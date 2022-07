«The Umbrella Academy: Η Σουίτα της Αποκάλυψης»

Το graphic novel στο οποίο βασίστηκεη υπερπαραγωγή του Netflix από τις Εκδόσεις Anubis!

Μια πολύ διαφορετική ομάδα υπερηρώων!

Ένα ανεξήγητο παγκόσμιο γεγονός, σαράντα τρία ασυνήθιστα παιδιά γεννήθηκαν ξαφνικά από γυναίκες που δεν είχαν δείξει προηγούμενα σημάδια εγκυμοσύνης.

Ο εκατομμυριούχος εφευρέτης Ρέτζιναλντ Χάργκριβς υιοθέτησε επτά από τα παιδιά· όταν ερωτήθηκε γιατί το έκανε αυτό, αποκρίθηκε μόνο: «Για να σώσουν τον κόσμο.» Αυτά τα επτά παιδιά αποτελούν την Ακαδημία της Ομπρέλας, μια προβληματική οικογένεια υπερηρώων με παράξενες δυνάμεις. Περίπου μία δεκαετία μετά την πρώτη τους αποστολή η ομάδα διαλύεται, όταν όμως ο Χάργκριβς πεθαίνει απροσδόκητα, τα αδέρφια ξανασμίγουν, πάνω στην ώρα για να σώσουν τον κόσμο ξανά.

Σε ιδέα και σενάριο του Gerard Way από το «Doom Patrol» και μέλους των My Chemical Romance, το κόμιξ έχει εικονογραφηθεί από το βραβευμένο καλλιτέχνη Gabriel Bá («Two Brothers», «Daytripper»), το χρώμα έβαλε ο βραβευμένος με Eisner καλλιτέχνης Dave Stewart και το αυθεντικό εξώφυλλο της σειράς το σχεδίασε ο πολυβραβευμένος με Eisner James Jean.

Σε αυτή την έκδοση, μαζί με τις σύντομες ιστορίες «Mon Dieu!» και «But the Past Ain’t Through With You» θα βρείτε επίσης και ένα εκτενές αφιέρωμα με προσχέδια που παρουσιάζουν έργα των Way, Bá.

To graphic novel «The Umbrella Academy: Η Σουίτα της Αποκάλυψης» βραβεύτηκε με Eisner στην κατηγορία Best Limited Series το 2008 και ήταν υποψήφιο για Βραβείο Eisner την επόμενη χρονιά στην κατηγορία Best Graphic Album για την Deluxe έκδοσή του. Ήταν #1 στη λίστα graphic novels του Amazon το 2008, όπως και στη λίστα με τα 10 καλύτερα graphic novels για νέους της Young Adult Library Service Association (YALSA) το 2009.

Περιλαμβάνει τα τεύχη #1-6 του κόμιξ «The Umbrella Academy».

Σενάριο: Gerard Way

Εικονογράφηση: Gabriel Bá

Μετάφραση: Νίκος Καμπουρόπουλος

Τίτλος Πρωτοτύπου: The Umbrella Academy: The Apocalypse Suite

Σειρά: The Umbrella Academy

Κατηγορία: Graphic Novel

ISBN: 978-960-623-435-4

Σελίδες: 192

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία

