Gimme Shelter Film Festival!

Με αφορμή την αναβίωση του θρυλικού Gimme Shelter Film Festival στη μνήμη του Νίκου Τριανταφυλλίδη (εμπνευστή και «ψυχή» του φεστιβάλ) και την προβολή του ντοκιμαντέρ “David Bowie Is”, η πρώτη ελληνική, πολυσυλλεκτική tribute band στα τραγούδια και τη μουσική του David Bowie, θα είναι εκεί… Γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες καλούνται να ενσαρκώσουν τις διαφορετικές περσόνες του David Bowie και να σας ταξιδέψουν μέσα από την κάψουλα του χρόνου στα τραγούδια και τις μουσικές του.

We all could be heroes just for one day…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δευτέρα 9 Οκτωβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:30

21.00 – DavidBowieTributeBandLive

22.00 – Προβολή «David Bowie Is»

Την ταινία θα προλογίσει η Μαρία Μαρκουλή (Δημοσιογράφος/Συγγραφέας)

Heroes – Tribute to David Bowie

Συντελεστές

Theodore (φωνή) | George Gaudy (φωνή) | Lou is (φωνή) | Νεκτάριος Nekk Γεωργιάδης (φωνή) | B-Sun (aka Γιώργος Μπίλιος) (φωνή)

Αλέξανδρος Λιβιτσάνος (πιάνο/πλήκτρα) | Στέλιος Πασχάλης (τύμπανα) | Γιώργος Βασιλάτος (κιθάρες) Mάριος-Λαζ Ιωαννίδης (κιθάρες) | Θοδωρής Kαπετανάκος (μπάσο) | Sam Marlieri (σαξόφωνο)

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Μπίλιος

«David Bowie Is»

Το ντοκιμαντέρ που κατέγραψε την πρωτοποριακή ομώνυμη έκθεση η οποία εγκαινιάστηκε στο Μουσείο Victoria and Albert του Λονδίνου, το 2013. Η ταινία, μέσω της έκθεσης, παρασύρει το ακροατήριο σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ζωή και την καριέρα του David Bowie, με εκλεκτούς καλεσμένους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων του θρυλικού Ιάπωνα σχεδιαστή μόδας Kansai Yamamoto και του frontman των Pulp Jarvis Cocker, και διερευνά τις ιστορίες πίσω από τα σημαντικότερα γεγονότα και αντικείμενα στην καλλιτεχνική πορεία του Bowie.

Οι επιμελητές της έκθεσης, Victoria Broackes και Geoffrey Marsh, παρέχουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους για τα πιο αξιομνημόνευτα μουσικά βίντεο και πρωτότυπα κοστούμια της καριέρας του καθώς και για προσωπικά του αντικείμενα, όπως χειρόγραφους στίχους που δεν έχουν δει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας, εξώφυλλα από άλμπουμ, σχέδια του ίδιου και ημερολογιακές καταχωρήσεις, που αποκαλύπτουν τη δημιουργικότητα και τον επαναστατικό χαρακτήρα των ιδεών του David Bowie.

UK, 2013, 99’. Σκηνοθεσία: Hamish Hamilton. Παραγωγός: Katy Mullan. Παραγωγή: Done+Dusted. Εμφανίζονται: Vicky Broackes, Geoffrey Marsh, Kansai Yamamoto, Jarvis Cocker, κ.α.

Προπώληση:

Προπώληση εισιτηρίων στο viva.gr , τηλεφωνικά στο 11876, και στα Seven Spots, Reload Stores, Media Markt και Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης.

https://www.viva.gr/tickets/music/gagarin-205/gimme-shelter-festival/

Τιμή Ημερήσιου Εισιτηρίου: 7 ευρώ (προπώληση & ταμείο)

H τιμη ημερήσιου εισιτηρίου ισχύει για κάθε Δευτέρα, για όλες τις προγραμματισμένες προβολές κ.α. εκδηλώσεις της συγκεκριμένης ημέρας.

Διαρκείας: 55 ευρώ

Το εισιτήριο διαρκείας ισχύει για όλες τις Δευτέρες του φεστιβάλ.

Special Events & Καλεσμένοι: Κάθε κινηματογραφικό Φεστιβάλ που φιλοξενείται στο Gagarin 205 συνοδεύεται από εκπλήξεις αλλά και ιδιαίτερους καλεσμένους. Έτσι και το Gimme Shelter Film Festival πρόκειται να φιλοξενήσει ανθρώπους οι οποίοι με τις γνώσεις και την εμπειρία τους θα δώσουν τη δική τους ματιά και θα παρασύρουν το κοινό στο υπέροχο rock ‘n’ roll σέλιλοιντ, αλλά και μοναδικούς μουσικούς που με τις εμφανίσεις τους θα κάνουν την συνολική εμπειρία μοναδική.

Χώρος: Ο χώρος διαμορφώνεται ως κινηματογράφος με θέσεις καθήμενων, αλλά μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τις ταινίες και όρθιος σαν να βρισκόταν σε συναυλία. Το Gagarin 205 διαθέτει μπαρ από τα οποία το κοινό μπορεί και κατά τη διάρκεια των προβολών να απολαύσει το ποτό, το αναψυκτικό ή το σνακ του.

Ταινίες: Το Gimme Shelter Film Festival θα παρουσιάσει μουσικές ταινίες παραγωγής της τελευταίας πενταετίας για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αλλά και αγαπημένα μουσικά ντοκιμαντέρ.

Όλες οι ταινίες θα προβληθούν με ελληνικούς υπότιτλους.

Gagarin 205 Live Music Space, Λιοσιών 205, τηλ: 2114112500

