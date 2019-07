41ο River Party

Το ανανεωμένο River Party επιστρέφει στις μουσικές του ρίζες και μας καλεί για 41η χρονιά στις όχθες του Αλιάκμονα, στο πανέμορφο Νεστόριο της Καστοριάς, στην καρδιά του καλοκαιριού από 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου 2019

Και φέτος χιλιάδες νέοι από όλη την Ελλάδα θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο River Party σε ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από ποτέ, με πεζοπορία, χορό και αναρρίχηση να είναι κάποιες από τις δραστηριότητες που θα απολαύσουν μέσα στις πέντε αυτές μέρες! Από το ποτάμι και το γνωστό βράχο-πρόκληση, μέχρι το Tequila αλλά και τον “Παράδεισο” το River Party φέρνει ξανά την απόλυτη γιορτή μέσα στη μαγική φύση και μακριά από ρουτίνα και καθημερινότητα!

Με τα πρώτα ονόματα του μουσικού line up ήδη να ανακοινώνονται, το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα είναι γεμάτο με καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το προσωπικό τους στίγμα στην μακρόχρονη ιστορία του αλλά και άλλους που έρχονται για πρώτη φορά. Ο Παύλος Παυλίδης και οι B-Movies, ο Γιάννης Αγγελάκας με τους 100oC, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, οι Nightstalker, οι V.I.C. σε μια από τις περιορισμένες εμφανίσεις τους αλλά και ο Ταφ Λάθος, ο Εισβολέας και οι Locomondo, είναι μερικά από τα ονόματα που θα ανέβουν στις τρεις μουσικές σκηνές που θα στηθούν φέτος στο φεστιβάλ ενώ αναμένονται πολλά περισσότερα!

Η επένδυση στις υποδομές, η προσεκτική επιλογή του line up, ο σεβασμός στο μυστικιστικό τοπίο του ποταμού, οι τρεις σκηνές, οι περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και οι χαμηλές τιμές είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που κι εσύ δεν πρέπει να χάσεις το 41ο River Party, το μεγαλύτερο και μακροβιότερο μουσικό, κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα!

River Party is back to the roots και το countdown έχει ήδη ξεκινήσει!

Τιμές εισιτηρίων:

Ημερήσια εισιτήρια από 5€

7ήμερα εισιτήρια από 60€

Διοργάνωση: Παύλος Ανδρεόπουλος – River Club

Καλλιτεχνικός σχεδιασμός: Βάρδια Live

Νεστόριο, Καστοριά

