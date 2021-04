«Αν το Πεις»

του Gregg Olsen από τις εκδόσεις Bell

Μια αληθινή ιστορία εγκλήματος και οικογενειακών μυστικών. Ένας ύμνος στον άρρηκτο δεσμό της αδελφικής αγάπης.

Η τραγική και θαυμαστή αληθινή ιστορία τριών αδελφών, αποφασισμένων να επιβιώσουν από τον εφιάλτη της μητέρας τους, όπως μόνο ο αριστοτέχνης των ιστοριών αληθινού εγκλήματος Γκρεγκ Όλσεν θα μπορούσε να τη διηγηθεί.

Μπορεί να έχει περάσει περισσότερο από μια δεκαετία, αλλά όταν οι αδελφές Νότεκ ακούν τη λέξη μαμά νιώθουν να τους ξεσκίζει τα σωθικά σαν τα νύχια του αετού, ξυπνώντας μνήμες που έχουν ορκιστεί να τις κρατήσουν μυστικές από τα παιδικά τους χρόνια. Μέχρι σήμερα.

Χρόνια ολόκληρα, πίσω από τις κλειστές πόρτες του αγροτόσπιτού τους στο Ρέιμοντ της Πολιτείας της Ουάσινγκτον, η σαδίστρια μητέρα τους Σέλι τις κακοποιούσε υποβάλλοντάς τες σε αφάνταστους εξευτελισμούς και σε σωματικά και ψυχολογικά βασανιστήρια. Όμως μέσα σ’ όλα αυτά, η Νίκι, η Σάμι και η Τόρι κατόρθωσαν να σφυρηλατήσουν έναν ακαταμάχητο δεσμό που τις έκανε λιγότερο ευάλωτες απ’ ό,τι φανταζόταν η μητέρα τους. Ενώ τρίτα πρόσωπα παγιδεύονταν στον σατανικό και διεστραμμένο ιστό της Σέλι, οι τρεις αδελφές βρήκαν τη δύναμη και το θάρρος να γλιτώσουν από έναν εφιάλτη που έπαιρνε ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις, καταλήγοντας σε πολλούς φόνους.

Οδυνηρό και σπαρακτικό, το Αν το πεις είναι μια ιστορία επιβίωσης από το απόλυτο κακό και ένας ύμνος στον αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη που έκαναν η Νίκι, η Σάμι και η Τόρι, ρισκάροντας την ίδια τους τη ζωή. Αδελφές για πάντα, ποτέ πια θύματα, βρήκαν ένα φως μες στο σκοτάδι, που τις έκανε τις δυνατές γυναίκες που είναι σήμερα, κατακτώντας το δικαίωμα να παίρνουν και να δίνουν αγάπη, και να προχωρούν στη ζωή τους.

ISBN: 978 960 620 859 1

Σελίδες: 448

Πρωτότυπος Τίτλος: If You Tell

Μετάφραση: Νεκτάριος Καλαϊτζής

#1 Βestseller στις λίστες των Washington Post, USA Today, Wall Street Journal και Amazon Charts

