“Hacking Oneself | Or How far can we bear getting to know one another? Let’s discuss mediated intimacies.”

Το Snehta με χαρά φιλοξενεί το εργαστήριο Πλαστικής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, που θα παρουσιάζει ομαδική έκθεση με έργα τα οποία εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος της Πλαστικής, του Δ.Π.Μ.Σ. «Έρευνα στην Αρχιτεκτονική: Σχεδιασμός – Χώρος – Πολιτισμός».

Διδακτική ομάδα: Γ. Γρηγοριάδης, Γ. Γυπαράκης, Γ. Ισιδώρου.

Δώδεκα έργα πραγματεύονται περιστάσεις υπέρβασης των προσωπικών αμυντικών μηχανισμών, επιτρέποντας την πρόσβαση και την περιήγηση σε ένα μεταβατικό χώρο αναδιανομής και αποοικειοποίησης δεδομένων. Οι οσμώσεις που προκύπτουν ρευ-στοποιούν σταδιακά κάθε ιδιωτική ή δημόσια σφαίρα, δημιουργώντας μια νέα συνθήκη αλληλεπίδρασης που αντιστέκεται στην ανίχνευση διαχωρισμών μεταξύ των εκάστοτε ταυτοτήτων. Πόσο μπορούμε άραγε να διαχειριστούμε τη διαμεσολάβηση μιας τέτοιας επαυξημένης εγγύτητας?

Αθηνά Αγγελοπούλου, Γιάννης Αποστολόπουλος, Φοίβος Γέραλης, Μαργαρίτα Ζακυν-θινού – Ξάνθη, Δήμητρα Κορδωμένου, Χρήστος Μοντσενίγος, Μάνια Μπενίση, Ελένη Πανουκλιά, Νίκος Παπαβασιλείου, Άννα-Μαρία Παπαγιαννάκου, Στελίνα Πορτέση, Μα-ρία Χαρχαλάκη.

Επιμέλεια: Άννα-Μαρία Παπαγιαννάκου

Εγκαίνια: 20 Φεβρουαρίου 20.00

Διάρκεια: 20-25 Φεβρουαρίου

Ώρες λειτουργίας: 18.00- 21.00 και κατόπιν ραντεβού

Snehta, Ι.Δροσοπούλου 47, Κυψέλη

