Eric Burdon and The Animals: Farewell Europe Tour

«It’s my life. Live at the Acropolis»

Ποια τραγούδια θα θέλατε πιο πολύ από όλα να ακούσετε ζωντανά στη μεγάλη αποχαιρετιστήρια βραδιά, στις 27 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο; αναρωτιέται ο ίδιος ο Eric Burdon που, όπως είναι γνωστό, αγαπά ιδιαίτερα το ελληνικό κοινό!

Και σας καλεί να φτιάξετε εσείς το set list, στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα του στο facebook!

Μπορεί να καταλαβαίνουμε από την πρώτη νότα το «The House Of The Rising Sun», να ξέρουμε απέξω τους στίχους του «It’s My Life» ή του «Don’t Let Me Be Misunderstood», να έχουμε χορέψει τρελά στους ρυθμούς του «The Night» ή του «We Gotta Get Οut Οf This Place», να λατρεύουμε τα «Spill The Wine», «When I Was Young», «Tobacco Road»… Είναι όμως μόνο αυτά όσα δεν χορταίνουμε όλα αυτά τα χρόνια να ακούμε; Ή μήπως είναι και το «I’m Crying», το «Boom Boom», το «See See Rider», το «I Put A Spell On You» και το «Paint It Black»; Τραγούδια που είπε με τους Animals ή με τους War, δικά του ή φοβερές διασκευές… όλα κομμάτια που αγαπήσαμε και κάναμε δικά μας!

Στείλτε λοιπόν εσείς οι ίδιοι στον Eric Burdon, με private message, τα τραγούδια που θα θέλατε να απολαύσετε live από τη μοναδική φωνή του εκείνη τη βραδιά, εδώ: https://www.facebook.com/OfficialEricBurdon/

Ο θρύλος του ροκ, η ψυχή των Animals, το είδωλο των ’60s, η κινητήριος δύναμη της περίφημης British Invasion, ο πρωτοπόρος της ψυχεδελικής σκηνής του San Francisco, ένας από τους σπουδαιότερους ήρωες του rock ‘n’ roll, ο αειθαλής Eric Burdon, θα βρεθεί στο Ηρώδειο την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου για να μας αφηγηθεί με τη βαθιά φωνή του τις ροκ ιστορίες της ζωής του.

Ο Eric Burdon θα αποχαιρετίσει την Ευρώπη κάτω από την Ακρόπολη τραγουδώντας όλες εκείνες τις ιστορίες που μας έκαναν να τον ακολουθούμε πιστά μέσα στο χρόνο.

Τα λόγια δεν αρκούν για να περιγράψουν μία από τις σπουδαιότερες μορφές της μουσικής ιστορίας του 20ού αιώνα που, ακούραστη, συνεχίζει την πορεία της και στον 21ο.

Ο Eric Burdon δεν είναι ένας συνηθισμένος καλλιτέχνης. Τραγουδιστής, στιχουργός, συγγραφέας, ζωγράφος και ενίοτε ηθοποιός, μέλος του Rock ‘n’ Roll Hall of Fame από το 1994 και ανάμεσα στους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών σύμφωνα με το Rolling Stone, μετρά πάρα πολλά επιτεύγματα στα 60 χρόνια καριέρας του.

Γεννημένος στο βιομηχανικό Newcastle, βρέθηκε στην καρδιά της ροκ επανάστασης στη δεκαετία του ’60, ήταν παρών στο Woodstock, στο Monterey Pop και σε όλα τα γεγονότα που αποτέλεσαν σταθμό για τη ροκ μουσική. Έζησε τη γένεση, την ακμή και την πτώση της. Και έζησε στα άκρα! Ως άξιος εκπρόσωπος της ρήσης «sex, drugs and rock and roll».

Τραγούδησε με όλους τους θρύλους του ροκ: τον Zappa, τον Hendrix, τον Lennon, τον John Lee Hooker, τον Jim Morrison, τον B.B King…

Με τη χαρακτηριστική φωνή του έχτισε μία πολύ ισχυρή σχέση ανάμεσα στον ίδιο και τους οπαδούς του. Από τo rock ‘n’ roll στο rhythm ‘n’ blues και τις funk μέρες των War ο δρόμος του Βρετανού καλλιτέχνη ήταν γεμάτος επιτυχίες: House of The Rising Sun, Don’t Let me Be Misunderstood, We Gotta Get Out Of This Place, Ι‘m Crying, Spill the Wine, It’s My Life.

Με μπλουζ συναίσθημα και ροκ ενέργεια, o Eric Burdon, συνεχίζει έως σήμερα να γράφει τη σπουδαία πορεία του στο βιβλίο της rock ‘n’ roll ιστορίας. Είτε on the road με το συγκρότημά του είτε στο στούντιο ηχογραφώντας το νέο του άλμπουμ είτε μέσα από τα βιβλία του είτε, ακόμα με το πινέλο του.

Για την τελευταία του συναυλία στην χώρα μας…

Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019

Τιμές Εισιτηρίων: Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 30 ευρώ και φθάνουν τα 75 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Άνω Διάζωμα

(Γενικής Εισόδου, χωρίς αρίθμηση)

Τα Early bird εισιτήρια του Άνω Διαζώματος στην τιμή των 30 ευρώ εξαντλήθηκαν!

Η τιμή των εισιτηρίων στο Άνω Διάζωμα έχει διαμορφωθεί στα 35 ευρώ

Κάτω Διάζωμα

Ζώνη Γ: 40 ευρώ

Ζώνη B: 50 ευρώ

Ζώνη A: 55 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β: 65 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A: 75 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Το εισιτήριο κοστίζει 30 ευρώ, καθώς και το εισιτήριο των συνοδών. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

