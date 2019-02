«Για καλό και για κακό» (Just to Be Sure / Ôtez-moi d’un doute)

9 Αυγούστου στους κινηματογράφους από την #Weirdwave

Τα πάνω κάτω έρχονται στη ζωή του Εργουάν, που ζει καθαρίζοντας ξεχασμένες βόμβες και νάρκες στη γαλλική περιφέρεια, όταν μαθαίνει πως ο πατέρας του δεν είναι ο αληθινός του πατέρας. Παρά τη στοργή για τον άντρα που τον μεγάλωσε, ξεκινάει διακριτικά να ανακαλύψει τον βιολογικό του πατέρα και καταφέρνει να εντοπίσει τον Ζοζέφ, έναν αξιαγάπητο παππούλη. Όταν τα πράγματα μοιάζουν να έχουν μπει σε μια σειρά, μια άλλη αναπάντεχη «βόμβα» χτυπάει τον Εργουάν με τη μορφή της όμορφης Αννά. Μόνο που η Αννά είναι η κόρη του Ζοζέφ…

Δεν μπορείς να διαλέξεις τους γονείς σου. Ή μήπως όχι; Το ερώτημα αυτό γίνεται η κινητήρια δύναμη σε αυτή την τρελή, τρυφερή και ανάλαφρη αισθηματική κωμωδία. Με απολαυστικούς διαλόγους και χαρακτήρες που υποδύονται οι υπέροχοι Φρανσουά Νταμιέν («Οικογένεια Μπελιέ») και Σεσίλ Ντε Φρανς («Η Ομορφότερη Εποχή», «The Young Pope»), το «Για Καλό και Για Κακό» επιλέχθηκε στο απαιτητικό Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών του 70ου Φεστιβάλ Καννών.

Σκηνοθεσία: Καρίν Ταρντιέ

Σενάριο: Καρίν Ταρντιέ, Ραφαέλ Μουσαφίρ, Μισέλ Λεκλέρκ

Μουσική: Ερίκ Σλαμπιάκ

Παίζουν: Φρανσουά Νταμιέν, Σεσίλ Ντε Φρανς, Γκι Μαρσάντ, Αντρέ Βιλμς, Αλίς Ντε Λενκεσέν

Διάρκεια: 100′

Σχόλια