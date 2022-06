«Τάδε έφη Πηνελόπη»

του Τίνο Βιγιανουέβα από τις εκδόσεις Βακχικόν

Έντονη ποιητική, αιωρούμενη σε μία κατάσταση παρατεταμένης προσδοκίας… Τα ποιήματα της συλλογής Τάδε έφη Πηνελόπη είναι απλώς εκπληκτικά, είτε διά της αποστροφής προς τον απόντα Οδυσσέα ή προς τους Θεούς, είτε με τον αφηγηματικό λόγο σε παρελθοντικό χρόνο ή με την αμεσότητα του βιωματικού παρόντος, είτε σε στακάτο μονοσύλλαβων ή με την πληθώρα ασυνήθιστων σύνθετων λέξεων, είτε όταν επιστρατεύεται το κλασικό ελληνικό πεντάμετρο, η παρήχηση, ή η αναφορά. Αυτός ο ποιητικός κύκλος δείχνει ότι όλο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας στην Πηνελόπη της Ιθάκης ενυπάρχει. Γουέρνερ Σόλορς, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ

Τάδε έφη Πηνελόπη σαν ξύπνησε σήμερα το πρωί·

όταν το χρυσό πέπλο της αυγής ανέτειλε

μέσα από τη θάλασσα.

Επιμέλεια: Σοφία Εμμανουηλίδου

Μετάφραση: Αικατερίνη Γουλέτη

Εξώφυλλο: Cristiano Temporin (Unsplash.com)

Σελίδες: 74

ISBN: 978-618-5662-19-6

Ο Tino Villanueva (Τίνο Βιγιανουέβα) έχει εκδώσει επτά ποιητικές συλλογές. Για το βιβλίο Scene from the Movie GIANT βραβεύτηκε με το American Book Award το 1994. Ποιήματά του περιλαμβάνονται σε συγγράμματα πανεπιστημίων, εγχειρίδια λυκείων και ανθολογίες. Πίνακές του βρίσκονται στα εξώφυλλα και στις εσωτερικές σελίδες πολλών αμερικανικών και διεθνών πολιτιστικών περιοδικών. Πρόσφατα αφυπηρέτησε από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης, Department of Romance Studies, Boston University, USA.

