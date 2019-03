3 σύγχρονες χορογράφοι από τη Μεσόγειο στο Κάστρο Μονεμβασίας

Σε ένα μέρος όπου το κάλλος συναντά την ιστορία, στο επιβλητικό Κάστρο Μονεμβασίας, στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου ο Mεσογειακός οργανισμός Between the Seas σε συνεργασία με τον πολιτιστικό χώρο Κυμοθόη θα συστήσει στο ελληνικό κοινό τρεις σύγχρονες, βραβευμένες χορογράφους από τη Μεσόγειο.

Η Rachel Erdos, η Paula Quintana και η Ravid Abarbanel θα φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες, από τις 2 μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου, στη Μονεμβασία, όπου θα δουλέψουν πάνω σε νέα έργα τους. Στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου στις 9:30 μ.μ. θα παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους μέσα από δύο ανοιχτές για το κοινό παραστάσεις με φόντο το μαγευτικό σκηνικό του Κάστρου Μονεμβασίας.

Το ξεχωριστό αυτό πρόγραμμα που φέρνει σε επαφή το ελληνικό κοινό με τον σύγχρονο χορό στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αποσκοπεί στη δημιουργία ενός κέντρου Μεσογειακών διαπολιτισμικών ανταλλαγών στο Κάστρο Μονεμβασίας όπου το φυσικό κάλλος και η αρχαιολογική σημασία του τόπου θα αναδεικνύονται μέσα από υψηλής ποιότητας καλλιτεχνική έρευνα και δημιουργία από ανερχόμενους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες σε συνεργασία με τον τοπικό πληθυσμό. Η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού και της Πρεσβείας του Ισραήλ στην Ελλάδα, όσον αφορά τη συμμετοχή της Rachel Erdos.

Τα έργα που θα παρουσιάσουν οι τρεις διακεκριμένες χορογράφοι είναι τα εξής:

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου

Rachel Erdos – No Man’s Land (προσωρινός τίτλος)

Ποιος είναι ο απροσδιόριστος χώρος μεταξύ μας; Μπορούμε να τον διαμορφώσουμε; Είναι ασφαλής; Πώς προστατεύουμε το χώρο μας και πώς αλληλεπιδρούμε μέσα σε αυτόν; Πόσο χώρο καταλαμβάνουμε και κατά πόσο αυτό συμβαίνει πραγματικά; Ποιες είναι οι πολιτικές προεκτάσεις αυτού του χώρου; Είναι τα σώματά μας ο τόπος μας; Πώς κατοικούμε μέσα σε αυτά; Υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Paula Quintana

Η χορογράφος που έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια προσωπική γλώσσα με επιρροές από τον σύγχρονο χορό, το φλαμένκο και το θέατρο, συνεργάζεται με τον κινηματογραφιστή Candida Armas για τη δημιουργία ενός πειραματικού φιλμ που συνδυάζει εικόνα και κίνηση εμπνευσμένη απευθείας από το χώρο της Μονεμβασίας.

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου

Ravid Abarbanel – Wildhome

Σε συνεργασία με τους Ισπανούς καλλιτέχνες Mario G. Saez και Carmen Larraz, η Ravid Abarbanel εξερευνά την έννοια του σπιτιού στην υπαρξιακή αλλά και την υλική του διάσταση, όπως αυτή διαμορφώνεται σε σχέση με τις ποικίλες ταυτότητες που ο καθένας ενσωματώνει, καθώς και με την προσωπική και συλλογική του ιστορία.

Ανοιχτή πρόβα και masterclass

Παράλληλα με την προετοιμασία και την παρουσίαση των παραστάσεων η Ισραηλινή χορογράφος Rachel Erdos θα πραγματοποιήσει στις 8 και 9 Σεπτεμβρίου ένα τρίωρο masterclass και μία ανοιχτή πρόβα που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες χορευτές και χορογράφους. Το κόστος συμμετοχής για το masterclass είναι 80 ευρώ. Πληροφορίες/εγγραφές: betweentheseasfestival@gmail.com

Βιογραφικά καλλιτεχνών

H Rachel Erdos γεννήθηκε στην Αγγλία και ζει στο Ισραήλ. Έχει λάβει master χορογραφίας από το Laban Centre του Λονδίνου. Χορογραφίες της έχουν παρουσιαστεί στο Ισραήλ, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Νότιο Αφρική, τη Σλοβακία, την Κίνα, τη Δανία, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ κ.α. Μεταξύ άλλων έχει βραβευθεί με το πρώτο βραβείο AICC International choreography competition στο Aarhus (Δανία, 2008), το NorthWest Dance Project’s Pretty Creative Commission prize, (Portland USA, 2012), το Independent choreographer of the year 2015 απο το Υπουργείο Πολιτισμού του Ισραήλ, κ.α. Έχει συνεργαστεί με τις ομάδες: Moving Into Dance Mophatong Company, (Johannesburg), NorthWest Dance Project (Oregon), Company E (Washington DC), Third Row Dance Company ( London) Mancopy Dance Company (Denmark), Panta Rei Danseteater (Norway) Ido Tadmor (Israel) κ.α. Χορογραφίες της έχουν παρουσιαστεί σε κάποιες από τις πιο σημαντικές σκηνές διεθνώς, όπως το The Kennedy Centre (Washington DC), το The Joyce (New York) και το Royal Opera House (London). Η Rachel διδάσκει συχνά σε επαγγελματίες και μη. Το 2018 ήταν προσκεκλημένη λέκτορας στο Brown University των ΗΠΑ.

