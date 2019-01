Blues Wire, Ζωρζ Πιλαλι & Soufra Band, Vavoura Band, Simos Kokavesis & Co στο Κύτταρο!

Τί θα γίνει όταν η αφρόκρεμα της ελληνικής μπλουζ-ροκ σκηνής συναντηθεί στη σκηνή του Κυττάρου στις 7 Απριλίου;

Blues Wire .. Ζωρζ Πιλαλί & Soufra Band .. Vavoura Band .. Simos Kokavesis & Co υπόσχονται μια τετράωρη πανδαισία με τις τις ιστορίες να ζωντανεύουν και τις κιθάρες να παίρνουν φωτιά σε ένα μουσικό ταξίδι “All Over The World” .. σε μια μεγάλη και ιστορική βραδιά…

Blues Wire

Η μπάντα με το παράσημο της «καλύτερης μπλουζ μπάντας στην Ευρώπη»…

Πρωτεργάτες του μπλουζ στη χώρα μας με πλειάδα διακρίσεων εντός και εκτός των τειχών, 30+ χρόνια πορείας, πάνω από 10+ δισκάρες στο ενεργητικό τους, συνεργασίες με κορυφαία ονόματα του είδους (John Hammond/ Louisiana Red/ Katie Webster/ Carey Bell / Dave Kelly, Angela Brown/ Larry Garner Dick Heckstall Smith/ Al Copley/ Guitar Shorty, Johnny Mars/Dr.FEELGOOD κ.α

Opening acts σε.. Buddy Guy, Albert King, John Mayall, Otis Rush κ.α και συμμετοχές σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, μα πάνω απ’ όλα μια μπάντα βιωματική με θαυμαστή συνέπεια και αφοσίωση, αλλά και το μοναδικό ταλέντο που τους επέτρεψε να ξεχωρίσουν και εν τέλει να καθορίσουν τα αγαπημένα τους μπλουζ…

ΖΩΡΖ ΠΙΛΑΛΙ & SOUFRA BAND

Πολλοί σοφοί, μάγοι και ιστορικοί του μέλλοντος, μαγεμένοι από τις ρεμπέτικες-μπλουζ ιστορίες της «Θεοκομωδίας» (1994) – αυτό το μοναδικό αριστούργημα που δε χωράει σε καμία κατηγορία ή σύγκριση – και σοκαρισμένοι από την .. «Επιθυμία!» (1983) … «τη μπετονιέρα μη κατηγοράς αυτή σου δίνει για να φας» (..ξέρετε εσείς…) προσπάθησαν να εξηγήσουν το ..εξωτικό φαινόμενο που ακούει στο όνομα Ζώρζ Πιλαλί (μετά της λογιοτατης Soufra Βand βεβαίως βεβαίως) χωρίς αποτέλεσμα, γι’αυτό κι εμείς ζητήσαμε από τον ίδιο τον μεγάλο Ζωρζ να μας δώσει μια ιδέα για το τι μας περιμένει…

«Ο Ζωρζ Πιλαλί σε μια εξωφρενική, σατιρική παράσταση άδων και απαγγέλων ιδιοφυή ποιήματα μετά της αναλόγου μουσικής υποκρούσεως όστις δύναται να καταπλήξει το φιλοθεάμον και φιλοπερίεργον κοινόν των Αθηνών. Τα φρικώδη σύνεργα και η οδυνηρά μέθοδος των οποίων μετέρχεται η τέχνη του συγγραφέως θέλουσι να φρικιάσει τους παίδας, συμμορφώσει τους ατακτούντας και σοφρωνήσει τους πενθούντας…»

Μετά τιμής .. Ζωρζ Πιλαλί

Vavoura Band

Η μπάντα που στα δύο χρόνια ύπαρξης και χωρίς δισκογραφία τα έσπαγε σε ένα γεμάτο Σπόρτινγκ είναι ένα φαινόμενο χωρίς προηγούμενο..

Δε θα μπορούσε να ήταν αλλιώς όταν ο frontman δεν είναι άλλος από τον «δυναμίτη» ΤΖΩΝΥ ΒΑΒΟΥΡΑ, αυτό τον εκρηκτικό ερμηνευτή και μπασίστα με τα χίλια πρόσωπα, γνωστό για την τρέλα την ενέργεια και τα αστεία του, αλλά και τις κινηματογραφικές-τηλεοπτικές παρουσίες, οπού μαζί με το ιερό τέρας της κιθάρας, τον μυθικό Γιάννη Δρόλαπα (επίσης Μουσικές Ταξιαρχίες)

έναν κιθαρίστα – σχολή από μόνον του ξεκίνησαν αυτό το τόσο ιδιαίτερο ροκ τρίο

που μας χάρισε δυστυχώς μόνο το ιστορικό maxi single «Vana g. Vanna» και το πειραματικό «Τώρα το λένε Ethnic – Soundtracks for films»

Αλλά οι Vavoura Band θα μείνουν στην ιστορία όχι για την πλούσια δισκογραφία τους αλλά για τις μοναδικές ζωντανές τους εμφανίσεις..

Από το 77 που άνοιγαν τους Socrates στο Κύτταρο έως σήμερα, αποτελούν εμπειρία για κάθε ροκά που σέβεται τον εαυτό του …

Simos Kokavesis & Co

Ένας multi-talented μουσικός, συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδιστής και performer..!!!

Πολυταξιδεμένος..(γεννημένος στην Ολλανδία, πρώτη μπάντα στη Σκωτία, επόμενος σταθμός Φλώριδα και σπουδές στο Berklee-Βοστόνη!!)..

Bραβευμένος (1ο βραβείο στο «Fender Guitar Competition» στην Αθήνα!!)..

Συνεργασίες με καταξιωμένους καλλιτέχνες (Λουκάς Σιδεράς-Aphrotides Child, Στέλιος Βαμβακάρη, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας κ.α)..

Η κιθάρα είναι προέκταση του ..χεριού του βιρτουόζου Σίμου Κοκαβέση, ο οποίος θα μας παρασύρει σε μπλουζ σοκάκια και ροκ λεωφόρους μέσα από την πρώτη του δισκογραφική δουλειά «Wild World” την επερχόμενη «Rock ‘n’ Roll Survivor» αλλά και προσωπικές διασκευές αγαπημένων classics…. ‘

Πόρτες: 22.00

Εισιτήριο: 10€

Kyttaro Live Club, Ηπείρου 48 και Αχαρνών, Αθήνα, τηλ. 210 8224134

