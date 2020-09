«Η Δίκη των 7 του Σικάγου» (The Trial of the Chicago 7)

«Η Δίκη των 7 του Σικάγου» είναι η νέα ταινία του Άαρον Σόρκιν, και είναι ένα ακόμα καυστικό πολιτικό θρίλερ από τον μάστερ του είδους. Ακολουθεί τα πραγματικά γεγονότα του 1968, όπου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο, οι αντιπολεμικές διαδηλώσεις στους δρόμους για όσα συμβαίναν στο Βιετνάμ πήραν μεγάλες διαστάσεις και η κυβέρνηση του Λίντον Τζόνσον έδωσε το σήμα για πλήρη καταστολή – κάτι που τις μεταμόρφωσε σε εξέγερση. Επί πέντε μέρες και πέντε νύχτες, το Σικάγο καιγόταν. Οι οργανωτές της διαδήλωσης – συμπεριλαμβανομένων των Έιμπι Χόφμαν (Σάσα Μπάρον Κοέν), Τζέρι Ρούμπιν (Τζέρεμι Στρονγκ), Τομ Χέιντεν (Έντι Ρεντμέιν), και Μπόμπι Σιλ (Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν ΙΙ) – κατηγορήθηκαν πως συνωμότησαν και υποκίνησαν την εξέγερση, και η δίκη που ακολούθησε είναι μία από τις πιο διαβόητες στην ιστορία.

Το Χρονικό των Γεγονότων

ΜΑΡΤΙΟΣ 1965

Η εμπλοκή των ΗΠΑ στον Πόλεμο του Βιετνάμ κλιμακώνεται με την έναρξη της Επιχείρησης Rolling Thunder, μιας βαθμιαίας και παρατεταμένης εναέριας βομβαρδιστικής αποστολής ενάντια στο Βόρειο Βιετνάμ. Περίπου 3500 πεζοναύτες κατατάσσονται υπό τις διαταγές του Προέδρου Λίντον Τζόνσον.

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 1965

Σε μια τηλεοπτικώς μεταδιδόμενη ομιλία του, ο Πρόεδρος Τζόνσον ανακοινώνει πως αυξάνει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στο Νότιο Βιετνάμ κατά 50.000, με επιπλέον σχέδια να διπλασιάσει τη στρατολογία από 17.000 άντρες σε 35.000 κάθε μήνα. Αυτή η κίνηση πυροδοτεί μαζικές αντιδράσεις του κόσμου σε όλη τη χώρα και ξεσπούν διαδηλώσεις κατά του πολέμου.

15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1966

Οι Μαύροι Πάνθηρες σχηματίζονται από τους Μπόμπι Σιλ και Χιούι Νιούτον στο Όκλαντ της Καλιφόρνια. Πρόκειται για μια επαναστατική ομάδα, αρχικά σχηματισμένη ως μια αμυντική οργάνωση που είναι ενάντια στην αστυνομική βία κατά των μαύρων Αμερικανών.

ΤΕΛΗ ΤΟΥ 1966

Ο αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων στο Βιετνάμ ανέρχεται στους 385.000.

31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1968

Ο Πρόεδρος Τζόνσον ανακοινώνει πως δεν θα θέσει για υποψήφιος το προσεχές φθινόπωρο.

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζ., ο ηγέτης του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων και ένθερμος υπερασπιστής της μη βίας, δολοφονείται στο Μέμφις του Τενεσί. Σε ένδειξη της θλίψης τους, χιλιάδες κόσμου διαμαρτύρονται στους δρόμους. Ξεσπούν ταραχές και επεισόδια σε μερικές από αυτές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Σικάγου. Τα επεισόδια στο Σικάγο διαρκούν δυο μέρες με αποτέλεσμα να πεθάνουν 11 άνθρωποι, πολλοί να τραυματιστούν και αρκετοί να συλληφθούν.

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968

Το Κογκρέσο ψηφίζει το Νόμο Rap Brown, έναν άκρως ενάντιο νόμο σε επεισόδια σε διαδηλώσεις.

