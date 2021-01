Δωρεάν Business Bootcamp από την Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου (11-20/1)

ΑΝ…

θέλετε να κάνετε κάτι δημιουργικό που να σας εκφράζει και να σας προσφέρει οικονομική ελευθερία.

έχετε μια ιδέα, αλλά δεν είστε σίγουρος πώς να ξεκινήσετε την επιχείρησή σας.

έχετε τη δική σας επιχείρηση, αλλά έχετε «κολλήσει» και δυσκολεύεστε να την πάτε στο επόμενο στάδιο.

θέλετε να αυξήσετε τα έσοδά σας.

ΤΟΤΕ η δωρεάν 10ημερη εκπαίδευση «Καλύτερα Γίνεται στην Επιχείρησή μου» της Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να σας προσφέρει κάποιος για τη νέα χρονιά! Εσείς, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να αδράξετε την ευκαιρία!

Καλύτερα Γίνεται στην Επιχείρησή μου Δωρεάν Πρόγραμμα 10 ημερών από την κορυφαία thought leader, Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου Έναρξη: 11 Ιανουαρίου

Δέκα μέρες συμπυκνωμένης γνώσης

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, καταξιωμένη Business Coach που έχει βοηθήσει εκατοντάδες επιχειρήσεις να ξεκινήσουν αλλά και να επεκταθούν, και χιλιάδες ανθρώπους να πιστέψουν στη δυναμική τους, θα σας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και συμπυκνωμένη γνώση. Δηλαδή, όλα τα εφόδια, τα εργαλεία και τις στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να κάνετε τη διαφορά.

Το 10ήμερο Bootcam είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες της εποχής και εστιάζει στα παρακάτω:

Ø Πώς να αποκτήσετε μια νέα επιχειρηματική νοοτροπία.

Ø Πώς να αποκτήσετε ή να ανακτήσετε την εμπιστοσύνη στην επιχειρηματική σας κρίση.

Ø Ποια είναι τα δομικά στοιχεία που πρέπει να έχει κάθε επιχειρηματικό σχέδιο.

Ø Πώς διαμορφώνονται τα κανάλια πωλήσεων στην μετα-COVID εποχή.

Ø Πώς διαμορφώνεται η τιμολογιακή πολιτική.

Ø Ποιες είναι οι στρατηγικές marketing στην μετά-COVID εποχή.

Ø Αξιολόγηση εργασιακών συνθηκών μετά τον COVID-19 και η σύνδεσή τους με την παραγωγικότητα.

Ø Ποιο είναι το αποτύπωμα της αξίας σας.

Ø Τα βασικά στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να χτίσετε ανθεκτικότητα, την σημαντικότερη δεξιότητα που χρειάζεται να διαθέτει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας.

Ø Ένα καινούριο… μυστικό όπλο για μέγιστη ικανοποίηση και αύξηση κερδών.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ BONUS

Με τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα…

… έχετε πρόσβαση σε 10 εκπαιδευτικά βίντεο με διαφορετική θεματική κάθε μέρα (5 ώρες και πλέον υλικό).

… λαμβάνετε στο email σας 10 φύλλα εργασίας, ένα για κάθε ενότητα.

… γίνεστε αυτόματα μέλος στο κλειστό Facebook Group.

… «ξεκλειδώνουν» για εσάς αποκλειστικές προσφορές για άλλα προγράμματα και event.

…παρακολουθείτε 2 ζωντανές συναντήσεις Business Mentoring, στην διάρκεια των οποίων η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου απαντά σε δικές σας ερωτήσεις και προβληματισμούς. Τα δύο live έχουν προγραμματιστεί για τις 14 και τις 21 Ιανουαρίου στις 21:00. Είστε έτοιμοι να κάνετε μια δυναμική εκκίνηση για το 2021; Αν ναι, κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ και εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο πιο αποτελεσματικό Business Bootcamp. Γιατί, Καλύτερα Γίνεται και στην επιχείρησή σας!

Η Thought Leader Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου έχει πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας, Master σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικό στις συνεργατικές στρατηγικές. Έχει πτυχίο Coaching από το CoachU κι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Life Style Management από το Harvard Medical School-Dept. of Continuous Education. Εξαιρετικά έμπειρη Coach, ιδρύτρια της Life Clinic Group και ανάμεσα στους πρωτοπόρους του Coaching στην Ελλάδα. Έχει την πατρότητα του όρου «Εσωκεντρισμός©», ο οποίος αποτελεί τη βάση της προσέγγισής της και διέπει την μεθοδολογίας της στο Coaching. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Καλύτερα Γίνεται» και «Ανταγωνιστές, συνεργαστείτε!». Πρόσφατα της απονεμήθηκε, από το Women Economic Forum, το βραβείο “Iconic Women Creating a Better World for All” (Μάρτιος 2020, Κάιρο).

Έχει 14 χρόνια εμπειρίας στα πολύ απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα πολυεθνικών εταιρειών σαν στέλεχος Επικοινωνίας και έχει διδάξει Μάρκετινγκ κι επικοινωνία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για περισσότερο από μία δεκαετία

Σχόλια