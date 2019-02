«Αρδέννες» (The Ardennes / D’Ardennen)

Η One from the Heart παρουσιάζει το εκρηκτικό ντεμπούτο του Ρόμπιν Προντ, Αρδέννες με την υπογραφή των παραγωγών του περίφημου Bullhead που ανέδειξε σε σταρ τον Ματίας Σχούναρτς. Οι Αρδέννες ήταν η Επίσημη Πρόταση του Βελγίου για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας το 2017, ενώ η ταινία είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο στο τμήμα Discovery αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές.

Στη συνέχεια προβλήθηκε, ανάμεσα σε άλλα, στα Φεστιβάλ του Ρότερνταμ, του Γκέτεμποργκ, της Γκεντ, του Σάο Πάολο και της Γκιχόν, ενώ κέρδισε οκτώ βραβεία Ensors από τη Βέλγικη Ακαδημία Κινηματογράφου. Η ταινία αποτέλεσε μεγάλη εισπρακτική επιτυχία στο Βέλγιο και είχε επιτυχημένη διανομή στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες στις 16 Νοεμβρίου.

Σχόλια