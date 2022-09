6ο Athens Tattoo Expo

Μονόδρομος είναι και φέτος η επίσκεψη στο 6ο Athens Tattoo Expo!

Για τρεις μέρες, 28, 29 & 30 Οκτωβρίου, η καρδιά των tattoo lovers χτυπάει δυνατά στο Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι με τους 120 καλύτερους tattoo artists της Ελλάδας να κάνουν live tattooing – Oldschool, abstract, ρεαλιστικό, γιαπωνέζικο κλπ – και να αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο της τέχνης τους.

Το NOT TO BE MISSED ραντεβού όσων αγαπούν την τέχνη, την αισθητική και την κουλτούρα του tattoo τα έχει όλα: παρόντες και παρούσες καλλιτέχνες/καλλιτέχνιδες-είδωλα, χρώματα, σχέδια, Tattoo Contests, Dj sets, Live Bands, Art Exhibition Experience, Game Rooms, Graffiti Show, Bike and Skate Show, Body Painting Show Acrobatics.

Ο αγαπημένος και εθιστικός θόρυβος από τα εκατοντάδες «μοτεράκια» που παίρνουν φωτιά και «χτυπούν» ευφάνταστα, εμπνευσμένα και τόσο διαφορετικά μεταξύ τους σχέδια κάνει το αμαξοστάσιο του ΟΣΥ να βουίζει σα μελίσσι και ξυπνάει την επιθυμία για ένα (ακόμα) tattoo.

Φυσικά το Φεστιβάλ παρουσιάζει και φέτος το 3ο Barber Expo με 15 (δεκαπέντε) από τα πιο γνωστά barber shops της Ελλάδας να ακονίζουν τα ψαλίδια τους και να συμμετέχουν δυναμικά στη διοργάνωση με περίπτερα, διαγωνισμούς, σεμινάρια και φυσικά live barbering!

Tα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες στρέφονται όλο και περισσότερο στην παραδοσιακή τέχνη του barbering, με αποτέλεσμα κάθε σχεδόν γειτονιά να έχει και ένα barber shop και όλοι οι πιστοί fans να χρησιμοποιούν όρους όπως Slick Back, Pompadour, και Razor Faded.

Τα μοντέρνα μπαρμπέρικα είναι πλέον οι ναοί περιποίησης των ανδρών. Οι σύγχρονες τάσεις της μόδας συνδυάζονται με το παραδοσιακό και το αποτέλεσμα είναι state of the art υπηρεσίες με την αισθητική ανά μπαρμπέρικο να ποικίλλει και να καλύπτει όλα τα γούστα: από traditional, vintage Americana, punk και ροκ εν ρολ, έως hip hop και classics που σε ταξιδεύουν στα 20’s και 30’s.

® Να σημειώσουμε ότι και φέτος το Athens Tattoo Expo δείχνει έμπρακτα την κοινωνική του ευαισθησία στηρίζοντας από την πρώτη μέρα της δημιουργίας του τη δράση του Οργανισμού Make A Wish!

Μέσω της ενέργειας Star Your Body, ο επισκέπτης κάνοντας ενα Tattoo απο επιλεγμένα σχέδια αστεριών, το γνωστό «Αστέρι της Ευχής», ενισχύει με το 100% του αντιτίμου τον οργανισμό. Έτσι ένα τατού που συνδυάζει σχέδιο και νόημα, βοηθάει στην εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://athenstattooexpo.com/

∆ιοργάνωση Red and White Productions

28, 29 & 30 Οκτωβρίου

Μέρες & Ώρες: Παρασκευή 14:00 – 23:00, Σάββατο 12:00 – 23:00, Κυριακή 12:00 – 23:00

Τιμή Εισιτηρίου: 10€ ημερήσιο 20€ Τριήμερο

Συμπεριλαμβάνονται και τα 2 events.

Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Γκάζι

