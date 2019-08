«Αλεξάνδρεια, η πόλη της μνήμης»

του Michael Haag από τις εκδόσεις Πατάκη

Το κλασικό πλέον αυτό βιβλίο είναι το πορτρέτο της Αλεξάνδρειας, φιλολογικό, κοινωνικό και πολιτικό, σε μία από τις κορυφαίες στιγμές της ιστορίας της. Αντλώντας υλικό από ημερολόγια, επιστολές και συνεντεύξεις, ο Μάικλ Χάαγκ ανασυνθέτει τη χαμένη ζωή της πόλης, των κοσμοπολίτικων κατοίκων της και των λογοτεχνικών μορφών της. Παρότι βρίσκεται στις ακτές της Αφρικής, η Αλεξάνδρεια είχε πλούσιους ιστορικούς δεσμούς με τον δυτικό πολιτισμό και φιλοξενούσε μία εξωτική ποικιλία ανθρώπων, οι κοσμοπολίτικες οικογένειες των οποίων είχαν βαθιές ρίζες στο εμπόριο και στον πολιτισμό ολόκληρου του κόσμου της Μεσογείου. Ο Χάαγκ ενσωματώνει ενδόμυχα πορτρέτα του Ε. Μ. Φόρστερ, του Κωνσταντίνου Καβάφη και του Λόρενς Ντάρρελ στην ιστορία των κατοίκων της. Αφηγείται πώς βίωσε η πόλη τους δύο παγκόσμιους πολέμους και διερευνά τις κοινότητες που προσέδωσαν στην Αλεξάνδρεια το χαρακτηριστικό άρωμά της: την ελληνική, την ιταλική και την εβραϊκή. Επιπλέον, ανιχνεύει το ιδιαίτερο ερωτικό και συναισθηματικό φορτίο της κοσμοπολίτικης ζωής σε αυτή την εκπληκτική πόλη και αναδεικνύει τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στο πέρασμα των δεκαετιών, που οδήγησαν τελικά στην Αίγυπτο του Νάσερ.

Μεταφραστής: Αντώνης Καλοκύρης

Σελίδες: 456

ISBN: 978-960-16-8123-8

Ο Μάικλ Χάαγκ είναι συγγραφέας, φωτογράφος και εκδότης. Εξέδωσε και έγραψε τον επίλογο και τις σημειώσεις στην πρώτη βρετανική έκδοση του Alexandria: A History and a Guide του Ε. Μ. Φόρστερ και είναι ο συγγραφέας/φωτογράφος του Alexandria Illustrated (The American University in Cairo Press). Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί επίσης το βιβλίο του Οι Ντάρρελ της Κέρκυρας (2019, μτφρ.: Μυρτώ Καλοφωλιά).

