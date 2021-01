Δύο νέες μελέτες για το Θέατρο και την Performance από την Κάπα Εκδοτική!

Κυκλοφόρησαν από την Κάπα Εκδοτική δύο νέες επιστημονικές μελέτες για το θέατρο και την performance της σκηνοθέτιδας Ιόλης Ανδρεάδη.

Πρόκειται για το «PERFORMANCE ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Σκηνοθεσία – Φιλοσοφία – Πολιτισμός» (στα ελληνικά) το οποίο προλογίζει ο διεθνούς φήμης Καθηγητής των Performance Studies Joe Kelleher και το «ANASTENARIA: Ritual – Theatre – Performance; An Experiential Study» (στα αγγλικά).

«PERFORMANCE ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Σκηνοθεσία – Φιλοσοφία – Πολιτισμός» https://www.kapaekdotiki.gr/product/ioli-andreadi-performance-apo-ti-theoria-stin-praxi/

Σελίδες 220

ISBN 978-960-628-093-1

AΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: Το βιβλίο αυτό επιχειρεί μια διερεύνηση του διαλόγου της επιτέλεσης ή performance με άλλες πολιτισμικές εκφάνσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η τελετουργία, το θέατρο, ο φιλοσοφικός στοχασμός και η πολιτισμική θεωρία. Από την άλλη, ερευνώνται οι δυνατότητες που αυτός ο διάλογος δημιουργεί, οδηγώντας στην καλλιτεχνική πράξη. Στόχος λοιπόν είναι η συνδυαστική προσέγγιση από τη μια της επιτέλεσης/performance και από την άλλη ενός πολυφωνικού θεωρητικού και καλλιτεχνικού φάσματος με στόχο τη συμβολή στην πράξη όσων θα ήθελαν να ερευνήσουν την performance ή να τη δουν από την πλευρά της δημιουργίας. Μέσα σε κάθε ένα από τα κεφάλαια, το εισαγωγικό και αυτό για τις πολιτισμικές σπουδές, τα δύο επόμενα για την τελετουργία, το κεφάλαιο για το θέατρο, το κεφάλαιο για τη φιλοσοφία και, τέλος, αυτό για το πέρασμα από την ιδέα στην πράξη – μια μετάβαση που αποτελεί ζητούμενο ολόκληρου του βιβλίου – προτείνονται μια σειρά πηγών, μεθόδων και εργαλείων που προορίζονται για καλλιτεχνική χρήση. Μέσα σε μια τέτοια προοπτική οι κουβάνοι και οι αφρικανοί μύστες της Γιορούμπα και οι βραζιλιάνοι ερμηνευτές της ταινίας Ορφέο Νέγκρο συναντώνται και συνομιλούν με τον Πλάτωνα που ανεβάζει στη σκηνή των Διαλόγων τα φιλοσοφικά του φαντάσματα και ο περφόρμερ Άμλετ συμπράττει με τον Γκροτόφσκι. Ποιους ενδιαφέρουν οι αναπάντεχες και τελετουργικές αυτές συναντήσεις; Ποιοι είναι οι δημιουργοί/συνοδοιπόροι στους οποίους απευθύνεται το βιβλίο αυτό; Είναι σκηνοθέτες του θεάτρου και του κινηματογράφου, καλλιτέχνες/performers, ηθοποιοί και ακόμη όσοι ασχολούνται με τα γόνιμα υβρίδια θεωρίας και πράξης, που πολλές φορές δημιουργούν οι μελετητές των Σπουδών της Επιτέλεσης. To βιβλίο αυτό ενδιαφέρει εξίσου τόσο τους ερευνητές και τους δημιουργούς όσο και εκείνους που ασκούν την πολύτιμη τέχνη του αναγνώστη και του θεατή.

«ANASTENARIA: Ritual – Theatre – Performance; An Experiential Study». https://www.kapaekdotiki.gr/product/ioli-andreadi-anastenaria

Σελίδες 320

ISBN 978-960-628-097-9

AΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ: In ANASTENARIA: Ritual, Theatre, Performance; An Experiential Study, Ioli Andreadi, a theatre director and playwright who works internationally creating original, deeply personal pieces of theatre and performance, uses her field research in Nothern Greece in order to tell a tale about a contemporary, fascinating, silent community of firewalkers and her own engagement with them, as it progresses with time and involvement. Such an account shares something with a Performance Studies traditionof ethnographic interest, while reasserting the dialogue with stage practice, as it is and as it is imagined. Theory and practice meet, illuminating experience: loss and elimination, healing and survival, violence and love. This is an intimate, true story of a surviving ritual performance that has a potential for reading across to stage work, in which the author is involved and academically engaged. Its ecstatic dimension is enriching, through offering a better understanding of the relation between inspiration, consciousness and technique. The Anastenaria practices are specific and their investigation is relevant to questions that areurgent and compelling. Andreadi’s account can be read by both thinkers and practitioners as one more, contemporary, myth of the origin of theatre and performance, as a piece of intimate ethnography, as the script of a future play, or as the intention behind a future performance.

