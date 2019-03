Τί είναι η γιόγκα των Ιμαλαΐων και πού μπορείτε να τη δοκιμάσετε δωρεάν;

Η Σοφία Φώτεινα, δασκάλα Γιόγκα (RYT 500) Himalayan Yoga Tradition, certified by Yoga Alliance και ειδικευμένη στη μέθοδο του Καφέ Σχολείου για οικογένειες, μάς απαντά:

Η Himalayan Yoga Meditation, η παράδοση των Ιμαλαΐων, δεν είναι μια παράδοση όπου ένας δάσκαλος ανακηρύσσει τον εαυτό του γκουρού και οι μαθητές του αναμένεται να πιστεύουν οτιδήποτε λέει. Ο πρωταρχικός σκοπός της παράδοσης είναι να αφυπνίσει την ιερή φλόγα μέσα σε κάθε ύπαρξη και ο στόχος κάθε μαθητή είναι να γνωρίσει τον δικό του αληθινό εαυτό.

Γι’ αυτήν την πορεία τα βασικά εργαλεία είναι οι ασάνες (στάσεις) της γιόγκα, η αναπνοή και ο διαλογισμός.

Έχοντας συνέχεια στο νου μου την μεγάλη φράση του Swami Veda Bharati, που ταπεινά αποκαλούσε τον εαυτό του μαθητή του Swami Rama: «Οι στάσεις της Χάθα Γιόγκα δεν είναι μια εμφάνιση, είναι μια αίσθηση» (Asana is not a look, it is a feeling) και με πλήρη συνείδηση της ιδιαιτερότητας του κάθε ανθρώπου, της κάθε ομάδας ανθρώπων, ξεκινήσαμε εδώ και λίγα χρόνια να μετατρέπουμε την φιλοσοφία της Raja Yoga (της βασιλικής γιόγκα, δηλαδή την ένωση όλων των yoga [jnana yoga, karma yoga, bhakti yoga] κτλ. Σε γιόγκα για παιδιά, ή γιόγκα για παιδιά και γονείς.

Με μεγάλο σεβασμό προσεγγίζουμε τα παιδιά με τρόπο ίδιο όπως το τραγουδάμε «δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα». Όχι μόνο σε ό,τι έχει σχέση με την κίνηση, αλλά ιδιαίτερα με την αναπνοή τους. Δεν επεμβαίνουμε. Δίνουμε χρόνο, συγκεντρωμένοι στην δική μας αναπνοή, για να ξαναβρούν την πραγματική αναπνοή του ανθρώπου, όπως την παρατηρούμε ακόμα στα πολύ μωρά. Και τα παιδιά μας το ανταποδίδουν με την ηρεμία που χαράζεται στο πρόσωπό τους. Το ίδιο κάνουμε και με τους γονείς, τους μεγάλους δασκάλους της ανθρωπότητας.

Μια μικρή γεύση μπορούν να πάρουν γονείς με τα παιδιά τους την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου από τις 11:00 έως τις 12:00 και την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου από τις 18:00 έως τις 19:00, στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου, περισσότερα δείτε εδώ.

Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτά, να κάνετε μαζί τους κάτι που τα αναπτύσσει τόσο, όσο κι εσάς…

Η Σοφία Φώτεινα δούλεψε για οκτώ χρόνια νηπιαγωγός, με τη μέθοδο του Καφέ Σχολειού, όταν κατάλαβε ότι οι μεγάλοι δάσκαλοι των παιδιών είναι οι γονείς τους. Διέκοψε τη λειτουργία του παιδικού σταθμού και δημιούργησε Σχολή Γονιών μέσα στο Καφέ Σχολειό που υπήρξε έμπνευση και της προσωπικής ανάπτυξής της, και λειτούργησε για 38 χρόνια σαν ολιστική οικογενειακή θεραπεύτρια (για το σώμα, το ψυχο-διανοητικό και το πνευματικό επίπεδο). Από το 2010 μυήθηκε στην Himalayan Yoga και σήμερα είναι Yoga Instructor (RYT 500) Himalayan Yoga Tradition, Certified by Yoga Alliance. Περισσότερες πληροφορίες για την ίδια και το «Καφέ Σχολειό» μπορείτε να βρείτε στο www.cafecole.gr

