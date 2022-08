«Dragonlance Legends»

H τριλογία που ξεπέρασε τις 7.000 πωλήσεις στην Ελλάδα επιστρέφει στην πιο επίκαιρη μορφή της

Το ταξίδι των εκδόσεων Anubis στον κόσμο του Dragonlance, ενός από τους πιο δημοφιλείς κόσμους φαντασίας, συνεχίζεται με την επανέκδοση της εμβληματικής τριλογίας «Legends» από τους Tracy Hickman και Margaret Weis.

Με τίτλους «O Καιρός των Διδύμων», «Ο Πόλεμος των Διδύμων» και «Η Δοκιμασία των Διδύμων», τα μυθιστορήματα της τριλογίας «Dragonlance Legends» εξερευνούν τη σχέση των διδύμων Ρέστλιν και Κάραμον Μαζέρ, ενώ αποκαλύπτουν περισσότερες λεπτομέρειες για τον Κατακλυσμό και για τα γεγονότα που προηγήθηκαν και ακολούθησαν αυτού.

Η τριλογία «Legends» εμπλουτίζει τον κόσμο του Dragonlance που δημιούργησαν οι Hickman και Weis, κόσμο που ξεκίνησε με τη θεμελιώδη τριλογία «Chronicles», η επιτυχία της οποίας αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για περισσότερα από 200 μυθιστορήματα και ανθολογίες.

Τα βιβλία της τριλογίας, «Δράκοι στο Φθινοπωρινό Δειλινό», «Δράκοι στη Χειμωνιάτικη Νύχτα» και «Δράκοι στην Ανοιξιάτικη Αυγή», που επανακυκλοφόρησαν από την Anubis την άνοιξη, μας εισήγαγαν στον κόσμο του Κριν, γνωρίζοντάς μας τους βασικούς θεούς του, τους πιο σημαντικούς χαρακτήρες του και τα γεγονότα που αποτέλεσαν τη βάση για πολλές από τις ιστορίες που εξερεύνησαν τα επόμενα βιβλία της σειράς.

Με εντυπωσιακές περιγραφές, καταιγιστική δράση, δεκάδες δράκους και πολύπλοκους χαρακτήρες, τα βιβλία των Hickman και Weis συνεχίζουν να συναρπάζουν τους φίλους του φανταστικού.

Οι περιπέτειες στον κόσμο των δράκων του Dragonlance και του Dungeons and Dragons θα συνεχιστούν το 2023 με την επανέκδοση των διλογιών «Chronicles: The Second Generation» («Η Επόμενη Γενιά», «Δράκοι στη Φλόγα του Καλοκαιριού») και «The Raistlin Chronicles» («Στο Αμόνι της Μαγείας», «Στη Δίνη του Πολέμου»).

Με περισσότερους από 200 τίτλους, τα βιβλία του Dragonlance έχουν πουλήσει 22 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και σχεδόν 40.000 αντίτυπα στη χώρα μας.

«Ο Καιρός των Διδύμων»

Το πρώτο βιβλίο της σειράς Dragonlance Legends

Βαθιά μέσα στις σκιές του Πύργου της Υψηλής Μαγείας στο Παλάνθας, κυκλωμένος από στυγερά πλάσματα δίχως όνομα, ο Ρέστλιν Μαζέρ εξυφαίνει ένα σχέδιο για να υποτάξει το σκοτάδι.

Η Κρισάνια, μια πανέμορφη ιέρεια του Πάλανταϊν, προσπαθεί να αντλήσει δύναμη από την πίστη της και να απελευθερώσει τον Ρέστλιν από τα δίχτυα του σκότους. Ανυποψίαστη για τις πραγματικές του προθέσεις, η νεαρή ιέρεια παρασύρεται τελικά κι εκείνη από τους μυστηριώδεις σκοπούς του.

