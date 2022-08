«Υπάρχουν Όνειρα. Ο κομήτης του Χάλλεϋ»

του Βασίλη Βασιλικού από τις εκδόσεις Κέδρος

«Yπάρχουν όνειρα που πουλιούνται στην αγορά, συσκευασμένα νωπά, σε τιμή ευκαιρίας, όνειρα εισαγωγής ή και ντόπια, αφορολόγητα, εγχώριας κατασκευής, όνειρα που βγαίνουν ανάλογα με τις εποχές, όπως τα φρούτα, κι άλλα στην ψυχραποθήκη, που τα βρίσκεις όλη τη χρονιά, όνειρα σε λαϊκές αγορές και πολυκαταστήματα, άλλα μεγαλωμένα με χημικά λιπάσματα κι άλλα με κοπριά ζώων, δηλαδή αγνά, όνειρα θερμοκηπίων κι όνειρα ελευθέρας βοσκής, όνειρα με δόσεις και μισοτιμής».

Η πρωτοποριακή εφημερίδα Επετηρίδα των Ονείρων.

Μια συντροφιά σε ένα κότερο επιδίδεται στο σεξ. Ένας καπετάνιος διηγείται στον εγγονό του την ιστορία του νεότερου ελληνικού κράτους.

Ένας τοξικομανής διασχίζει με ταξί τους δρόμους της Αθήνας για να εξασφαλίσει τη δόση του.

Ταξιτζήδες αφηγούνται στους πελάτες τους ιστορίες σουρεαλιστικές.

Η ακτινογραφία της ερωτικής σχέσης του Δον Πατσίφικο και της Δόνας Ροζίτας.

Ένας βουλευτής της περιφέρειας αναρωτιέται πώς βρίσκεται εκτός λίστας.

Ένας νέος ποιητής γιορτάζει παρέα με μια Γερμανίδα δούκισσα τη νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 1985.

Ένας συγγραφέας, κλεισμένος στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στη Ρώμη, γράφει για τη μεταμόσχευση γυναικείας καρδιάς σε άντρα.

Το πνευματώδες ερωτικό παιχνίδι ενός άντρα και μιας γυναίκας στην αίθουσα τράνζιτο διεθνούς αεροδρομίου.

Πανταχού παρόντα τα όνειρα. Ατομικά και συλλογικά. Και όλα αυτά λίγο πριν το ξαφνικό πέρασμα του κομήτη του Χάλλεϋ από την ατμόσφαιρα της Γης.

ISBN: 978-960-04-5278-5

ΣΕΛ.: 392

Επίμετρο: Θανάσης Αγάθος

Ο Βασίλης Βασιλικός γεννήθηκε στην Καβάλα. Από το 1953 μέχρι σήμερα έχει εκδώσει περί τα εκατόν είκοσι βιβλία (πεζογραφία, δοκίμιο, θέατρο, ποίηση) και είναι ο πιο πολυμεταφρασμένος Έλληνας πεζογράφος μετά τον Νίκο Καζαντζάκη. Ανάμεσα στα χίλια βιβλία που πρότεινε στους αναγνώστες της η αγγλική εφημερίδα The Guardian («1.000 novels everyone must read», 21.1.2009) περιλαμβάνονται μόνο δύο ελληνικά: το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά και το Ζ του Βασίλη Βασιλικού. Είναι παντρεμένος με την υψίφωνο Βάσω Παπαντωνίου και έχουν μία κόρη, την Ευρυδίκη.

