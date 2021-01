«Δύο Ζωές» με αφορμή τα 25 Χρόνια του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο Βαγγέλης Νάκης και η ομάδα του (PSDM ATHENS) σε συνεργασία με τον Μη κερδοσκοπικό Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δημιούργησαν τη μικρού μήκους ταινία «Δύο ζωές», για να τιμήσουν την επέτειο των 25 ετών από την ίδρυση του Οργανισμού.

Στη μικρού μήκους ταινία περιγράφεται η ιστορία ενός εφήβου, ο οποίος διαγιγνώστηκε με κακοήθεια και δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο και γίνεται άμεσος παραλληλισμός με τον αγώνα που έδωσε πριν 25 χρόνια ο Ανδρέας Γιαννόπουλος. Το παιδί που σε ηλικία 10 ετών νόσησε από καρκίνο και μετά από σκληρή και παλικαρίσια μάχη με την ασθένεια, απεβίωσε, αφήνοντας ως επιθυμία του την ίδρυση ενός οργανισμού, που θα δημιουργούσε το χαμόγελο στο πρόσωπο κάθε παιδιού που θα είχε ανάγκη.

Μια επιθυμία, ένα όνειρο που έγινε αληθινό.

Η ταινία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και πρωταγωνιστές είναι ο Μαριάν Μαξίν και ο Άγγελος Ατσαλάκης ο οποίος υποδύεται τον Ανδρέα Γιαννόπουλο.

Στην ταινία εικονίζονται σκηνές της σημερινής καθημερινότητας όσων πάσχουν από την ασθένεια, σκηνές υπομονής και επιμονής που δίνουν σε όλους το μήνυμα: «Εγώ δεν τα παρατάω ποτέ!».

Στόχος της ταινίας μικρού μήκους είναι να δώσει τη δύναμη, σε όλους τους ανθρώπους που πάσχουν και καθημερινά δίνουν σκληρή μάχη, να συνεχίσουν, θυμίζοντάς τους, ακόμα και τις στιγμές που δεν αντέχουν άλλο να παλεύουν για τον εαυτό τους, να συνεχίσουν να προσπαθούν για όλους εκείνους, που τους περιμένουν σπίτι, που περιμένουν να τους δουν νικητές!

Η ταινία μικρού μήκους έχει σκοπό να πληροφορήσει κάθε θεατή της σχετικά με την ύπαρξη ενός παιδιού και το όνειρο του που άλλαξε το «τότε» και δημιούργησε το «σήμερα». Ένα μόνο παιδί αρκεί για να γίνει η αλλαγή!

Ο δημιουργός της σχολιάζει: «Βάλτε το χέρι στην καρδιά σας, μπορείτε να το νιώσετε; Αυτό είναι που ονομάζεται σκοπός» και προτρέπει κάθε άνθρωπο, μικρό ή μεγάλο, που δίνει μάχη με την ασθένεια, να μην εγκαταλείψει.

Στέλνει σε όλους το μήνυμα πως «Εικοσιπέντε χρόνια πριν ένα παιδί δέκα ετών μπορεί να μην κέρδισε την μάχη αλλά πίσω του άφησε ένα όνειρο και το όνειρο του έγινε αληθινό. Το αληθινό φωνάζει το όνομα του και ζει μέσα από αυτό γιατί, οι θρύλοι δεν πεθαίνουν ποτέ!».

Η μικρού μήκους ταινία δημοσιεύθηκε την 01.01.2021:

– Στην επίσημη σελίδα του Βαγγέλη Νάκη στο Instagram: v.nakis98

– Στην επίσημη σελίδα της ομάδας PSDM Athens στο Youtube: PSDM Athens

– Στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας PSDM Athens: https//psdm.gr

– Στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαμόγελου του Παιδιού στο Facebook: Το Χαμόγελο του Παιδιού – The Smile of the child

Την σκηνοθεσία και το μοντάζ επιμελήθηκε ο Σωκράτης Πάτσος, τη διεύθυνση φωτογραφίας ο Πέτρος Νικολίνταης, πρώτος βοηθός κάμερας ήταν ο Παναγιώτης Δελχάς, στη φωτογραφία βρίσκουμε τον Μίλι Σουλοβάρι, το συντονισμό ανέλαβε ο Αλέξανδρος Παυλόπουλος, την παραγωγή έκανε ο Βαγγέλης Νάκης ενώ τη μουσική επιμέλεια ανέλαβε ο Πάρης Κάλπος.

Sound design: Δημήτρης Μπάτζιος

Ηχοληψία/ Voice Over: Δημήτρης Γιαννακίδης

Στίχος και φωνή: Γιάννης Τεργιάκης και Τζωρτζίνα Αντωνακάκη

Πρωταγωνιστούν: Μαριάν Μαξίν και Άγγελος Ατσαλάκης

Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι οι:

Νίκος Μπάρκουλης | Μαρία Μπίτσιου | Αλέξανδρος Μαύρος | Αντώνης Ρηγόπουλος | Ερβίν Τσουράϊ | Ειρήνη Κουρή | Χάρης Φιλιππόπουλος | Ελίζα – Σοφία Μπίτσια | Ασπασία Μπαζίμα | Άρτεμις Βρεττάκου | Λάμπρος Κανατάς | Χάρης Δημόπουλος | Μάριος Μπιντάκος | Βασίλης Αγγελιδάκης | Νίκος Λαουτάρης | Ραφαήλ Λασιθιωτάκης | Λάμπρος Παπανικολάου | Εβίτα Κορκολιού| Κωνσταντίνος Πανάκος | Κωνσταντίνος Γρηγορίου | Άρτεμη Λιάσκου | Μάρκος Κοντός | Αντριάν Κυριακού | Natasha Kay | Myrio | Vemily | Αντιγόνη Παναγιώτα Αλί | Αντρέας Κώτσης | Αποστόλης Δεμερτζής | Άρης Γρυλονάκης | Γιάννης Καλέμι | Δημήτρης Μάρκος Τόλης | Δημήτρης Φωτεινός | Εβελίνα Μητρογιώργου | Ελίζα Σαμίου | Έντουαρντ Τεντέσκι | Ηλίας Παντζίδης | Κωνσταντίνος Κολιάτσας | Λευτέρης Δάναμος | Λίαμ Ρουπακιάς | Λουΐζα Παντουράρου | Μαίρη Τσιμπέρη | Δημήτρης Χονδρόπουλος | Μιχαέλα Καραπέτη | Μιχάλης Ματθαιάκης | Νάσος Αρβανίτης | Νένα Ξανθοπούλου | Νίκος Αγγελής | Παύλος Αγάπιος | Παύλος Ντοράτσι | Φιόνα Γεωργακοπούλου | Χρήστος Νάκας | Χρύσα Γκούγκου

Η ταινία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη

του πρακτορείου «Matharikou Models Kids»,

του διαγνωστικού κέντρου «CLINITEST ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ –

Kleinakis John ID.Diagnostiko Ergastirio Iatriki E.E.»

και του νοσοκομείου «COSMOCLINIC»

καθώς επίσης και των εταιριών: Panik Records Entertainment | Epic Music Studio | Waterboom Festival

