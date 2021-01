“Hardline”

H Julien Baker αποκαλύπτει ακόμα ένα single μέσα από το επερχόμενο άλμπουμ της “Little Oblivions” που θα κυκλοφορήσει στις 26 Φεβρουαρίου από την Matador Records.

Το video σκηνοθέτησε ο Joe Baughman, ο οποίος αναφέρει: “Ακόμα κι αν πέρασα 600 ώρες και έχοντας ακούσει το “Hardline” χιλιάδες φορές , με συγκινεί ακόμα η ακρόασή του. Ήταν πολύ όμορφη και φιλόδοξη πρόκληση η δημιουργία για κάτι που θα συνοδεύει ένα τόσο συναρπαστικό τραγούδι. Το στυλ του σκηνικού, εμπνευσμένο από ένα γλυπτό που δημιούργησε η Julien, ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Μου άρεσε να ψάχνω ανάμεσα σε περιοδικά, χάρτες και εφημερίδες από τη δεκαετία του ’60 και του ’70 και να βρίσκω τα σωστά χρώματα, σχήματα και αποσπάσματα για να καλύψουν σχεδόν κάθε επιφάνεια μέσα στο βίντεο. “»

To “Little Oblivions” είναι το τρίτο άλμπουμ της Julien Baker. Οι “New York Times” συμπεριέλαβαν το άλμπουμ στη στήλη “11 Things To Look Forward to In 2021” γράφοντας: « Πώς διατηρεί η τραγουδοποιός μια ειλικρινή ευαισθησία καθώς το κοινό της μεγαλώνει …. οδηγεί τη μουσική της σε μεγαλύτερους χώρους, υποστηριζόμενη από μια πλήρη ροκ μπάντα με κιθάρες και δυνατά ντραμς. Αλλά δεν κρύβεται πίσω τους. Εξακολουθεί να είναι αδίστακτη και σκληρή, ιδιαίτερα για τον εαυτό της. Το “Rolling Stone” έγραψε ότι το “Little Oblivions” δεν είναι μόνο η πιο πλούσια, pop παραγωγή στην καριέρας της Baker, αλλά και η πιο ανελέητα ειλικρινής” ενώ το Variety έγραψε: ” Ενώ τα βασικά στοιχεία αυτοβιογραφικού και καθαρτικού στυλ των τραγουδιών της παραμένει, οι ενορχηστρώσεις είναι πολύ πιο εμπλουτισμένες με πολλά όργανα, εκ των οποίων τα περισσότερα έχει παίξει η ίδια. Χωρίς να προωθήσουμε μια προφανή σύγκριση τόσο, αυτό που ήταν το “Punisher” της Bridgers για το 2020, είναι πολύ πιθανό να είναι το “Little Oblivions” για το 2021.

Κυκλοφορεί από την Matador

(credit: Alysse Gafkjen)

Ακούστε το “Hardline” και δείτε το animation video που το συνοδεύει.

Julien Baker – “Hardline” (Official Music Video) – YouTube

