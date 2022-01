Europa: Ισπανικές προβολές στα πλαίσια του Petit Plan

Το Φεστιβάλ «Petit Plan: Europa» επιστρέφει για 3η χρονιά στις 8-13 Φεβρουαρίου, με δωρεάν φυσικές και διαδικτυακές προβολές για όλη την Ελλάδα, και παρουσιάζει περισσότερες από 40 ταινίες από 18 Ευρωπαϊκές χώρες. Υπό την αιγίδα της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, οι προβολές εστιάζουν στην ανάδειξη των Ευρωπαϊκών Αξιών όπως ισότητα των φύλων, απαγόρευση των διακρίσεων, περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση κ.α.

Στα πλαίσια του Petit Plan: Europa θα παρουσιαστούν οι ισπανικές ταινίες:

Ekai

(Arantza Ibarra Basañez, Spain, 2021, 20’)

Ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του νεαρού τρανς Εκάι Λερσούνδι, που αυτοκτόνησε το 2018 όταν δεν μπορούσε να βγάλει άκρη με την γραφειοκρατία που σχετιζόταν με την ορμονοθεαπεία του.

Nur and Abir

(Manu Gómez, Spain, 2021, 13’)

Αυτό το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο, η Αμπίρ θα πάει επιτέλους στην παραλία χάρη στην καλύτερή της φίλη, την Νουρ και κρυφά από τους αυστηρούς γονείς της. Μαζί θα καταστρώσουν ένα σχέδιο χάρη στο οποίο θα εκπληρώσουν το όνειρό τους να κολυμπήσουν στην θάλασσα.

Bee or not to be

(Pau Enric Serra, Joan Bover, Spain, 2021, 25’)

Πώς θα ήταν ο κόσμος χωρίς τους επικονιαστές; Το ντοκιμαντέρ θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα.

ROCky

(Dani Seguí, Spain, 2020, 11’)

Ο Ροκ έχει αποφασίσει ότι το νούμερο που θα κάνει στην παράσταση του σχολείου στο τέλος της χρονιάς θα είναι από το αγαπημένο του μιούζικαλ. Αλλά η διευθύντρια του σχολείου δεν έχει σκοπό να το επιτρέψει.

Where Were You?

(María Trénor Colomer, Spain, 2020, 20’)

Αυτή η μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων μας προτρέπει να αναλογιστούμε την οικουμενική πραγματικότητα που αποτελεί η βία κατά των γυναικών και οι διάφορες μορφές της: καθημερινή, έμμεση ή βάναυση βία. Όλες όμως τρομαχτικές. Όλες απαράδεκτες.

Ακολουθεί το πρόγραμμα προβολών:

8 Φεβρουαρίου

Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

(Σίνα 31, Αθήνα)

19.00 Κύκλος ταινιών μικρού μήκους

Nur and Abir (Manu Gómez, Spain, 2021, 13′)

Catarina (Pierre Amstutz Roch, France, 2021, 16′)

Where Were You? (María Trénor Colomer, Spain, 2020, 20′)

Amerigo and the new world (Laurent Crouzeix, Luis Briceno, France, 2019, 14′)

Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να κάνετε προκράτηση στο:

20.30 Αφιέρωμα «Γάμος για όλ@»

In Nature (Marcel Barelli, Switzerland, 2021, 5′)

The Station In-Between (Paxmal) (Sven Schnyder, Switzerland, 2021, 19′)

The Guest (Hakim Mastour, Switzerland, France, 2017, 20′)

Being Okey (Nina Oppliger, Corinne Pfister, Nadia Lanfranchi, Switzerland, 2017, 34′)

Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να κάνετε προκράτηση στο:

9 Φεβρουαρίου

Ελληνοαμερικανική Ένωση

(Μασσαλίας 22, Αθήνα)

20.00 Βασίλισσα χωρίς Βασίλειο

Asgeir Helgestad | 2018 | Νορβηγία | Διάρκεια 70′

Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να κάνετε προκράτηση στο:

10 Φεβρουαρίου

Ελληνοαμερικανική Ένωση

(Μασσαλίας 22, Αθήνα)

19.15 Ελληνικό διαγωνιστικό Ι

Per Aspera (Nika Lominatze, 5′)

Soul Food (Nikos Tseberopoulos, 24′)

At The Airport (Michalis Mathioudakis, 23′)

Dakar (Stelios Moraitidis, 12′)

TolisLive or (Toronto) (Alexandros Rellos, 23′)

The Saint (Vasilis Stavropoulos, 15′)

Bella Bimba (George Leontakianakos, 30′)

Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να κάνετε προκράτηση στο:

11 Φεβρουαρίου

Ελληνοαμερικανική Ένωση

(Μασσαλίας 22, Αθήνα)

19.15 Ελληνικό Διαγωνιστικό ΙΙ

Flik Flok (Angeliki Pardalidou, 14′)

Pola (Natalia Lampropoulou, 10′)

The meaning of August (Manos Papadakis, 27′)

Mea Filia (Christine Tsakmaka, 12′)

Wasted Milk (Alkiviadis Papadopoulos, Katerina Adamidou, 20′)

Sexual Distancing (Dimitris Asproloupos, 17′)

As if underwater (Anthi Daoutaki, 18′)

Rosa Kairo (Jacques Simha, 15′)

Η είσοδος είναι ελεύθερη, μπορείτε να κάνετε προκράτηση στο:

Έως 13 Φεβρουαρίου θα γίνονται και ψηφιακές προβολές στο www.petitplan.org για όλη την Ελλάδα.

Οι ταινίες προβάλλονται με ελληνικούς υπότιτλους.

Όλες οι προβολές είναι δωρεάν και η είσοδος στις φυσικές προβολές γίνεται μετά από επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.

Υπό την αιγίδα:

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Με την υποστήριξη:

Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Πρεσβεία της Ελβετίας, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Ινστιτούτο Θερβάντες, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Πρεσβεία της Νορβηγίας, Πρεσβεία της Πολωνίας, Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ, Πρεσβεία της Σουηδίας, Πρεσβεία της Δανίας, Πρεσβεία του Βελγίου, Πρεσβεία της Ιταλίας, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ, Δεύτερο Πρόγραμμα, Εφημερίδα των Συντακτών, TVXS, Περιοδικό Antivirus, DigitalCrete, LarissaPress, Cinepivates