Συντετριμμένος, ο Κάραμον Μαζέρ πληροφορείται τα σχέδια του αδελφού του και ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, ως την καταραμένη πόλη της Ιστάρ, στα χρόνια πριν από τον Κατακλυσμό. Εκεί, συντροφιά με τον Τάσελχοφ Μπέρφουτ, ο Κάραμον θα δώσει το δικό του απεγνωσμένο αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής του Ρέστλιν. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύει…

Τα συναρπαστικά βιβλία του Dragonlance επιστρέφουν στην πιο επίκαιρη μορφή τους!

Συγγραφέας: Margaret Weis, Tracy Hickman

Μετάφραση: Αλεξάνδρα Χαβιάρα

Σειρές: Dragonlance Legends, Βιβλίο 1

Πρωτότυπος Τίτλος: Time of the Twins

ISBN: 978-960-306-420-6

Σελίδες: 504

«Ο Πόλεμος των Διδύμων»

Το δεύτερο βιβλίο της σειράς Dragonlance Legends

Έχουν περάσει ήδη εκατό χρόνια από τότε που το φλεγόμενο όρος και ο Κατακλυσμός άλλαξαν για πάντα το πρόσωπο του Κριν. Εδώ κι έναν αιώνα, οι φυλές του κόσμου πασχίζουν να επιβιώσουν. Για μερικούς, όμως, αυτός ο αιώνας κράτησε όσο ένα καρδιοχτύπι.

Έχοντας ταξιδέψει στο χρόνο με τη βοήθεια της ισχυρής μαγείας του Ρέστλιν, ο Κάραμον και η Κρισάνια υποχρεώνονται να βοηθήσουν το μάγο στην παράτολμη αποστολή του, που σκοπό έχει να καταστρέψει τη Βασίλισσα του Σκότους. Ωστόσο, προς μεγάλη του απογοήτευση, ο Ρέστλιν ανακαλύπτει πως δεν μπορεί να δαμάσει εύκολα τον ορμητικό ποταμό του χρόνου. Αλλά ούτε τους πόθους της καρδιάς του…

Τα συναρπαστικά βιβλία του Dragonlance επιστρέφουν στην πιο επίκαιρη μορφή τους!

Συγγραφέας: Margaret Weis, Tracy Hickman

Μετάφραση: Γιάννης Κωστάκης

Σειρές: Dragonlance Chronicles, Βιβλίο 2

Πρωτότυπος Τίτλος: War of the Twins

ISBN: 978-960-306-421-3

Σελίδες: 464

«Η Δοκιμασία των Διδύμων»

Το τρίτο βιβλίο της σειράς Dragonlance Legends

Αψηφώντας το πεπρωμένο που στοίχισε τη ζωή στο μοχθηρό του προκάτοχο, ο Ρέστλιν διαβαίνει την Πύλη της Αβύσσου. Με την Κρισάνια στο πλευρό του, εξωθεί τη Βασίλισσα του Σκότους σε μια μάχη για το υπέρτατο έπαθλο: μια θέση ανάμεσα στους θεούς.

Στο μεταξύ, ο Κάραμον και ο Τάσελχοφ ταξιδεύουν στο μέλλον. Εκεί, κατανοούν τελικά πού θα οδηγήσουν τον κόσμο οι επιδιώξεις του Ρέστλιν – και ο Κάραμον συνειδητοποιεί τη θυσία που πρέπει να κάνει για να εμποδίσει τον αδελφό του να επιτύχει. Παλιοί φίλοι και αναπάντεχοι σύμμαχοι συσπειρώνονται για να τον συντρέξουν, αλλά ο Κάραμον πρέπει να κάνει μόνος το ύστατο βήμα. Το βήμα που θα τον οδηγήσει στην Άβυσσο…

Συγγραφέας: Margaret Weis, Tracy Hickman

Μετάφραση: Αλεξάνδρα Χαβιάρα

Σειρές: Dragonlance Chronicles, Βιβλίο 3

Πρωτότυπος Τίτλος: Test of the Twins

ISBN: 978-960-306-422-0

Σελίδες: 368

Κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία

Margaret Weis

Η Margaret Weis γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ιντιπέντενς του Μισούρι. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, αποφοίτησε το 1970 με πτυχίο BA στη Λογοτεχνία και τη Δημιουργική Γραφή. Το 1983, μετακόμισε στη Λέικ Τζενίβα, στο Ουισκόνσιν, για να πιάσει δουλειά ως συντάκτρια στην TSR, Inc., δημιουργό του παιχνιδιού ρόλων Dungeons and Dragons.

