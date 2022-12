«Will»

του Will Smith από τις εκδόσεις Πατάκη

Ένας από τoυς πιο διάσημους πρωταγωνιστές του κινηματογράφου στις μέρες μας ανοίγει την καρδιά του και μιλά ανοιχτά για τη ζωή του σε ένα γενναίο βιβλίο, που πηγαίνει πίσω στα πρώτα παιδικά του χρόνια, παρακολουθεί την ιλιγγιώδη πορεία ως την ασύλληπτη επιτυχία του και περιγράφει τη συνεχή προσπάθεια να επιτύχει την ουσιαστική ισορροπία μεταξύ επιτυχίας, προσωπικής ευτυχίας και ανθρώπινης επικοινωνίας. Το Will είναι η ιστορία ενός από τα πιο εκπληκτικά ταξίδια στον κόσμο της μουσικής και του κινηματογράφου.

Η μεταμόρφωση του Γουίλ Σμιθ από παιδί της δυτικής Φιλαδέλφειας σ’ έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του ραπ της εποχής του και στη συνέχεια σ’ έναν από τους μεγαλύτερους κινηματογραφικούς σταρ που γνώρισε ποτέ το Χόλλυγουντ είναι μια πραγματική εποποιία, αυτό είναι όμως μόνο η μισή ιστορία της ζωής του. Ο Γουίλ Σμιθ θεωρούσε, δικαίως, ότι στη ζωή ήταν νικητής: δεν ήταν μόνο η δική του, προσωπική, επιτυχία, που δεν είχε στην κυριολεξία προηγούμενο, όλα τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονταν στην κορυφή. Μόνο που εκείνοι δεν το έβλεπαν έτσι: αισθάνονταν περισσότερο σαν ατραξιόν στο δικό του «τσίρκο», επτά μέρες την εβδομάδα σε μια δουλειά για την οποία κανείς δεν τους ρώτησε. Η μαθητεία του Γουίλ στη ζωή είχε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της…

Το βιβλίο αυτό, η αυτοβιογραφία του, είναι το αποτέλεσμα ενός μεγάλου ταξιδιού αυτογνωσίας, για όλα όσα μπορεί να επιτύχει η ανθρώπινη θέληση και για όλα όσα μπορεί να εγκαταλείψει. Γραμμένο σε συνεργασία με τον Μαρκ Μάνσον, συγγραφέα του The Subtle Art Of Not Giving A F*ck, το Will είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που αγωνίζεται να κατανοήσει και να ελέγξει τα συναισθήματά του, και φιλοδοξεί να μας βοηθήσει να κάνουμε το ίδιο.

Ο Γουίλ Σμιθ είναι ηθοποιός, παραγωγός και μουσικός. Το 2022 κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ηθοποιού για την ερμηνεία του στην ταινία King Richard, ενώ έχει αποσπάσει ένα Γκράμμυ και το βραβείο της NAACP (της Ένωσης για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων). H πολύπλευρη καριέρα του περιλαμβάνει ταινίες, κινηματογραφικά σόου και πολυπλατινένια άλμπουμ. Έχει σημειώσει πολλά ρεκόρ στο μποξ όφις, ανάμεσά τους και αυτό των περισσότερων συνεχόμενων ταινιών με κέρδη μεγαλύτερα των 100 εκατομμυρίων δολαρίων (οχτώ). Έχει ιδρύσει μαζί με τη σύζυγό του το Οικογενειακό Ίδρυμα Γουίλ και Τζέιντα Σμιθ για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσω της παροχής πολύτιμων μέσων για την επιτάχυνση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών που εστιάζουν στην εμβάθυνση της ατομικής και της συλλογικής ενδυνάμωσης, υγείας και ευεξίας, καθώς και της βιωσιμότητας.

Μετάφραση: Τιτίνα Σπερελάκη

ISBN: 978-960-16-9273-9

Σελίδες: 544

Ο Μαρκ Μάνσον είναι ο συγγραφέας των Νo 1 μπεστ σέλερ των New York Times Everything is Fucked (Ένα βιβλίο για την ελπίδα) και The Subtle Art Of Not Giving A F*ck (Η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα στα…!) που έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από πενήντα γλώσσες, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα δώδεκα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Διευθύνει μια από τις μεγαλύτερες ιστοσελίδες προσωπικής ανάπτυξης στον κόσμο, το markmanson.net, με περισσότερους από δύο εκατομμύρια αναγνώστες μηνιαίως και πεντακόσιες χιλιάδες συνδρομητές.

