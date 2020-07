«Humane»

Το τραγούδι του βραβευμένου Έλληνα δημιουργού Tasos P. για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ο βραβευμένος στην Αμερική με Global Music Awards, δημιουργός Τάσος Πέτσας (aka Tasos P.) κυκλοφόρησε τέλη Ιουνίου το νέο του τραγούδι με τίτλο «Humane (Peace & Love)» όπου στα φωνητικά συμμετέχει η Γαλλίδα Ny Aina.

Αυτή τη φορά ο δημιουργός εμπνευσμένος από το θάνατο του Αφρομερικανού George Floyd στη Μινεσότα στις 25 Μαΐου, συνθέτει σε διαφορετικό ύφος από ό, τι τον είχαμε συνηθίσει. Το τραγούδι έχει ύφος R&B Neo Soul και σε συνδυασμό με τους αγγλογαλλικούς στίχους που ο ίδιος έγραψε και την ιδιαίτερη ερμηνεία της τραγουδίστριας Ny Aina, περνάει το δικό του μήνυμα για την ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους και την πίστη στις πανανθρώπινες και διαχρονικές αξίες της ειρήνης και της αγάπης.

Όπως αναφέρουν και οι στίχοι «It’s Piece that we need/It’s Love that we need/ Since we are all born the same…Humane»

Το «Humane (Peace & Love)» κυκλοφορεί από τη δισκογραφική εταιρεία FM Records σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και ήδη ανέβηκε από την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του στο #1 του iTunes Greek Chart όπως, επίσης, μπήκε στα 30 καλύτερα (ελληνικό & ξένο ρεπερτόριο) τραγούδια σε πωλήσεις, streaming υπηρεσίες και airplay μεταδόσεις. To single συνοδεύεται από ένα πολύ όμορφο animated lyric video σε μαυρόασπρο φόντο. Πρόκειται για το 16ο digital single του δημιουργού που φέτος το καλοκαίρι κλείνει πέντε χρόνια δισκογραφικής καριέρας.

Σχόλια