Στο βιβλίο αυτό η Ιόλη Ανδρεάδη, σκηνοθέτις και συγγραφέας που δουλεύει διεθνώς πάνω σε πρωτότυπες, βαθιά προσωπικές παραστάσεις και περφόρμανς, χρησιμοποιεί την εθνογραφική έρευνά της στη Βόρεια Ελλάδα για να πει μια ιστορία για μια σύγχρονη, συναρπαστική, σιωπηλή κοινότητα πυροβατών και τη δική της εμπλοκή μαζί τους, καθώς εκείνη προχωρά μέσα στο χρόνο. Η απόπειρα αυτή σχετίζεται με μια παράδοση εθνογραφικού ενδιαφέροντος των Επιτελεστικών Σπουδών, ενώ επαναφέρει το διάλογο με τη σκηνική πρακτική, όπως είναι και όπως τη φανταζόμαστε. Η θεωρία και η πράξη συναντιούνται, φωτίζοντας την εμπειρία: απώλεια και εξαφάνιση, θεραπεία και επιβίωση, βία και αγάπη. Αυτή είναι μια μύχια, αληθινή ιστορία, μιας τελετουργικής επιτέλεσης που επιβιώνει, η οποία διαβάζεται υπό το πρίσμα της πρακτικής δουλειάς για το θέατρο, με την οποία η συγγραφέας εμπλέκεται επαγγελματικά και διατηρεί ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Η εκστατική της διάσταση είναι χρήσιμη, καθώς προσφέρει μια καλύτερη κατανόηση της σχέσης μεταξύ έμπνευσης, συνείδησης και τεχνικής. Οι πρακτικές των Αναστεναρίων είναι συγκεκριμένες και η διερεύνησή τους σχετίζεται με ερωτήματα επείγοντα και συναρπαστικά. Το βιβλίο μπορεί να διαβαστεί τόσο από στοχαστές όσο και από δημιουργούς ως ένας ακόμη, σύγχρονος, μύθος της καταγωγής του θεάτρου και της επιτέλεσης, ως ένα κομμάτι μιας μύχιας εθνογραφίας, ως το σενάριο για μια μελλοντική θεατρική παράσταση, ή ως η πρόθεση που κρύβεται πίσω από μια μελλοντική περφόρμανς.

Λίγα λόγια για την Ιόλη Ανδρεάδη

Η Ιόλη Ανδρεάδη γεννήθηκε στην Κυψέλη. Σπούδασε σκηνοθεσία στη RADA και στο King’s College London, στο οποίο ολοκλήρωσε το 2014 τη διδακτορική της διατριβή γύρω από το Θέατρο, την Performance και την Τελετουργία, ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση. Έζησε και εργάστηκε 7 χρόνια στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη πάνω στο θέατρο ως υπότροφος των ιδρυμάτων FULBRIGHT FOUNDATION GREECE, Ίδρυμα Ωνάση / Onassis Foundation, Stavros Niarchos Foundation και J. F. COSTOPOULOS FOUNDATION. Είναι απόφοιτος του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Πολιτιστική Πολιτική στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ενώ διετέλεσε Visiting Research Fellow στο King’s College London το 2015 και το 2016, στο πλαίσιο της μεταδιδακτορικής της έρευνας για τον Αντονέν Αρτώ και τη Νευροεπιστήμη.

Έχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 30 θεατρικές παραγωγές σε Αθήνα, Λονδίνο, Εδιμβούργο, Βερολίνο, Ρώμη και Νέα Υόρκη. Έχει υπάρξει ιδρυτικό μέλος της διεθνούς πλατφόρμας σκηνοθετών «World Wide Lab», η οποία δημιουργήθηκε στο Watermill Center του Bob Wilson το 2011 και της οποίας διετέλεσε Καλλιτεχνική Διευθύντρια το 2013 και το 2015. Έκτοτε, η Ιόλη εργάζεται εντατικά με έδρα την Ελλάδα, με τις παραστάσεις που δημιουργεί να ταξιδεύουν σταθερά σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη.

Στη χώρα μας, τα τελευταία 5 χρόνια, έχει παρουσιάσει τις εξής 14 παραστάσεις: «Αρτώ – Βαν Γκογκ / avec un pistolet» στο Θέατρο Σημείο το 2015, «Οικογένεια Τσέντσι» στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης τη σεζόν 2015-2016, «Διακόσιες δέκα χιλιάδες οκάδες βαμβακιού – μια παράσταση στο Αρχείο» στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς το 2016, «Young Lear» στο Φεστιβάλ Αθηνών το 2016, «Φονικό στην Εκκλησιά» στο Φεστιβάλ Φιλίππων το 2016, «Το βασίλειο της γης» στο Olvio τη σεζόν 2016 – 2017, «Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου και στο Bob Festival (Φεστιβάλ Αθηνών) το 2017, «Ένας άνθρωπος επιστρέφει στην πατρίδα του πιστεύοντας ότι θα τον σκοτώσουν και τον σκοτώνουν» στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης τη σεζόν 2017 – 2018, «Ο Μισάνθρωπος» στο Σύγχρονο Θέατρο την άνοιξη του 2018, «Ίων» στο Φεστιβάλ Φιλίππων, στο θέατρο Άλφα, σε περιοδεία στην Ελλάδα, στη Βόρεια Κλιτύ της Ακρόπολης και στο θέατρο ΤΗΕ ΤΑΝΚ στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης τη διετία 2017-2019, «Στη μνήμη ενός μικρού παιδιού» στον προαύλιο χώρο του Ασύλου Ανιάτων και στο Jubilee Theatre του University of Roehampton στο Λονδίνο το 2019, «Πόλεμος και Ειρήνη» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τη σεζόν 2019-2020, «Περηφάνια και Προκατάληψη» την άνοιξη του 2020 στο Θέατρο Αλκυονίς και «Ελένη» του Ευριπίδη στο Φεστιβάλ Φιλίππων το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς.

Έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πρόγραμμα E-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή Δήλος. Είναι, επίσης, πιστοποιημένη Yoga Teacher από την Yoga Alliance (Hot Yoga Athens) και διδάσκει Acting Yoga.

Το 2020 κυκλοφόρησαν από την Κάπα Εκδοτική οι επιστημονικές της μελέτες «PERFORMANCE ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Σκηνοθεσία – Φιλοσοφία – Πολιτισμός» και «ANASTENARIA: Ritual, Theatre, Performance; An Experiential Study».

