«Είναι ΟΚ να μην είσαι ΟΚ»

της Jill Stark από τις εκδόσεις Διόπτρα

Η Jill Stark μας προσφέρει ένα πρακτικό βιβλίο γεμάτο ζεστασιά και σοφία, με συμβουλές για κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής.

Ένας εξαιρετικά χρήσιμος οδηγός για να φροντίσετε τον ­εαυτό σας όταν τα προβλήματα και οι δυσκολίες της ζωής φαίνονται ανυπέρβλητα, όταν πιστεύετε ότι δεν θα είστε ποτέ ξανά ευτυχισμένοι. Με κατανόηση, χιούμορ και ειλικρίνεια, η Τζιλ ετοίμασε για σας έναν «οδικό χάρτη», ώστε να βρείτε ξανά τον δρόμο που οδηγεί στον εαυτό σας, με τέσσερα απλά βήματα:

*Στηριχτείτε στους δικούς σας ανθρώπους.

*Καθαρίστε το μυαλό σας.

*Δώστε προτεραιότητα στα συναισθήματά σας.

*Περιβάλλετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας με αγάπη.

Είτε περνάτε μια δύσκολη μέρα είτε μια δύσκολη περίοδο που μοιάζει να μην έχει τελειωμό, το Είναι ΟΚ να μην είσαι ΟΚ λειτουργεί σαν «φαρμακείο πρώτων βοηθειών» για το σώμα, το μυαλό και την ψυχή σας, ενώ είναι γραμμένο από ένα άτομο που έχει βρεθεί στην ίδια ακριβώς θέση με εσάς.

Μεταφραστής Τατιάνα Μιχαλά

Επιμελητής Λένια Μαζαράκη

ISBN 978-960-653-046-3

Barcode 9789606530463

Σελίδες 160

Η Jill Stark είναι βραβευμένη δημοσιογράφος και συγγραφέας. Εδώ και είκοσι χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά τόσο σε βρετανικά όσο και σε αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης. Επί μία δεκαετία εργαζόταν στην εφημερίδα The Age, καλύπτοντας θέματα υγείας αλλά και κοινωνικά ζητήματα ως συντάκτρια στήλης και αρθρογράφος, ενώ πλέον εργάζεται ως ανεξάρτητη δημοσιογράφος, σύμβουλος σε μέσα ενημέρωσης και συντάκτρια ομιλιών. Το πρώτο της βιβλίο, με τίτλο High Sobriety: My Year without Booze, προτάθηκε για το βραβείο Walkley Book Award και συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των επικρατέστερων βιβλίων για το βραβείο Kibble Literary Awards.

Σχόλια