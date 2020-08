«Τί είναι σεξ;»

της Alenka Zupančič από τις εκδόσεις Πατάκη

Τί είναι σεξ;

Στο φαινοµενικά απλό αυτό ερώτηµα η λακανική οπτική καθιστά την απάντηση µια πολύ πιο σύνθετη υπόθεση.

Το βιβλίο της Αλένκα Ζουπάντσιτς προσεγγίζει το ερώτηµα υπό αυτήν ακριβώς την οπτική, αντιµετωπίζοντας τη σεξουαλικότητα ως ένα αµιγώς φιλοσοφικό πρόβληµα της ψυχανάλυσης, φροϋδικής και λακανικής. «Αυτή τη στιγµή δε γαµάω, µιλάω σ’ εσάς. Ε, λοιπόν, ναι! Νιώθω ακριβώς την ίδια ικανοποίηση που θα ένιωθα αν γαµούσα».

Αυτό είναι το παράδειγµα που µας προτείνει ο Λακάν για να υποστηρίξει τον ισχυρισµό ότι η µετουσίωση είναι ικανοποίηση της ενόρµησης χωρίς απώθηση.

Πώς ορίζεται συµβατικά η έννοια της µετουσίωσης;

Πρόκειται για µια υποκατάστατη ικανοποίηση στη θέση της απούσας σεξουαλικής ικανοποίησης.

Τί γίνεται όµως αν, όπως ισχυρίζεται ο Λακάν, µπορούµε την ίδια ακριβώς ικανοποίηση που αντλούµε από το σεξ να την αντλήσουµε από την οµιλία (ή τη συγγραφή, τη ζωγραφική, την προσευχή ή άλλες δραστηριότητες); Η ουσία δεν είναι να εξηγήσουµε την ικανοποίηση που αντλούµε από την οµιλία αναφερόµενοι στη σεξουαλική προέλευσή της, αλλά να καταλάβουµε ότι η ικανοποίηση που αντλούµε από την οµιλία είναι αφ’ εαυτής σεξουαλική. Η ικανοποίηση που αντλείται από την οµιλία περιέχει ένα κλειδί για τη σεξουαλική ικανοποίηση (και όχι το αντίστροφο) – ακόµη και ένα κλειδί για την ίδια τη σεξουαλικότητα και τις εγγενείς αντιφάσεις της.

Μετάφραση: Ουρανία Παπακωνσταντοπούλου

ISBN: 978-960-16-8432-1

Σελίδες: 288

Η Αλένκα Ζουπάντσιτς, Σλοβένα θεωρητικός της ψυχανάλυσης και φιλόσοφος, διδάσκει στην ευρωπαϊκή σχολή µεταπτυχιακών προγραµµάτων European Graduate School, µε έδρα την Ελβετία, και είναι ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Φιλοσοφίας της Σλοβενικής Ακαδηµίας Επιστηµών και Τεχνών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων The Shortest Shadow: Nietzsche’s Philosophy of the Two και The Odd One In: On Comedy, τα οποία αµφότερα, µαζί µε τον ανά χείρας τόµο, περιλαµβάνονται στη σειρά Short Circuits και έχουν εκδοθεί από το MIT Press.