H Paula Quintana είναι περφόρμερ και χορογράφος απο τις Κανάριες Νήσους. Έχει σπουδάσει θέατρο, σύγχρονο χορό και φλαμένκο και η δουλειά της συνδυάζει τις τρείς αυτές μορφές σε ένα προσωπικό της ιδίωμα για το οποίο έχει βραβευθεί με το πρώτο Ευρωπαϊκό Βραβείο για ανερχόμενη γυναίκα δημιουργό. Ως χορεύτρια συμμετέχει στις ομάδες Pour Ainsi Dire (Παρίσι) και La Virtud de la Torpeza υπό τη διεύθυνση του Fernando Soto. Χορογραφίες της έχουν παρουσιαστεί και βραβευθεί στην Ισπανία, τη Νέα Υόρκη, και το Μαϊάμι.

Η Ravid Abarbanel γεννήθηκε και ζει στο Ισραήλ. Σπούδασε χορό στην επαγγελματική σχολή “Maslool” στο Τελ Αβίβ υπό τη διεύθυνση των Naomi Perlov και Offir Dagan. Απέκτησε πτυχίο χορού από την Ακαδημία Χορού και Μουσικής της Ιερουσαλήμ και συνέχισε τις σπουδές της στην Ακαδημία Χορού του Ρότερνταμ στην Ολλανδία. Ως χορεύτρια έχει συνεργαστεί με τους Ισραηλινούς χορογράφους Sharon Vazanna, Shlomit Fundaminsky, Idan Yoav, Dana Katz, Oz Mulay και Smadar Goshen. Το πρώτο της σόλο “Underneath” κέρδισε το 3ο βραβείο χορογραφίας στον Διεθνή διαγωνισμό χοροθεάτρου της Στουτγκάρδης και το πρώτο βραβείο καλύτερου ερμηνευτή στο φεστιβάλ Barnes Crossinγ SoloDue στην Κολωνία. Έκτοτε έχει παρουσιαστεί σε Γερμανία, Βραζιλία, Ισπανία, Μεξικό, Πολωνία, Ιερουσαλήμ και Τελ Αβίβ. Τα επόμενα σόλο της “Crumbling” και “Aliza” έχουν παρουσιαστεί σε Ισραήλ και Βουλγαρία.

Πληροφορίες για τους διοργανωτές:

Το Between the Seas είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός με στόχο την ανάπτυξη και προώθηση των σύγχρονων Μεσογειακών παραστατικών τεχνών και την ενθάρρυνση διαλόγου και ανταλλαγών μεταξύ καλλιτεχνών απο τη Μεσόγειο και τον υπόλοιπο κόσμο. Απο το 2011 μέχρι και το 2015 το Between the Seas δραστηριοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη οπου πραγματοποίησε το ετήσιο φεστιβάλ Between the Seas παρουσιάζοντας πάνω απο 30 Μεσογειακούς καλλιτέχνες ενώ απο το 2017 ο οργανισμός επέκτεινε τις δράσεις του και στην Ελλάδα, στην Αθήνα και τη Μονεμβάσια. Για την επίτευξη των στόχων μας πραγματοποιούμε τις ακόλουθες δράσεις:

ετήσιο φεστιβάλ Μεσογειακών παραστατικών τεχνών στη Νέα Υόρκη

μηνιαίες δράσεις στην Αθήνα σε συνεργασία με διαφορετικούς χώρους και οργανισμούς

πρόγραμμα φιλοξενίας Μεσογειακών καλλιτεχνών στη Μονεμβάσια

σεμινάρια για νέους καλλιτέχνες με στόχο την ενδυνάμωση της ανεξάρτητης παραγωγής

To πολιτιστικό κτίριο Κυμοθόη βρίσκεται στη Γέφυρα Μονεμβασίας και δημιουργήθηκε το 2015 με στόχο να στεγάσει δράσεις που σχετίζονται άμεσα με την πολιτιστική εκπαίδευση μικρών και μεγάλων. Δράσεις που έχουν ως σημείο εκκίνησης το θέατρο, το χορό, τα εικαστικά, τη λογοτεχνία, τη μουσική κ.ά. Ακόμη, η Κυμοθόη χτίζει σιγά σιγά τη δική της δανειστική βιβλιοθήκη, η οποία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα λειτουργήσει μέσα στον επόμενο χρόνο.

Πληροφορίες: betweentheseasfestival@gmail.com

8 & 15 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος Ελεύθερη

Κάστρο Μονεμβασίας

