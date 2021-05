«Ράφτης»

3 Ιουνίου στους κινηματογράφους από την Tanweer

Ο παραμυθένιος “Ράφτης” με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Ήμελλο και την Ταμίλλα Κουλίεβα είναι η πρώτη μεγάλου μήκους που υπογράφει η ταλαντούχα Σόνια Λίζα Κέντερμαν.

Η Ελληνογερμανίδα σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος, που έχει κλέψει τις εντυπώσεις με τις μικρού μήκους ταινίες “Νικολέτα” (2013) και “Λευκό Σεντόνι” (2014), υφαίνει με μαεστρία τον Ράφτη, μία αισιόδοξη και ανθρωποκεντρική ιστορία με φόντο την κρίση, όπως τη βιώνει σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο ο συγκινητικός και αναπάντεχα δυνατός πρωταγωνιστής της.

Η αργοπορημένη ενηλικίωση ενός ονειροπόλου ράφτη που ζει στο μικροσκοπικό πατάρι του οικογενειακού ραφτάδικου, η μεταμόρφωση ενός εγκλωβισμένου ανθρώπου σε πλανόδιο δημιουργό, που βρίσκει την έμπνευση στα πιο απρόσμενα μέρη, είναι στο επίκεντρο αυτής της τρυφερής και λυρικής ιστορίας.

Ο “Ράφτης” έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 24ο Tallinn Black Nights Film Festival στην Εσθονία, ενώ η πανελληνία πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο 61ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης όπου απέσπασε το Βραβείο FIPRESCI, το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής Νεότητας και το Πρώτο βραβείο ΕΡΤ.

Ο 50χρονος Νίκος, ένας εκλεπτυσμένος ράφτης παλαιάς κοπής, πασχίζει να κρατήσει ζωντανό το φάντασμα της περασμένης και καλοντυμένης αριστοκρατίας του ’60. Όμως, όταν η τράπεζα απειλεί να κατάσχει το οικογενειακό ραφτάδικο και ο ηλικιωμένος πατέρας του νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ο Νίκος παίρνει για πρώτη φορά τη ζωή στα χέρια του και βρίσκει έναν ανορθόδοξο τρόπο να φέρει την τέχνη του κοντά στους ανθρώπους του σήμερα. Μπορεί μια νύφη στα Καμίνια να γίνει η μούσα του αλαφροΐσκιωτου Ράφτη;

Σκηνοθεσία: Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Σενάριο: Σόνια Λίζα Κέντερμαν, Tracy Sunderland

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Μοντάζ: Δημήτρης Πεπονής

Σκηνικά: Πηνελόπη Βαλτή, Δάφνη Κούτρα

Κοστούμια: Julie Lebrun

Ήχος: Ντίνος Κίττου, Περσεφόνη Μήλιου, Philippe Charbonnel

Μουσική: Νίκος Κυπουργός

Casting Directors: Σωτηρία Μαρίνη, Άκης Γουρζουλίδης, Σοφία Δημοπούλου, Φραγκίσκος Ξυδιανός

Παίζουν: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου

Παραγωγοί: Ιωάννα Μπολομύτη, Tanja Georgieva-Waldhauer, Melanie Andernach, Isabelle Truc

Executive Producer: Πάνος Παπαχατζής

Συμπαραγωγοί: Samuel Feller, Σόνια Λίζα Κέντερμαν

Executive Producers: Φένια Κοσοβίτσα, Knut Losen, George Kolovos, Gerry Ranglas, Carol Vassiliadis, Paul & Alexia Anas, Marry Savvas, Faye Mellos & Phillip C Peter

Παραγωγή: Αργοναύτες ΑΕ, Elemag Pictures, Made in Germany, IOTA Production

Συμπαραγωγή: ΕΡΤ AE, Magellan Films, Atalante Productions

Με την υποστήριξη: Eurimages, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΚΟΜΕ, Mitteldeutsche Medienförderung, Film- Und Medienstiftung NRW, Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Tax Shelter of the Belgian Federal Government, MEDIA Creative Europe

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα, Γερμανία, Βέλγιο

Έτος Παραγωγής: 2020

Διάρκεια: 100′

Διεθνείς Πωλήσεις: Pluto Film

Σχόλια