Ντέστινυ» του Άκη Δήμου, «Αγαπητέ Θεέ» Σμιτ, «Παντρολογήματα» του Γκόγκολ, “Μπλανς Ντυμπουά” βασισμένο στο ‘Λεωφορείο ο Πόθος’ του Ουίλλιαμς, “Γιοι και κόρες – μια παράσταση για την αναζήτηση της ευτυχίας“ του Γιάννη Καλαβριανού, “Ένας κόσμος από γυαλί“ βασισμένο στον ‘Γυάλινο κόσμο’ του Ουίλλιαμς. Έχει διδάξει τα σεμινάρια “Λέξεις στο χαρτί, ρόλος στη σκηνή” και “19 βήματα για το χτίσιμο ενός ρόλου”. Έχει διδάξει σεμινάριο στα μέλη της ερασιτεχνικής θεατρικής ομάδας Πάτρας ‘Υποκριτές’ με τίτλο ‘Προσέγγιση θεατρικού χαρακτήρα σε στάδια’. Έχει σκηνοθετήσει, συγγράψει και συνθέσει κείμενα για τη συμμετοχή της θεατρικής ομάδας Πάτρας «Υποκριτές» στο πανελλήνιο φεστιβάλ ερασιτεχνικών θιάσων ‘Μώμος ο Πατρεύς (2012)’, το σατυρικό δεκάλεπτο ‘Καμία Σχέση’, που τιμήθηκε με έπαινο πρωτότυπου θεατρικού κειμένου και με τα βραβεία 1ου ανδρικού και 1ου γυναικείου ρόλου. Έχει σκηνοθετήσει το ‘Μίλα μου σαν τη βροχή κι άσε με ν’ ακούω’ στον πολυχώρο ‘Obi Uptown’ και το ‘Δωμάτιο 101’ στο θέατρο ‘Ειλισσός’ και στο θέατρο ‘Λιθογραφείον’.

Μάρω Θεοδωράκη – Τραγούδι

Κόρη του ποιητή και δημοσιογράφου Γιάννη Θεοδωράκη και της δημοσιογράφου Νίτσας Λουλέ και ανηψιά του Μίκη Θεοδωράκη, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα μέσα στην ποίηση και στην μουσική .Σπούδασε Πιάνο στο Εθνικό Ωδείο ,αποφοιτώντας με Άριστα παμψηφεί , Τραγούδι , Φωνητικά στο Πρότυπο Πειραματικό Ωδείο , Μουσικοκινητική Αγωγή και Σεμινάρια Φωνητικής Δραματουργίας. Από το 1998 , διδάσκει υποκριτικό τραγούδι (acting and singing) στις δραματικές σχολές ενώ έχει διδάξει και στο Αμερικάνικο Κολλέγιο (Derree). Έχει συνθέσει μουσική για το θέατρο και έχει επιμεληθεί μουσικές παραστάσεις συνεργαζόμενη με σκηνοθέτες όπως ο Π.Ζούλιας, Γ. Αρμένης , Θ. Μουμουλίδης , Ν.Χαραλάμπους , Ν. Μπουσδούκος , Α.Γύρα , Ν.Καραγέωργος, Κ.Φανουράκη , Στ. Γούτης κ.α. Στο Κινηματογράφο συνεργάζεται πρώτη φoρά το 2008 με τον κινηματογραφιστή R.Crombie κερδίζοντας και to Α’ βραβείο πρωτότυπης μουσικής για την ταινία Sappho (3ο Φεστιβαλ Κύπρου) , ακολουθεί η ταινία The Good soldier Sveik (Animation film – 2009) ενώ μέσα στο 2017 συνεργάζεται με την σκηνοθέτη Κλειώ Φανουράκη στην ταινία «ΞΑ ΜΟΥ» με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Χωραφά , όπου και γράφει την πρωτότυπη μουσική της ταινίας. Έχει κάνει συνεργασίες στη Κρατική τηλεόραση με κορυφαία την μουσική της σύνθεση στο Ντοκυμαντέρ «Το σκοτεινό τρυγόνι» σε σκηνοθεσία Μ. Δεληοτζάκη στην τηλεόραση , ΕΤ1 . Τα Εκπαιδευτικά της Προγράμματα έχουν απήχηση σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό με κορυφαία , τα «Αριστοφανικά Χορικά» και τις «Μουσικές Πράξεις και Δράσεις μέσα από τα μάτια των παιδιών» . Η Μάρω Θεοδωράκη είναι γνωστή και για την συγγραφική της δράση έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από 54 παιδικά βιβλία αποσπάσματα των οποίων υπάρχουν στα σχολικά βιβλία .Τα βιβλία της «Γιαγιά , σ’αγαπώ» , «Βάρκα στο γιαλό» και «Μπαμπά , σ’αγαπώ» (2017 , 2018 , 2020 εκδ.Μίνωας) εισπράττουν διθυραμβικές κριτικές λόγω της ευαίσθητης θεματικής τους. Τον Οκτώβριο του 2019 με την έκδοση του «Εγώ , είμαι η φωνή μου» ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για όλους , η Μάρω Θεοδωράκη προβάλει ένα ταξίδι διερεύνησης πάνω στην ανθρώπινη φωνή και τις ανάγκες της.

Σχόλια