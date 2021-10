«Το παπαγαλάκι»

της Marie-Helene Bertino από τις εκδόσεις Κάκτος

Την εβδομάδα του γάμου της, επισκέπτεται τη Νύφη ένα πουλί, στο οποίο αναγνωρίζει τη νεκρή γιαγιά της, λόγω της γαλάζιας γραμμής κάτω από τα μάτια της, της αμφίβολης έκφρασης και του τρόπου που ρωτά: Τι είναι το διαδίκτυο;

Η γιαγιά της είναι ένα παπαγαλάκι. Της λέει να μην παντρευτεί. Της λέει: Πήγαινε και βρες τον αδερφό σου.

Τις επόμενες ημέρες, η πορεία της Νύφης προς τον βωμό γίνεται ένα άγριο και ολοένα και πιο κατακερματισμένο, ασταθές ταξίδι που κλίνει προς το σουρεαλιστικό και την αναγκάζει να αντιμετωπίσει ζητήματα που είναι βαθιά θαμμένα.

Ένα μυθιστόρημα που ανταποκρίνεται στην ταραχώδη σύγχυση του να γίνεις γυναίκα σήμερα, το Παπαγαλάκι ρωτά και αρχίζει να απαντά στις βασικές ερωτήσεις. Πώς μας κάνουν οι αναμνήσεις, μας φυλακίζουν και μας απελευθερώνουν; Πώς τιμούμε τις εμπειρίες μας και συνεχίζουμε να γινόμαστε οι πιο δυνατοί, αληθινοί μας εαυτοί; Για ποιον είμαστε υπεύθυνοι, τι οφείλουμε και πώς τους επιτρέπουμε να αλλάξουν;

Επείγον, παράξενο, συμπονετικό και ευφυές, το Παπαγαλάκι είναι διανθισμένο με χαρά, φόβο και με ένα άρρηκτο νήμα πραγματικής αγάπης. Είναι μια εκπληκτική, αξέχαστη, συναρπαστική εξερεύνηση του εαυτού και της σύνδεσης μαζί του.

Η Μαρί-Χελίν Μπερτίνο είναι συγγραφέας του 2 a.m. at The Cat’s Pajamas και της συλλογής διηγημάτων Safe as Houses. Επιλέχθηκε το 2017 ως Frank O’ Connor International Short Story Fellow στο Κορκ, στην Ιρλανδία. Έχει λάβει για το έργο της τα βραβεία O. Henry Award, Pushcart Prize, Iowa Short Fiction Award, Mississippi Review Prize και έχει παρουσιαστεί δύο φορές στο NPR’s Selected Shorts. Έγινε δεκτή ως μέλος στα MacDowell Colony, Sewanee Writers’ Conference και Center for Fiction. Υπήρξε αρχισυντάκτρια στα One Story και Catapult, τώρα διδάσκει στα NYU, New School και Institute of American Indian Arts στη Σάντα Φε. Την άνοιξη του 2020 ήταν η Kittredge Distinguished Visiting Writer στο πρόγραμμα MFA του Πανεπιστημίου της Μοντάνα.

Σχόλια