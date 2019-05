«Handmade dreams»

Contemporary Czech Fashion Jewellery

Η έκθεση Handmade Dreams παρουσιάζει την Επιλογή κοσμημάτων του curator Petr Nový (The Museum of Glass and Jewellery in Jablonec nad Nisou) που εκπροσωπεί τις σύγχρονες τάσεις στο τσεχικό μοντέρνο κόσμημα.

Εμπεριέχει κομμάτια εμπνευσμένα από παραδοσιακά ως και τελευταία σχέδια και κοσμήματα νικητών του διαγωνισμού σχεδιαστών Master of Crystal, καθώς και γνωστές επιλεγμένες τσεχικές μάρκες κοσμημάτων.

Τα τσέχικα κοσμήματα, όπως και το τσεχικό γυαλί, κατέχουν ήδη από τον 18ο αιώνα υψηλή θέση στον τομέα της καλλιτεχνικής βιοτεχνίας και της δημιουργικής βιομηχανίας.

Τα κοσμήματα από τη Βοημία ήταν πάντα συνώνυμο της ποιότητας και ήταν σε θέση να ικανοποιήσουν τις προτιμήσεις πελατών από όλες τις γωνιές του πλανήτη. Όροι όπως «Bijoux de Bohème», «Jablonec Goods » ή «Jablonex» παραμένουν ζωντανοί μέχρι σήμερα.

Η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να ανήκει στους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως ημικατεργασμένων προϊόντων από γυαλί, όπως χάντρες, μαργαριτάρια και πέτρες.

Ωστόσο, η σύγχρονη τσεχική βιοτεχνία κοσμημάτων προσφέρει όχι μόνο τα πρώτα ή τα ημιτελικά προϊόντα μοντέρνου κοσμήματος, αλλά και ολοκληρωμένα προϊόντα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της μόδας και του σχεδιασμού.

Ο μεγαλύτερος παραγωγός κοσμημάτων μόδας στην Τσεχική Δημοκρατία είναι ο όμιλος Preciosa, που είναι και ο κύριος συνεργάτης της έκθεσης. Υπάρχουν δεκάδες άλλες εταιρείες στην περιοχή του Jablonec, καθώς και εκείνες που συνεργάζονται με εικονικά εμπορικά σήματα όπως η Nina Ricci, ο Gaultier και ο Karl Lagerfeld, που αξιοποιούν τις δεξιότητες και τις μοναδικές τεχνολογικές γνώσεις των Τσέχων κατασκευαστών κοσμημάτων.

Έχουμε την τιμή να παρουσιάσουμε στην έκθεση μερικές από αυτές: AAC, G&B Bijoux, Odvárka Bijoux, Ralton και Šenýr Bijoux. Τα σχολεία της περιοχής του Λίμπερετς συμβάλλουν σημαντικά στη διατήρηση της παράδοσης της τέχνης και της βιοτεχνίας κοσμημάτων, γι ́ αυτό και έχουν σημαντική θέση στην έκθεση: πρόκειται για σχολές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Εφαρμοσμένων Τεχνών κοσμημάτων, bijoux και γυαλιού στο Jablonec nad Nisou, στο Železný Brod και στο Liberec. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να δουν δείγματα σύγχρονων μαρκών κοσμημάτων όπως η ZORYA και η LLEV studio. Η συλλογή Handmade dreams θα δείξει σύγχρονες τάσεις στο τσεχικό κόσμημα, στο οποίο οι σημερινοί σχεδιαστές συνεχίζουν με υπερηφάνεια την παράδοση της τσεχικής κοσμηματοποιίας.

Η έκθεση θα βρίσκεται στο Μουσείο κοσμημάτων Λαλαούνης από τις 9-20/5/2019 και τα εγκαίνιά της θα πραγματοποιηθούν στις 8/5/2019 , όπου ο curator Petr Nový θα δώσει μια διάλεξη για το τσεχικό κόσμημα του χτες και του σήμερα.

Χιλιάδες γυναίκες φορούν τσέχικα κοσμήματα από συλλογές εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Η έκθεση με τίτλο «Handmade dreams» θα επιτρέψει στο κοινό να γνωρίσει τα κομψά και κατασκευασμένα με δεξιοτεχνία κοσμήματα δίνοντας του την παραίσθηση ότι τα φοράει.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης και συγκεκριμένα στις 18/5/2019 που γιορτάζουμε την Διεθνή Ημέρα Μουσείων θα πραγματοποιηθεί ένα workshop κατασκευής κοσμήματος για παιδιά χρησιμοποιώντας υλικά που προσφέρει η γνωστή εταιρία Preciosa.

