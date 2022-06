«Βαγόνι Αριθμός 6» (Compartment No6)

στους κινηματογράφους στις 9 Ιουνίου

Η One from the Heart παρουσιάζει την 2η ταινία του Γιούχο Κουοσμάνεν (Juho Kuosmanen), Βαγόνι Αριθμός 6 (Compartment No6). H ταινία κέρδισε το Μέγα Βραβείο της Επιτροπής (Grand Jury Prize) στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Καννών, ήταν υποψήφια για 3 Βραβεία (Καλύτερης Ταινίας, Γυναικείας & Ανδρικής Ερμηνείας) στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου (European Film Awards), ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Διεθνούς Ταινίας, υποψήφια για Καλύτερη Διεθνή Ταινία στα Independent Spirit Awards. Ως επίσημη πρόταση της Φινλανδίας στα Όσκαρ έφτασε στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας και κέρδισε Βραβείο Ερμηνείας για την πρωταγωνίστρια Σέιντι Χάαρλα και το Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου Fipresci στο Φεστιβάλ του Γκέτεμποργκ. Πρόσφατα απέσπασε 8 βραβεία Jussi, τα «φινλανδικά Όσκαρ», ανάμεσα τους και αυτό της Καλύτερης Ταινίας της χρονιάς. Στην Ελλάδα, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όπου παρευρέθηκε η πρωταγωνίστρια Σέιντι Χάαρλα.

Μια νέα γυναίκα, φοιτήτρια αρχαιολογίας από τη Φινλανδία, φεύγει από μια αινιγματική ερωτική σχέση στη Μόσχα παίρνοντας το τρένο για το αρκτικό λιμάνι του Μουρμάνσκ αναζητώντας τα περίφημα πετρογλυφικά που έχουν ανακαλυφθεί εκεί. Αναγκασμένη να μοιραστεί το μακρύ ταξίδι και το μικρό κουπέ με έναν Ρώσο μεταλλωρύχο, καθώς το τρένο προχωράει προς τον αρκτικό κύκλο, οι δυο τους συνειδητοποιούν ότι μοιράζονται ένα ταξίδι που θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπουν τη ζωή.

Με τη δεύτερη ταινία του μετά το βραβευμένο ντεμπούτο του Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλλι Μάκι, ο Γιούχο Κουοσμάνεν εμπνέεται από το ομώνυμο βιβλίο της Rosa Liksom και γράφει δύο καταπληκτικούς ρόλους για τον έμπειρο Γιούρι Μπορίσοφ και την ανερχόμενη Σέιντι Χάαρλα.

Γυρισμένο σε φιλμ, το Βαγόνι Αριθμός 6 αναπλάθει μοναδικά όσο και συγκινητικά έναν κόσμο πριν την καταιγίδα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ένα σύμπαν όπου τα βλέμματα, οι χειρονομίες και οι συζητήσεις είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, υπάρχουν μόνο γουόκμαν και βιντεοκάμερες. Ο Κουοσμάνεν αντιπαραθέτει μέσα από ένα αλησμόνητο ταξίδι το εφήμερο και το τυχαίο της ανθρώπινης ύπαρξης, την έκπληξη της περιπέτειας με την «ασφάλεια» των μνημείων του παρελθόντος, καλώντας τους ήρωες του να αφεθούν στις ανεξερεύνητες πιθανότητες, να αδράξουν τη στιγμή πριν χαθούν και αυτοί στο πέρασμα του χρόνου.

