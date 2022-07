Αγαπημένα βιβλία σε Audiobooks από τις εκδόσεις Anubis!

Ένα νέο κεφάλαιο αρχίζει για τις Εκδόσεις Anubis, τον πρωτοπόρο εκδοτικό οίκο στο χώρο του fantasy και της επιστημονικής φαντασίας. Έχοντας συμπληρώσει 30 χρόνια παρουσίας στον ελληνικό εκδοτικό χώρο, και έχοντας ένα portfolio πλούσιο σε best sellers με εκδόσεις βιβλίων Ε.Φ. και fantasy, graphic novels, manga, αισθηματικών και ιστορικών μυθιστορημάτων, καθώς και παιδικών βιβλίων, οι Εκδόσεις Anubis κάνουν το πρώτο, φιλόδοξο βήμα τους στο χώρο των audiobooks.

Η αρχή γίνεται με μια επιλογή έξι τίτλων από την πλούσια βιβλιοθήκη τους, που θα δώσουν τη δυνατότητα στο αναγνωστικό κοινό να βιώσει την ξεχωριστή εμπειρία που μόνο τα audiobooks μπορούν να προσφέρουν, ταξιδεύοντας τους φίλους του βιβλίου σε μαγικούς κόσμους μέσα, από καλαίσθητες αφηγήσεις που μεταφέρουν με μοναδικό τρόπο την ατμόσφαιρα του κειμένου και των ιστοριών που αφηγείται κάθε συγγραφέας.

Οι πρώτοι τίτλοι της Anubis που κυκλοφορούν ως ηχητικά βιβλία περιλαμβάνουν το μυθιστόρημα φαντασίας «Πολεμιστές του Λυκόφωτος» από τον Guy Gavriel Kay, έναν από τους μεγαλύτερους εν ζωή συγγραφείς του φανταστικού, ενώ οι φαν των μυθιστορημάτων αισθηματικής λογοτεχνίας θα γνωρίσουν τους ήρωες της best selling συγγραφέως των The New York Times, Sabrina Jeffries, με το πρώτο μυθιστόρημα της δημοφιλούς τετραλογίας «Duke Dynasty», «Μια Δούκισσα Γεννιέται».

Μια έκπληξη περιμένει τους μικρούς αναγνώστες και τους γονείς τους, καθώς σε μορφή audiobook θα είναι διαθέσιμες τέσσερις συλλογές παιδικών βιβλίων από τη Βιβλιοθήκη της Πέππα. Πρόκειται για τα ηχητικά βιβλία «Peppa Pig: Τα γενέθλια της Πέππα και άλλες ιστορίες!», «Peppa Pig: Ο καινούριος δεινόσαυρος του Τζορτζ και άλλες ιστορίες», «Peppa Pig: Δοντάκια καθαρά και άλλες ιστορίες!» και «Peppa Pig: Πάμε σχολείο; και άλλες ιστορίες».

Η παραγωγή των έξι πρώτων ηχητικών βιβλίων από τις Εκδόσεις Anubis έγιναν σε συνεργασία με το studio παραγωγής Framerate, με αφηγητές τους Αντώνη Λεκόπουλο, Τίνα Παπακωνσταντίνου και Μαρία Δεληκωνσταντίνου.

Όλες οι νέες κυκλοφορίες audiobook θα είναι διαθέσιμες για downloading μέσα από το e-shop της Anubis στο anubis.gr.

Τις επόμενες ημέρες θα είναι διαθέσιμες μέσα από τη δημοφιλή πλατφόρμα ηχητικών βιβλίων bookvoice.gr, ενώ σύντομα θα διατίθενται και μέσω της νέας συνδρομητικής πλατφόρμας, jukebooks.gr που αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα στον Ιούλιο.

Σχόλια