«Χωρίς διέξοδο» (No Exit)

του Taylor Adams από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος

Τί θα έκανες για να σώσεις ένα εγκλωβισμένο κορίτσι από τον απαγωγέα του, ενώ βρίσκεσαι στη μέση του πουθενά μέσα στη χιονοθύελλα;…

Η Ντάρμπι Θορν, φοιτήτρια κολλεγίου, ακινητοποιείται από μια ξαφνική χιονοθύελλα σε ένα πάρκινγκ της εθνικής οδού στη μέση του πουθενά, ενώ πηγαίνει στην άρρωστη μητέρα της.

Ετοιμάζεται να περάσει τη νύχτα στο πάρκινγκ, μαζί με άλλους τέσσερις εγκλωβισμένους οδηγούς, όταν ξαφνικά βλέπει ένα τρομαγμένο μικρό κορίτσι κλειδωμένο μέσα σε ένα από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Το κινητό της δεν έχει σήμα και δεν υπάρχει διέξοδος λόγω της κακοκαιρίας. Το μόνο που ξέρει είναι ότι ένας από τους άλλους ταξιδιώτες είναι ο απαγωγέας…

Ένα θρίλερ γεμάτο ανατροπές που καθηλώνει τον αναγνώστη και δεν τον αφήνει να πάρει ανάσα!

Μετάφραση: Αλέξης Καλοφωλιάς

ISBN: 978-960-461-842-2

Σελίδες: 368

Ο Τέιλορ Άνταμς ολοκλήρωσε τις κινηματογραφικές του σπουδές στο Eastern Washington University έχοντας στο ενεργητικό του δύο βραβεία, τα Excellence in Screenwriting Award και Edmund G. Yarwood Award, και μια ταινία μικρού μήκους (And I Feel Fine, 2008). Αρθρογραφεί στο μπλογκ KAYU-TV’s Fox Life και έχει γράψει τα μυθιστορήματα Eyeshot και Our Last Night. Το No Exit είναι το τρίτο του μυθιστόρημα. Τα δικαιώματα μετάφρασής του έχουν πουληθεί σε 19 χώρες και πρόκειται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο από την 20th Century Fox. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον Τέιλορ στο tayloradamsauthor.com και να τον ακολουθήσετε στο Twitter: tadamsauthor

