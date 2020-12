«Ανθρωπότητα- Μια απροσδόκητα αισιόδοξη ιστορία»

του Rutger Bregman από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Υπάρχει µια πεποίθηση που ενώνει αριστερούς και δεξιούς, ψυχολόγους και φιλοσόφους, συγγραφείς και ιστορικούς. Από τον Μακιαβέλι µέχρι τον Χοµπς και από τον Φρόιντ µέχρι τον Ντόκινς, αυτή η πεποίθηση είναι βαθιά ριζωµένη στη δυτική σκέψη. Οι άνθρωποι, µαθαίνουµε, είναι από τη φύση τους εγωιστές και ιδιοτελείς.

Κατηγορία: Ιστορική Μελέτη

Μετάφραση: Μιχάλης Μακρόπουλος

ISBN: 978-960-645-122-5

Σελίδες: 448

Ο Ρούτγκερ Μπρέγκµαν είναι από τους πλέον εξέχοντες νεαρούς ιστορικούς στην Ευρώπη. Η Ουτοπία για ρεαλιστές ήταν best seller στους Sunday Times και τους New York Times και έχει µεταφραστεί από τα ολλανδικά σε τριάντα δύο γλώσσες. Έχει προταθεί δύο φορές για το διακεκριµένο Ευρωπαϊκό Βραβείο Τύπου (European Press Prize) για τα κείµενά του στο The Correspondent, ενώ άρθρα του έχουν δηµοσιευτεί στις Washington Post και The Guardian. Η οµιλία TED του Bregman, µε τίτλο «Η φτώχεια δεν είναι έλλειµµα χαρακτήρα· είναι έλλειψη ρευστού», έχει πάνω από τρία εκατοµµύρια παρακολουθήσεις. Κατατάχθηκε δέκατος στη λίστα του Big Issue µε τα κορυφαία εκατό πρόσωπα που φέρνουν την αλλαγή, για το 2020. Στην Ανθρωπότητα προτείνεται ένα νέο επιχείρηµα: ότι είναι ρεαλιστικό και συνάµα επαναστατικό να θεωρούµε πως οι άνθρωποι είναι καλοί. Το ένστικτο της συνεργασίας αντί για τον ανταγωνισµό, της εµπιστοσύνης αντί για τη δυσπιστία, έχει µια εξελικτική βάση που φτάνει έως την απαρχή του είδους µας. Το να πιστεύουµε το χειρότερο για τους άλλους δεν επιδρά µόνο στο πώς βλέπουµε τους συνανθρώπους µας, αλλά και στην πολιτική και την οικονοµία.

Ο Rutger Bregman, συγγραφέας πολλών διεθνών best seller, παίρνει µερικές από τις πιο γνωστές µελέτες και τα πιο διάσηµα γεγονότα στον κόσµο και τα επαναπροσδιορίζει, προσφέροντας µια νέα µατιά στα τελευταία 200.000 χρόνια της ανθρώπινης ιστορίας, δείχνοντας μας πώς το να πιστεύουµε στην ανθρώπινη καλοσύνη και τον αλτρουισµό µπορεί να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόµαστε –και να αποτελέσει το θεµέλιο για να αλλάξουµε πραγµατικά την κοινωνία µας.Είναι καιρός για µια νέα άποψη για την ανθρώπινη φύση.

Σχόλια