«Το τελευταίο όνειρο της Έμιλυ Ντίκινσον»

Με όχημα το ποιητικό σύμπαν του βραβευμένου Σταμάτη Πολενάκη και αφορμή το θεατρικό του έργο: «Το τελευταίο όνειρο της Έμιλυ Ντίκινσον», γνωρίζουμε, ψηλαφούμε και εν τέλει ταξιδεύουμε μέσα σ’ ένα άλλο σύμπαν, αυτό της μεγάλης Αμερικανίδας ποιήτριας που επηρέασε όσο λίγοι την παγκόσμια λογοτεχνία.

Από το Άμερστ της Μασαχουσέτης του 19ου αιώνα, από την κάμαρα του σπιτιού της –στην οποία σταδιακά αποσύρθηκε – στη σκηνή του θεάτρου 104 μέσα από ένα όνειρο, το τελευταίο όνειρο της Ε. Ντίκινσον.

Η Έμιλυ Ντίκινσον επιστρέφει και ζωντανεύει για μία μέρα, σήμερα, για μας.

Για να μας αφυπνίσει;

Για να μας εξηγήσει;

Για να μας παρακινήσει;

Για να απολαύσει τη φήμη που τόσο λαχταρούσε και ποτέ δεν γνώρισε;

Fame is a bee.

It has a song-

It has a sting-

Ah too, it has a wing.

Από το τότε στο τώρα, στο πάντα.

Έτσι «μίλησε» με την ποίησή της .

– Αφανής σχεδόν μέχρι το θάνατό της –καθώς είχαν εκδοθεί μόλις 10 ποιήματά της κατά τη διάρκεια της ζωής της,

– Αποσυνάγωγη όπως ταιριάζει σε κάθε ιδιοφυία,

– Έγκλειστη εκούσια στο σπίτι της,

– Ερημίτισσα… στο κέντρο της πόλης της.

Στο κέντρο της ζωής ταυτόχρονα παρούσα, αιμάσσουσα, αέναη παρατηρήτρια!

– Σπουδαία δημιουργός – «ιδιοφυία εκτός ελέγχου» χαρακτηρίστηκε

– Αινιγματική προσωπικότητα

– Ιδιαίτερος άνθρωπος

– Μοναδική βοτανολόγος

– Αφοσιωμένη φυσιολάτρης!

Αμέτρητες οι ιδιότητες μια γυναίκας σε μία ανδροκρατούμενη, θεοκρατική κοινωνία .

Η ζωή της εντυπωσιακή όσο και το έργο της!

Ασάλευτη, μειδιούσα, παιγνιώδης, υπαινικτική, παθιασμένη μας προτείνει μια άλλη ματιά, μια άλλη ζωή, σαν αυτή που ποθούσε να δώσει στις λέξεις της, σαν αυτή που προσπαθούσε να βρει κι η ίδια μέσα στο σκοτάδι, στο οποίο σιγά-σιγά βυθιζόταν, όταν η όραση της αρχίζει να φθίνει.

Εποχούμενοι, λοιπόν, σας προσκαλούμε στο ταξίδι μας.

A word is dead, when it is said

Some say-

I say it just begins to live

That day

Σκηνοθεσία: Δημοσθένης Φίλιππας

Δραματουργική επεξεργασία, βοηθός σκηνοθέτη: Eυαγγελία Καπόγιαννη

Ζωντανή πρωτότυπη μουσική: Κατερίνα Ελοσίτου

Παίζουν (αλφαβητικά): Kωνσταντίνος Δανίκας, Ιωάννα Μυλωνά, Μαρία Ροβάκη

Εικαστική επιμέλεια εντύπων : Δικαίος Χατζηπλής

Φωτογραφίες: Βαγγέλης Γουβέλης

Παραγωγή: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αντιγόνη», ομάδα ΔΟΚΙΜΗ

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων: κανονικό 12 ευρώ, μειωμένο:8 ευρώ, ατέλειες: 5 ευρώ

Διάρκεια:70 λεπτά

Θεάτρο 104 (Black Box), Ευμολπιδών 41, Γκάζι, τηλ. 2103455020

Σχόλια