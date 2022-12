«Τυφλό Σημείο»

Ο Πόου και η Τίλι επιστρέφουν στο καλύτερο θρίλερ του 2022 (Βραβείο CWA Ian Fleming Steel Dagger)

Ο ντετέκτιβ αρχιφύλακας Ουάσινγκτον Πόου είναι στο δικαστήριο και αγωνίζεται για να μην τον διώξουν από το πολυαγαπημένο και απομονωμένο του υποστατικό, όταν τον καλούν σε ένα απόμερο μπορντέλο στο Καρλάιλ, όπου ένας άντρας έχει χτυπηθεί μέχρι θανάτου με ένα ρόπαλο του μπέισμπολ. Ο Πόου είναι μπερδεμένος –εκείνος κυνηγάει κατά συρροή δολοφόνους κι αυτός μοιάζει να είναι ένας ξεκάθαρος φόνος από νταβατζή, όμως η παρουσία του εκεί ζητήθηκε προσωπικά, από το είδος των ανθρώπων που προτιμούν να παραμένουν στις σκιές.

Καθώς ο Πόου και η κοινωνικά αδέξια αναλύτρια Τίλι Μπράντσο εμβαθύνουν στην υπόθεση, βρίσκονται αντιμέτωποι με φαινομενικά αναπάντητα ερωτήματα: Γιατί τίποτα από το παρελθόν του θύματος δεν επαληθεύεται; Γιατί αφέθηκε ένα μικρό μπιμπελό στον τόπο του εγκλήματος –και γιατί κάποιος απ’ την ομάδα που διερευνά το έγκλημα το έκλεψε; Και ποια είναι η σύνδεση με μια άψογα εκτελεσμένη ληστεία σε τράπεζα τρία χρόνια πριν, μια ληστεία στην οποία τίποτα δεν κλάπηκε…;

Το bestseller των Sunday Times Τυφλό Σημείο, που βραβεύτηκε με το αναγνωρισμένου κύρους CWA Ian Fleming Steel Dagger Award ως το καλύτερο θρίλερ του 2022 και διακρίθηκε στη μακρά λίστα για το βραβείο Theakston Old Peculiar Crime Novel of the Year 2022T, είναι η τέταρτη υπόθεση του ντετέκτιβ Ουάσινγκτον Πόου.

(Ουάσινγκτον Πόου #4)

ISBN: 978 960 507 166 0

Σελίδες: 432

Πρωτότυπος Τίτλος: Dead Ground

Μετάφραση: Αντώνης Γιαννούλης

O M.W. Craven γεννήθηκε στο Καρλάιλ, μεγάλωσε όμως στο Νιούκασλ, απ’ όπου στην ηλικία των δεκαέξι μόλις ετών το έσκασε για να καταταγεί στο στρατό. Τα επόμενα δέκα χρόνια τα ξόδεψε ταξιδεύοντας στον κόσμο, ώσπου το 1995 αποφάσισε να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην κοινωνική εργασία με ειδίκευση στην εγκληματολογία και την τοξικοεξάρτηση. Τριάντα ένα χρόνια αφότου άφησε πίσω του την Κάμπρια, επέστρεψε εκεί για να αναλάβει μια θέση επιτηρητή αποφυλακισμένων υπό όρους στο Γουαϊτχέιβεν, την οποία δεκαέξι χρόνια αργότερα εγκατέλειψε για να αφοσιωθεί στη συγγραφή. Τώρα πια, τα κίνητρα που τον ωθούν να προσπαθεί να μπει στο μυαλό των εγκληματιών είναι εντελώς διαφορετικά. Οι Μαριονέτες, το πρώτο του μυθιστόρημα με ήρωα τον Ουάσινγκτον Πόου, εκδόθηκε σε πολλές χώρες και γνώρισε θερμή υποδοχή τόσο από τους αναγνώστες όσο και από τους κριτικούς. Ο συγγραφέας ζει σήμερα με τη σύζυγό του στο Καρλάιλ. Όταν δεν κόβει βόλτες με το σπρίνγκερ σπάνιελ του ή δε φλυαρεί στην τοπική παμπ, μπορεί κανείς να τον συναντήσει σε μια συναυλία πανκ ή σε κάποιο λογοτεχνικό φεστιβάλ.