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1968

Ο δημοκράτης Χιούμπερτ Χάμφρεϊ ανακοινώνει την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1968

Πάνω από 1000 Αμερικανοί στρατιώτες συνεχίζουν να πεθαίνουν κάθε μήνα σε μία από τις πιο αιματηρές χρονιές του Πολέμου του Βιετνάμ.

6 ΙΟΥΝΙΟΥ 1968

Ο Γερουσιαστής Ρόμπερτ Κένεντι, βασικός υποψήφιος των Δημοκρατικών, δολοφονείται στο Ξενοδοχείο Ambassador στο Λος Άντζελες, ύστερα από επικοινωνία με υποστηρικτές του.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1968

Ο δήμαρχος του Σικάγο Ρίτσαρντ Ντέιλι αρνείται να δώσει άδεια σε αντιπατριωτικές ομάδες που επιθυμούν να διαδηλώσουν στο Δημοκρατικό Διεθνές Συνέδριο. Στη συνέχεια, περικυκλώνει το Διεθνές Αμφιθέατρο, το μέρος του συνεδρίου, με συρματόπλεγμα και τοποθετεί 11.000 αστυνομικούς του Σικάγο και άλλους 6000 της Εθνοφρουράς του Ιλινόι σε επιφυλακή για τις επικείμενες διαδηλώσεις.

23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968

Διάφορες αντιπολεμικές οργανώσεις συγκεντρώνονται στο Σικάγο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο παρά τις παραινέσεις του δημάρχου Ντέιλι.

26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968

Αρχίζει το Δημοκρατικό Διεθνές Συνέδριο. Ξεσπούν διαδηλώσεις και αψιμαχίες καθ’ όλη την εβδομάδα.

28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1968

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώνονται στο Γκραν Παρκ για να διαδηλώσουν και έρχονται αντιμέτωποι με τις δυνάμεις της αστυνομίας και του στρατού. Τα επεισόδια αφήνουν πολλούς διαδηλωτές και αστυνομικούς τραυματισμένους, καθώς και πολλοί διαδηλωτές έχουν συλληφθεί. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι οι Τομ Χέιντεν, Ρένι Ντέιβις, Έιμπι Χόφμαν, Τζέρι Ρούμπιν, Ντέιβιντ Ντέλινγκερ, Τζον Φρόινς και Λι Γουέινερ.

5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1968

Ο Ρίτσαρντ Νίξον εκλέγεται Πρόεδρος των ΗΠΑ.

20 ΜΑΡΤΙΟΥ 1969

Οι 7 – μαζί με τον Μπόμπι Σιλ – καταδικάζονται σύμφωνα με το Νόμο Rap Brown για συνομωσία και υποκίνηση των ταραχών, μεταξύ και άλλων κατηγοριών.

24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1969

Αρχίζει η δίκη των 8 του Σικάγου.

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1969

Ο Μπόμπι Σιλ απαλλάσσεται από τις κατηγορίες. Παραμένουν 7 κατηγορούμενοι.

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1970

Οι Γουέινερ και Φρόινς απαλλάσσονται από όλες τις κατηγορίες ενώ οι υπόλοιποι 5 κατηγορούμενοι κατηγορούνται για εμπλοκή σε υποκίνηση ταραχών. Τους επιβάλλεται ποινή φυλάκισης 5 ετών και πρόστιμο 5000 δολαρίων για τον καθένα ξεχωριστά.

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1972

Το Εφετείο των ΗΠΑ ανατρέπει τις καταδίκες. Η υπόθεση δεν ήρθε στο προσκήνιο ποτέ ξανά.

Σκηνοθεσία & Σενάριο: Άαρον Σόρκιν

Ηθοποιοί: Γιάχια Αμπντούλ-Μάτιν ΙΙ, Σάσα Μπάρον Κοέν, Ντάνι Φλάχερτι, Τζόζεφ Γκόρντον-Λέβιτ, Μάικλ Κίτον, Φρανκ Λανγκέλα, Τζον Κάρολ Λιντς, Έντι Ρεντμέιν, Νόα Ρόμπινς, Μαρκ Ράιλανς, Άλεξ Σαρπ, Τζέρεμι Στρονγκ

Μουσική: Ντάνιελ Πέμπερτον

Διάρκεια: 129’

