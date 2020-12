Απεβίωσε ο Τζον Λε Καρέ!

Ο πιο αγαπημένος «κατάσκοπος» των βιβλιόφιλων δεν είναι πια ανάμεσά μας…

Ο John Le Carre γεννήθηκε το 1931 και σπούδασε στα πανεπιστήμια της Βέρνης και της Οξφόρδης. Δίδαξε στο Ίτον και κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου υπηρέτησε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ζούσε στο Λονδίνο και την Κορνουάλη. Τα τελευταία πενήντα χρόνια, πολυγραφότατος, μάς είχε χαρίσει πολλά κατασκοπικά μυθιστορήματα.

Με αφορμή το θάνατό του οι εκδόσεις Bell επισπεύδουν την επανέκδοση της αυτοβιογραφίας του «Η σήραγγα των περιστεριών- Ιστορίες από τη ζωή μου» (The Pigeon Tunnel, Stories of my life)

Από τις εκδόσεις Bell κυκλοφορούν επίσης:

«Ένας Έντιμος ‘Ανθρωπος» (Agent Running in the Field)

«Η κληρονομιά των κατασκόπων» (A Legacy of Spies)

«Μια ευαίσθητη αλήθεια»

«H Mικρή Τυμπανίστρια» (The Little Drummer Girl)

