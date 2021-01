«Έξοδος»

της Belinda Bauer από τις εκδόσεις Bell

Κανονικά δεν θα έπρεπε να είχε καταλήξει σε φόνο…

Ο Φίλιξ Πινκ έχει πάρει σύνταξη. Χήρος εδώ και πάνω από μια δεκαετία και εξουθενωτικά στοχαστικός, ζει μια ζωή ρουτίνας και απλώς περιμένει ήρεμα και καρτερικά να πεθάνει, ελπίζοντας ο θάνατός του να είναι εξίσου πληκτικός και γαλήνιος. Δραστηριοποιείται εθελοντικά ως Εξοδοφύλακας, αναλαμβάνει δηλαδή να κάθεται κοντά σε ανθρώπους που διανύουν το τελευταίο στάδιο ανίατων, επώδυνων νόσων την ώρα που αυτοκτονούν, βοηθώντας στις πρακτικές λεπτομέρειες, παρέχοντάς τους ηθική υποστήριξη και κατόπιν εξαφανίζοντας τα πειστήρια για να μη βρεθούν μπλεγμένοι οι συγγενείς και οι φίλοι τους. Όταν ο Φίλιξ μπαίνει στο σπίτι που βρίσκεται στον αριθμό 3 της Μπλακ Λέιν, σκοπός του είναι να επιτελέσει μια πράξη συμπόνιας και ευσπλαχνίας: να κρατήσει συντροφιά σε έναν ετοιμοθάνατο ώσπου ν’ αφήσει την τελευταία του πνοή.

Αλλά μόλις ένα τέταρτο αργότερα, ο Φίλιξ το σκάει κυνηγημένος από την αστυνομία, έχοντας διαπράξει το μεγαλύτερο λάθος της ζωής του. Τώρα ο ήσυχος και σχολαστικά προγραμματισμένος κόσμος του καταρρέει, καθώς προσπαθεί να διαλευκάνει αν αυτό που συνέβη ήταν απλό λάθος ή προμελετημένη πράξη. Δολοφονία.

Μετά το Snap, που διακρίθηκε στη μακρά λίστα του βραβείου Man Booker 2018, η Μπελίντα Μπάουερ επιστρέφει με το νέο μυθιστόρημά της, που συνδυάζει τη συμπονετική ματιά και το σκοτεινό χιούμορ με τη γεμάτη ανατροπές και εκπλήξεις πλοκή ενός καθηλωτικού θρίλερ.

ISBN: 978 960 620 851 5

Κωδικός προϊόντος: 01170177

Σελίδες: 392

Πρωτότυπος Τίτλος: Εxit

Μετάφραση: Βεατρίκη Κάντζολα Σαμπατάκου

Η Μπελίντα Μπάουερ μεγάλωσε στην Αγγλία και στη Νότια Αφρική. Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος και σεναριογράφος. Το σενάριό της The Locker Room απέσπασε το Βραβείο Νέων Βρετανών Σεναριογράφων Καρλ Φόρμαν, της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Το Μαύρο Χώμα, το πρώτο της μυθιστόρημα, βραβεύτηκε με το Dagger in The Library της Ένωσης Συγγραφέων Μυστηρίου και έχει ήδη εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί σε δεκαέξι χώρες. Σήμερα η Μπάουερ ζει στην Ουαλία και ετοιμάζει το δεύτερο βιβλίο της.

Σχόλια