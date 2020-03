Do androids dream of electronic beats?

Blade Runner (1982) και Βαγγέλης Παπαθανασίου

Το 1982 κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες μια ταινία που περιέγραφε τον φανταστικό κόσμο του παρόντος μας. Από τα ελάχιστα φιλμ που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως “a work in progress”, αφού την επίσημη κυκλοφορία του ακολούθησαν τουλάχιστον τέσσερεις ακόμα βερσιόν μέχρι το “The final cut” του 2007, το Blade Runner είναι μια ταινία σταθμός για την ιστορία του κινηματογράφου όχι μόνο γιατί συνέβαλε αποφασιστικά στο να υπάρξει ένα νέο υπο-είδος στο κινηματογραφικό sci-fi, το λεγόμενο cyber-punk, αλλά γιατί αποτέλεσε επίσης το φιλμικό όχημα για να φτάσει στα αυτιά μας ένα από τα πιο σημαντικά ηλεκτρονικά soundtracks στην ιστορία του σινεμά. Ακόμα και η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως “a work in progress” με την έννοια ότι το soundtrack δεν φτάνει στα χέρια μας σε cd παρά μόνο τον Ιούνη του 1994, δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη προβολή της ταινίας στις αίθουσες. Μέχρι τότε έχουμε αποσπασματικά μέρη της μουσικής που έχουν διαρρεύσει από το στούντιο σε μέτρια ποιότητα ήχου και bootlegs.

Η ιδέα του Ridley Scott για το Blade Runner, το σενάριο του οποίου βασίστηκε στο βιβλίο του Philip K. Dick “Do androids dream of electric sheep?” (1968), βρίσκει τον Βαγγέλη με το Όσκαρ για τη μουσική στο Chariots of Fire (1981) του H. Hudson ήδη στην κατοχή του και το κοινό παγκόσμια να μιλάει για την τόσο ιδιαίτερη μουσική του Έλληνα συνθέτη. Το βασικό θέμα στο Chariots of Fire έρχεται να συνδέσει, να ενοποιήσει τη δράση, επανέρχεται τακτικά ως leitmotiv υπογραμμίζοντας κομβικά σημεία του φιλμ και ο κόσμος συχνά “βγαίνει από τις αίθουσες σφυρίζοντας τη μελωδία” όπως εύστοχα σημειώνει o Andrew Stiller (The music in Blade Runner).

