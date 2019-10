«Απόγειος/Μια Παραλλαγή»

Στο πλαίσιο διεθνούς ανταλλαγής ανάμεσα στην Creo Dance Company και στο Tipperary Dance Platform Project (Ιρλανδία), η ομάδα και η χορογράφος Πωλίνα Κρεμαστά παρουσιάζουν την παράσταση «Απόγειος – μια παραλλαγή» την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου στο Tipperary Dance Platform (TDP’19), Ιρλανδία & το Σάββατο 2 και τις Κυριακές 3 & 10 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 στο Θέατρο Ροές (Ιάκχου 16, Γκάζι), Αθήνα.Η παράσταση τελείται με την υποστήριξη του Tipperary Dance Platform (Ιρλανδία) και DeVIR/CAPa – Centro de Artes Performativas do Algarve (Πορτογαλία).

Η παράσταση, με χορεύτριες τις Πωλίνα Κρεμαστά και Θένια Αντωνιάδου, δημιουργήθηκε μέσα από ένα ερευνητικό ταξίδι που βασίστηκε στους παραδοσιακούς χορούς και τις τεχνικές του σύγχρονου χορού. Αφετηρία και πηγή έμπνευσης υπήρξαν χοροί από την Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο.

Οι χορευτές περιπλανιούνται πάνω σε έξι κινητικά τοπία σαρώνοντας τον χώρο και αλληλεπιδρώντας με τους ήχους και τους ρυθμούς των μουσικών. Οι μουσικοί, Μανούσος Κλαπάκης και Νίκος Παραουλάκης, συμπληρώνουν την κίνηση επιλέγοντας είτε να αποδομήσουν τα παραδοσιακά ακούσματα, είτε να τα επαναδομήσουν, συνθέτοντας εκ νέου την κάθε ηχητική εικόνα.

Ένα ταξίδι χορού και μουσικής από το χθες προς το σήμερα που αποκαλύπτει την «εκ της γής/απόγειο» κίνηση.

Η παράσταση «Απόγειος – μια παραλλαγή» αποτελεί μια διασκευή της παράστασης «Απόγειος», η οποία παρουσιάστηκε την περίοδο 2016-2017 στα πλαίσια των: 15ο Φεστιβάλ Χορού του Σωματείου Ελλήνων Χορογράφων, 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών Βόλου, 5η Πλατφόρμα Σύγχρονου Ελληνικού Χορού και 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Η δημιουργία της βασίστηκε στην ομώνυμη έρευνα, η οποία ξεκίνησε το 2014 από τη χορογράφο Πωλίνα Κρεμαστά, με βοηθό τη χορεύτρια Θένια Αντωνιάδου και τελεί υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η Creo Dance Company παρουσίασε την κινητική έρευνα «Απόγειος», εν είδη ημερίδας, στις 29 Σεπτεμβρίου στο Εθνικό Θέατρο. Θα ακολουθήσει η συμμετοχή της, τον Οκτώβριο του 2019, στο «Dance and Tradition, Dance and Community Symposium», που διοργανώνουν οι Tipperary Dance Platform Project, MA traditional dance και MA traditional dance studies at the Irish World Academy of Music and Dance, Πανεπιστήμιο του Limerick, και στο Tipperary Dance Platform, με παράσταση, διάλεξη, εργαστήριο και master class, και επιστρέφει στην Ελλάδα για να μοιραστεί ανανεωμένη τον «Απόγειο – μια παραλλαγή».

Χορογράφος: Πωλίνα Κρεμαστά

Χορευτές: Πωλίνα Κρεμαστά, Θένια Αντωνιάδου

Ζωντανή μουσική: Μανούσος Κλαπάκης (μπεντίρ), Νίκος Παραουλάκης (νέυ, μαντούρα)

Φωτογραφίες: Γιάννης Ζινδριλής

Promo teaser – poster: Παναγιώτης Ανδριανός

Οργάνωση παραγωγής: Ορέστης Τάτσης

Παραγωγή: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία Ρέον

Ημέρα: Σάββατο 2 και τις Κυριακές 3 & 10 Νοεμβρίου

Ώρα: 20:00

Γενική Είσοδος: 10 ευρώ

Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, τηλ. 698 4835845, 697 6080120 και 21 0347 4312

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στις Ανώτερες Επαγγελματικές Σχολές Χορού «Ραλλού Μάνου» και «Αριστέα Λίτου» για τη φιλοξενία των προβών της ομάδας.

