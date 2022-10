«Dune, The Graphic Novel: Βιβλίο Δεύτερο – Μουάντ’Ντιμπ»

Επιστρέφουμε στον πλανήτη Αρράκις με την επική συνέχεια της μεταφοράς του εμβληματικού DUNE του Frank Herbert σε graphic novel από τις εκδόσεις Anubis

Στο δεύτερο τόμο του «Dune, The Graphic Novel» από τους συνολικά τρεις που απαρτίζουν τη μεταφορά του θρυλικού ομότιτλου μυθιστορήματος του FRANK HERBERT, ο νεαρός Πωλ Ατρείδης και η μητέρα του, η Λαίδη Τζέσικα, βρίσκονται μόνοι να περιπλανιούνται στην αχανή έρημο του Αρράκις. Μετά την προδοσία του ίδιου τους του γιατρού, του δόκτορος Γιούεχ, και την ολοκληρωτική ήττα από τον μεγαλύτερο εχθρό τους, τους Χαρκόννεν, ο Πωλ και η Τζέσικα πρέπει να βρουν τους μυστηριώδεις Φρέμεν, που αποτελούν τη μόνη τους ελπίδα για να επιβιώσουν. Καθώς συνεχίζουν να ανακαλύπτουν τα επτασφράγιστα μυστικά του πλανήτη, θα χρειαστεί να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν τη μοίρα τους και την ίδια τους τη ζωή για πάντα.

Αυτή η πιστή μεταφορά του διάσημου «DUNE» από τον Brian Herbert, γιο του Frank Herbert, και τον επιτυχημένο συγγραφέα Kevin J. Anderson συνεχίζει το ταξίδι του Πωλ, καθώς εξελίσσεται από παιδί σε έναν μυστηριώδη μεσσία. Το δίδυμο των ταλαντούχων εικονογράφων Raúl Allén και Patricia Martίn επιστρέφει για να συνεχίσουν τη μοναδική τους απεικόνιση του σύμπαντος του Dune.

Από τις Εκδόσεις Anubis κυκλοφορεί o πρώτος τόμος της μεταφοράς του εμβληματικού «Dune» του Frank Herbert σε graphic novel με τίτλο «DUNE, The Graphic Novel: Βιβλίο Πρώτο».

Συγγραφείς: Frank Herbert, Brian Herbert & Kevin J. Anderson

Εικονογράφηση: Raúl Allén, Patricia Martίn

Μετάφραση: Ορέστης Μανούσος

Σειρά: Dune, The Graphic Novel

Πρωτότυπος Τίτλος: Dune, The Graphic Novel: Muad’Dib, Book 2

ISBN: 978-960-623-240-4

Σελίδες: 176

Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία

Frank Herbert

Ο Frank Patrick Herbert γεννήθηκε το 1920 στην Τακόμα της πολιτείας της Ουάσινγκτον, όπου και έζησε με τη σύζυγο και τους δύο γιους του. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον και αρχικά εργάστηκε ως δημοσιογράφος. Στη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Η συγγραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1963, όταν το περιοδικό Analog άρχισε να δημοσιεύει σε συνέχειες το DUNE, που γνώρισε ευρύτατη αποδοχή από το αναγνωστικό κοινό και απέσπασε τα μεγαλύτερα βραβεία του χώρου, Hugo και Nebula. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το DUNE απορρίφθηκε από είκοσι τρεις εκδότες πριν τελικά κυκλοφορήσει!

Το DUNE μεταφράστηκε σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες και πουλήθηκε σε περισσότερα από είκοσι εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ το 1984 έγινε ταινία σε σκηνοθεσία David Lynch. Το 2000 μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη σε μια εξάωρη μίνι σειρά, που τιμήθηκε με δύο βραβεία Emmy. Μεταξύ των έργων του Frank Herbert συγκαταλέγονται τα Hellstrom’s Hive, The Dosadi Experiment, Godmakers, Dragon in the Sea κ.ά. Κεντρικό άξονα της θεματολογίας του αποτελούν η εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, η οικολογία και τα κοινωνικά συστήματα.

Ο Frank Herbert πέθανε το 1986, αφήνοντας πίσω του εκτεταμένες σημειώσεις για τον κόσμο του DUNE. Βασισμένοι σε αυτές, το 1999 ο γιος του συγγραφέα Brian Herbert, και ο γνωστός συγγραφέας Kevin J. Anderson δημιούργησαν μια νέα τριλογία-προοίμιο του κλασικού DUNE.

Brian Herbert

Ο Brian Herbert, γιος του Frank Herbert, είναι ο συγγραφέας πολλών διάσημων βιβλίων επιστημονικής φαντασίας, στα οποία περιλαμβάνονται τα The Race for God (υποψήφιο για το βραβείο Nebula του 1990) και Man of Two Worlds (γραμμένο μαζί με τον πατέρα του). Έχει γράψει επίσης το Dreamer of Dune (υποψήφιο για το βραβείο Hugo), μια ολοκληρωμένη βιογραφία του Frank Herbert.

Είναι γνωστός για τη συνεργασία του με το συγγραφέα Kevin J. Anderson, με τον οποίο έχει γράψει πολλά prequels για το μυθιστόρημα ορόσημο για την Επιστημονική Φαντασία του πατέρα του, το Dune του 1965.

Όλα τα βιβλία έχουν μπει στη λίστα με τα best sellers των The New York Times. Το δίδυμο ξεκίνησε με τις τριλογίες Prelude to Dune (1999–2001) και Legends of Dune (2002–2004). Συνέχισαν με τα Hunters of Dune (2006) και Sandworms of Dune (2007), δύο συνέχειες στη σειρά βιβλίων Dune, που συνεχίζουν την πρωτότυπη σειρά του Frank

Herbert. Τα βιβλία αυτά βασίζονται σε προσχέδια και σημειώσεις ενός έβδομου βιβλίου που άφησε ο Frank Herbert με το θάνατό του, το 1986. Το 2008 ο Brian και ο Kevin έγραψαν δύο βιβλία για τη σειρά Heroes of Dune. Στη συνέχεια, κυκλοφόρησε η τριλογία Schools of Dune (2012-2016) και από το 2019 ασχολούνται με την τριλογία του Κάλανταν.

Kevin J. Anderson

Ο Kevin James Anderson έχει γράψει περισσότερα από 140 βιβλία, με πάνω από τα 50 εξ αυτών να έχουν μπει σε αμερικανικές και διεθνείς λίστες best seller, και έχει πουλήσει πάνω από 23 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Τα πρωτότυπα έργα του περιλαμβάνουν τη σειρά Saga of Seven Suns και το υποψήφιο για βραβείο Nebula Assemblers of Infinity. Έχει γράψει επίσης αρκετά κόμιξ, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Tales of the Jedi (σε συνεργασία με τον Tom Veitch), Predator για την Dark Horse και τίτλους The X-Files για την Topps. Έχει γράψει το υπερηρωικό μυθιστόρημα Enemies & Allies για την πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Batman και Superman και το The Last Days of Krypton για το πώς καταστράφηκε ο πλανήτης του Superman.

Ο Kevin James Anderson έχει βραβείο Γκίνες για τη μακρύτερη περίοδο υπογραφής βιβλίων του.

Σχόλια