Shame live in Athens!

Αυτή τη φορά, είναι αλήθεια! Οι Shame έρχονται ξανά στην Αθήνα, την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου, στο Fuzz Live Music Club, για μια συναρπαστική βραδιά γεμάτη post-punk ενέργεια, ένταση και δυναμισμό.

Η πεντάδα από το Νότιο Λονδίνο ήδη θεωρείται ως μία από τις κορυφαίες νέες μπάντες που ξεπήδησαν από τη Βρετανική σκηνή τα τελευταία χρόνια. Με απίστευτη ενεργητικότητα στις ζωντανές εμφανίσεις τους και με έναν από τους καλύτερους νέους frontmen, τον Charlie Steen, υπόσχονται ένα show χωρίς ανάσα, με τραγούδια σαν τα “One Rizla”, “Alphabet”, “Gold Hole”, “Concrete”, “Water in the Well”, “Snow Day”, “Station Wagon”, “Tasteless”.

Το 2018, το καταπληκτικό ντεμπούτο τους, “Songs of Praise”, τους τοποθέτησε στην κορυφή ενός συναρπαστικού νέου κύματος από post-punk βρετανικές μπάντες, ανήσυχες και θορυβώδεις. Πνευματικά παιδιά του Mark E. Smith και των Fall, του Iggy Pop και του David Bowie, των Jesus and Mary Chain και των Birthday Party, οι Shame ξεχώρισαν αμέσως, τόσο για τις συνθέσεις τους όσο, κυρίως, για την εκρηκτική σκηνική τους παρουσία.

To τολμηρό δεύτερο album τους, “Drunk Tank Pink”, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2021, με παραγωγό τον σπουδαίο James Ford (μόνιμος συνεργάτης των Arctic Monkeys, Florence and the Machine, Foals, Jessie Ware, Gorillaz κ.ά). Γεμάτο ιδέες, «κοφτερές» κιθάρες και νευρώδεις ρυθμούς, διεύρυνε το ηχητικό τους οπλοστάσιο και επιβεβαίωσε την ικανότητά τους να γράφουν πραγματικά σπουδαία τραγούδια.

Το live της 9ης Δεκεμβρίου θα είναι το δεύτερο που θα δώσουν στη χώρα μας, μετά την απίστευτη εμφάνισή τους στο Release Athens 2019, μαζί με τον αγαπημένο τους Iggy Pop και τους James, όταν απολαύσαμε για πρώτη φορά την ωμή νεανική τους ενέργεια επί σκηνής.

Η προπώληση ξεκινάει στα 23€ και για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων. Μετά την εξάντλησή τους, η τιμή θα είναι 25€.

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, 210 3450817

Σχόλια