Στην TSR, η Weis έγινε μέλος της ομάδας σχεδιασμού του κόσμου του Dragonlance. Δημιουργημένος από τον Tracy Hickman, ο κόσμος του Dragonlance συνέχισε να ιντριγκάρει τους θαυμαστές τόσο του μυθιστορήματος όσο και του παιχνιδιού για γενιές. Ο Hickman και η Weis έγραψαν την πρώτη σειρά από πολλά μυθιστορήματα φαντασίας, με τίτλο Dragonlance Chronicles, η οποία εκδίδεται ακόμα μετά από σχεδόν τριάντα χρόνια. Τα βιβλία έχουν πουλήσει πάνω από είκοσι δύο εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Η Weis είναι η συγγραφέας πολλών άλλων best selling σειρών των New York Times, συμπεριλαμβανομένων των Darksword, Rose of the Prophet, Star of the Guardians, The Death Gate Cycle και Dragonships. Η Weis και η κόρη της, Lizz, έχουν γράψει δύο παραφυσικά ρομαντικά μυθιστορήματα, τα Warrior Angel και Rebel Angel. Μαζί με το συγγραφέα Robert Krammes δημιούργησαν δύο τριλογίες – Dragon Brigade και The Dragon Corsairs.

Το Ουισκόνσιν είναι το μέρος όπου η Weis ζει με τα σκυλιά της, την Tika και την Clancy the Hooligan. Όλοι χαίρονται όταν αγωνίζονται σε τουρνουά με την ομάδα τους, τους Barkbarians.

Tracy Hickman

Ο Tracy Hickman γεννήθηκε στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα το 1955. Αποφοίτησε από το Λύκειο Provo το 1974 και το 1975 υπηρέτησε δύο χρόνια ως ιεραπόστολος για τους Μορμόνους, με τους οποίους επισκέφτηκε τη Χαβάη και την Ινδονησία. Μπορεί ακόμα να μιλάει ινδονησιακά και περιστασιακά να βασίζει τις μαγικές φράσεις του σε αυτή τη γλώσσα.

Σχεδόν αμέσως μόλις γύρισε στις ΗΠΑ, παντρεύτηκε την αγαπημένη του στο λύκειο, Laura Curtis. Από τότε παραμένουν παντρεμένοι και γονείς τεσσάρων παιδιών.

Έχει κάνει κάθε λογής δουλειά. Το 1981, άνεργος και προσπαθώντας να αγοράσει παπούτσια για τα παιδιά του, προσέγγισε την TSR για να πουλήσει τις ιδέες του… και κατέληξε να εργάζεται εκεί. Έτσι ξεκίνησε η συνεργασία του με τη Margaret Weis και η πρώτη τους έκδοση, Dragonlance Chronicles. Από το 1985, έχουν συγγράψει από κοινού πάνω από σαράντα τίτλους βιβλίων. Τα δύο πρώτα σόλο μυθιστορήματα του Tracy, Requiem of Stars και The Immortals εκδόθηκαν την άνοιξη του 1996.

Πρόσφατα, ο Tracy και η σύζυγός του Laura μπόρεσαν να εκπληρώσουν ένα μακροχρόνιο όνειρο: να ξαναγράψουν μαζί μετά το 2004, όταν εκδόθηκε το πρώτο τους κοινό μυθιστόρημα, Mystic Warrior.

Ο Tracy παραμένει ιδιαίτερα δραστήριος στην εκκλησία του και έχει διάφορα χόμπι, όπως κιθάρα, τραγούδι, πιάνο, μοντελισμό, ταινίες, videogames, τηλεοπτικές παραγωγές και κινούμενα σχέδια. Του αρέσει να διαβάζει βιογραφίες, ιστορίες και επιστημονικά βιβλία.

Σχόλια